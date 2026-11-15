Confirmaron que el detenido por atacar a un nene en Salta estaba bajo tratamiento por esquizofrenia

El acusado sigue detenido mientras avanzan las tareas investigativas (Gentileza: El Tribuno)

Guardar

El hombre detenido por la agresión a un niño de 12 años en el barrio Castañares, en la zona norte de Salta, se encontraba bajo tratamiento por esquizofrenia y tenía una sentencia de restricción de capacidad. No obstante, la investigación continúa en la búsqueda para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque con un elemento cortante.

El hecho ocurrió el jueves 12 de noviembre, después de las 19:00 horas, cerca del Club Sanidad. A raíz del episodio, el menor sufrió lesiones y fue trasladado por una ambulancia del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) al hospital Materno Infantil, donde fue asistido y estabilizado.

PUBLICIDAD

Desde el establecimiento sanitario informaron que el paciente permanece internado bajo supervisión profesional. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal salteño indicó que estaba acompañado por su madre, quien iba a formalizar la denuncia por lo ocurrido.

El fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, intervino tras el aviso policial y dispuso medidas para reconstruir la secuencia del hecho. Entre las diligencias ordenadas figura una junta médica para el sospechoso, además de otras actuaciones destinadas a establecer cómo se produjo la agresión.

El menor permanece internado luego de haber sido atacado con un objeto cortopunzante (Gobierno de Salta)

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la Fiscalía había señalado inicialmente que el detenido padecería esquizofrenia. Luego, fuentes judiciales confirmaron que seguía tratamiento por esa enfermedad y que existía una resolución judicial que restringía su capacidad.

PUBLICIDAD

Aunque no se informaron detalles sobre el alcance de esa sentencia, las mismas fuentes de la investigación señalaron que el hombre se encontraba al cuidado de familiares. De hecho, fue su grupo familiar quien lo entregó a la Policía tras el episodio.

A raíz de esto, los efectivos de la Dirección General de Investigaciones, a través de la División Investigaciones Norte, realizaron tareas para esclarecer el caso. Así, el viernes por la mañana allanaron una vivienda de barrio Patricia Heitman, procedimiento en el que se concretó la aprehensión.

Durante las medidas, la Fiscalía informó el secuestro de varias prendas de vestir. Además, la Policía comunicó que incautó otros elementos que serán incorporados a la causa, sin precisar de qué se trata.

PUBLICIDAD

Detuvieron a una mujer acusada de asesinar a su ex pareja y su defensa alegó que fue víctima de violencia de género por más de 14 años

Una mujer permanece detenida en Tartagal, provincia de Salta, por la muerte de su ex pareja, Mario Barraza, de 58 años, quien sufrió una herida de arma blanca el lunes 9 de noviembre. La defensa de la acusada, Romina Balverdi, sostiene que ella había padecido violencia de género durante los 14 años de la relación.

Los familiares de Balverdi aseguraron que la mujer realizó denuncias previas y protestó frente al Complejo Judicial de Tartagal.

La causa está a cargo del fiscal penal Rafael José Medina, interino de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Tartagal. La investigación procura establecer cómo ocurrió la agresión y cuál fue la secuencia que derivó en la muerte de Barraza.

PUBLICIDAD

Mientras la investigación sigue su curso, Balverdi fue liberada el viernes a la tarde. Previo a esto, su defensa había solicitado una eximición de prisión, pero el planteo había sido rechazado. Por este motivo, el abogado de Balverdi, Alexis Rambert Ríos, indicó que iba a aportar elementos para sostener que su asistida había atravesado un contexto de violencia de género durante 14 años.

Según la posición de la defensa, la mujer había pedido protección en distintas oportunidades para ella y sus hijos. Asimismo, había anticipado que solicitaría la prisión domiciliaria. Ese planteo se vincularía con la situación de los hijos de la mujer, a quienes la defensa considera afectados por los episodios de violencia que atribuyen a Barraza.

PUBLICIDAD

De manera provisoria, la Fiscalía habría encuadrado el caso como homicidio calificado por el vínculo. Sin embargo, la calificación y la situación procesal de la mujer podrían modificarse de acuerdo con las pruebas que se incorporen a la causa y las decisiones judiciales posteriores.

El fiscal dispuso peritajes en la vivienda donde ocurrió el hecho y requirió la intervención del área de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Orán. La Unidad GAP Tartagal quedó a cargo de las tareas investigativas en el lugar.

El cuerpo de Barraza fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la autopsia. Se espera que ese estudio determine la causa de muerte y aporte precisiones sobre la lesión que sufrió el hombre.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Vanesa, hermana de la detenida, sostuvo que Balverdi había realizado denuncias previas y que el 8 y el 9 de septiembre se instaló frente al Complejo Judicial de Tartagal para reclamar medidas de protección. De acuerdo con ese relato, en ese momento se le asignó una custodia policial.

La defensa y los familiares señalaron que el efectivo asignado se habría retirado cerca de las 6, pese a que Balverdi había solicitado que permaneciera en el lugar. Esos datos forman parte de la versión expuesta por su entorno y deberán ser analizados en el marco de la investigación.

PUBLICIDAD