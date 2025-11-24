Tras la muerte de Juan José Mussi, quién será el nuevo intendente de Berazategui hasta 2027

Juan José Mussi murió a los 84 años

Luego de que se conociera este lunes la muerte de Juan José Mussi, un histórico dirigente del peronismo y también seis veces intendente de Berazategui, una de las primeras cuestiones que deben resolverse en el municipio es quién lo reemplazará hasta el 2027, periodo en el que había sido electo.

De acuerdo a lo que informó su entorno, el intendente se encontraba internado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce – Néstor Kirchner y fue atendido por un equipo especializado. “Hoy despedimos a un gran Intendente, pero sobre todo a un gran compañero. Un hombre que hizo de la gestión una forma concreta de transformar la vida de su pueblo”, señaló su entorno.

El jefe municipal, y uno de los grandes barones del Conurbano bonaerense, que supo estar cerca de Néstor y Cristina Kirchner, fue reelecto tras terminar un periodo entre 2019 y 2023. Así, quedan dos años en los que todavía quedan cumplir para terminar el mandato.

Axel Kicillof en Berazategui con Juan José Mussi

Ahora, el fallecimiento de Mussi genera una reconfiguración inmediata en el tablero político del distrito, donde se trata de una figura emblemática cuya impronta modeló la vida institucional durante más de tres décadas. Según la modificación del artículo 123 de la ley 5109, establecida en 1993, “en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el primer Concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél”.

Además, la legislación prevé que, ante la ausencia o impedimento de este primer concejal, el reemplazo recaerá sucesivamente en los siguientes integrantes de la nómina, hasta tanto se realice la próxima renovación del Concejo Deliberante.

Carlos Balor

A partir de lo dispuesto por la normativa vigente, Carlos “Turco” Balor quedará a cargo del municipio hasta 2027. Se trata del actual secretario de Obras Públicas, que fue elegido como primer concejal de la lista oficialista en los comicios de 2023. Desde hace años integra el círculo de estrecha confianza de Mussi, con responsabilidad en áreas clave vinculadas a la infraestructura y el desarrollo urbano.

Justamente, fue el propio Mussi quien lo eligió para encabezar la boleta legislativa, mostrando así su respaldo a un referente sin grandes aspiraciones de proyección individual, pero con fuerte inserción en la estructura del justicialismo local.

En torno a la posibilidad de nuevas candidaturas para el próximo periodo, diversos nombres aparecen ligados al apellido Mussi. Dentro del círculo íntimo del justicialismo local, sobresalen las figuras de Patricio Mussi y Mariel Mussi.

Patricio, hijo del fallecido intendente, ya ocupó el cargo en dos oportunidades: primero como reemplazo de su padre en carácter interino en 2010, y luego por mandato propio tras las elecciones de 2011 y 2015. Luego de completar sus periodos, optó por alejarse de la gestión y dedicarse a actividades privadas.

Por su parte, Mariel comparte con su padre la formación en Medicina; se desempeñó como secretaria de Salud y presidió el Hospital de Alta Complejidad El Cruce, aunque hasta ahora no manifestó vocación de competir por la intendencia.

Mussi durante su etapa como funcionario de CFK

La extensa y diversa trayectoria de Juan José Mussi inició en el Concejo Deliberante de Berazategui, luego de graduarse en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. Impulsado por el entonces gobernador Antonio Cafiero, accedió a la intendencia por primera vez en 1987, inaugurando un ciclo que alternó cargos municipales y provinciales.

En 1994, asumió la titularidad del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires bajo la administración de Eduardo Duhalde, función que sostuvo hasta la gestión de Felipe Solá en 2002. Su regreso en 2003 al Ejecutivo de Berazategui marcó un reencuentro con la política local, del que solo se ausentó brevemente para unirse al gabinete nacional de Cristina Fernández de Kirchner en 2010.

Mussi protagonizó algunas iniciativas emblemáticas en la gestión kirchner, como la promoción de la limpieza del Riachuelo y la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, cimentando vínculos con referentes del peronismo bonaerense y nacional.

Durante las últimas elecciones legislativas, el intendente encabezó la nómina provincial en su distrito, resultado que consolidó la hegemonía electoral del PJ local, aunque en acto público junto a Axel Kicillof aclaró que su postulación era de carácter testimonial, descartando una renuncia al cargo principal del municipio.