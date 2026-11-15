Crimen y Justicia

Peleó con su hijo y lo encontraron muerto: investigan un presunto parricidio en Córdoba

La víctima tenía 60 años y fue encontrada sin vida en una casa del barrio Centro América. Su hijo, de 28, quedó arrestado mientras avanza la investigación

La fiscalía a cargo de Andrés Godoy analiza los informes forenses para determinar si imputa un homicidio agravado por el vínculo.
La fiscalía a cargo de Andrés Godoy analiza los informes forenses para determinar si imputa un homicidio agravado por el vínculo.
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La Justicia de Córdoba investiga la muerte de un hombre de 60 años. Según trascendió, la víctima habría tenido una pelea con su hijo ocurrida durante la noche del viernes en una casa del barrio Centro América. Por este motivo, el joven, de 28 años, fue detenido en el lugar.

El episodio se registró en una casa situada sobre la calle Toco Toco al 2400. Según la información difundida por la Policía provincial, padre e hijo habrían mantenido una discusión que escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

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Tras un aviso al sistema de emergencias, el personal médico se presentó en el domicilio y confirmó que el hombre había muerto. Además, los profesionales también advirtieron que tanto la víctima como su hijo presentaban lesiones y cortes.

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las heridas que tenía cada uno ni sobre las circunstancias en las que se produjeron. Esos elementos serán analizados durante la investigación judicial.

Calle asfaltada flanqueada por casas, árboles, vehículos estacionados y tres personas que caminan por la acera izquierda
La zona en donde se encontraba la casa, donde habría ocurrido el presunto parricidio

Luego de la intervención policial, el hijo de la víctima fue detenido en la vivienda bajo la sospecha de que hubiera cometido un parricidio. Según la información obtenida por El Doce.tv, la causa busca reconstruir la secuencia del hecho, determinar qué ocurrió durante la discusión y establecer las responsabilidades penales.

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El expediente está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 1, conducida por el fiscal Andrés Godoy. Entre las medidas previstas se encuentra el relevamiento de las pruebas disponibles y la incorporación de los informes médicos y forenses.

No obstante, aclararon que la calificación legal del caso dependerá de los resultados de esas actuaciones. Si se comprobara la participación del detenido en la muerte de su padre, la causa podría ser investigada como un homicidio agravado por el vínculo.

Absolvieron a una joven que mató a su padre en Córdoba

La Cámara del Crimen de Río Tercero absolvió a Yenifer Raimondo por la muerte de su padre, Atilio Raimondo, al considerar que actuó en legítima defensa y que el caso debía analizarse con perspectiva de género. La resolución fue unánime y puso fin al proceso penal que se inició tras el hecho ocurrido en enero de 2025 en la localidad de Almafuerte.

La sentencia evaluó el contexto de violencia intrafamiliar que, de acuerdo con los elementos discutidos en el juicio, atravesaba la joven desde su infancia. Fue así que el tribunal concluyó que la amenaza contra Raimondo no se limitaba a un hecho aislado, sino que formaba parte de una situación persistente de maltrato y abusos.

Dos hombres sentados en un tribunal. El hombre mayor, de traje oscuro, abraza al joven, que viste chaqueta vaquera y camiseta negra. Se miran
Yenifer Raimondo junto a su padre, luego de ser absuelto del cargo de asesinato, compartiendo un emotivo momento en un tribunal de Córdoba. (El Doce.tv)

Atilio Raimondo, de 60 años, murió tras recibir una herida de arma blanca durante la madrugada del 2 de enero de 2025. El episodio ocurrió en una vivienda de una zona rural de Almafuerte, en el departamento Tercero Arriba.

Luego del hecho, Yenifer Raimondo fue detenida e imputada inicialmente por homicidio calificado por el vínculo, una figura que contempla penas más graves por la relación familiar entre víctima y acusada. La joven permaneció privada de la libertad durante 13 días.

Con el avance de la investigación, la Fiscalía modificó la acusación y pasó a sostener que se había tratado de un homicidio cometido en estado de emoción violenta. Bajo esa figura, había solicitado una pena inferior a tres años de prisión de ejecución condicional.

La defensa de Raimondo, encabezada por el abogado Carlos Pajtman, sostuvo durante el proceso que la joven había padecido violencia física y abusos sexuales por parte de su padre desde pequeña. Para fundamentar el planteo, presentó testimonios de familiares y allegados, además de informes psicológicos y psiquiátricos.

El tribunal descartó la existencia de una acción planificada y confirmó que la joven reaccionó frente a una situación de riesgo inminente.
El tribunal descartó la existencia de una acción planificada y confirmó que la joven reaccionó frente a una situación de riesgo inminente.

Según expuso la defensa, el episodio ocurrió después de un nuevo requerimiento sexual del hombre. El letrado afirmó que ese hecho actuó como detonante en un escenario de agresiones acumuladas y de una situación de vulnerabilidad sostenida.

El tribunal valoró ese contexto al momento de analizar si existían alternativas para que la joven pudiera resguardarse. Los magistrados consideraron que la agresión no podía examinarse de forma separada de los antecedentes de violencia que fueron incorporados al debate.

Por este motivo, los jueces y jurados populares descartaron que hubiera existido una acción planificada para matar al padre. En cambio, entendieron que la acusada reaccionó frente a un peligro que se mantenía en el tiempo.

Entre los elementos considerados en el fallo figura que, después de recibir la herida, el hombre habría intentado acceder a armas para amenazar nuevamente a su hija. Ese dato reforzó la valoración de una situación de riesgo inmediato, según los fundamentos de la sentencia.

La absolución implica que Raimondo recuperó su libertad plena y que la causa queda cerrada. El fallo de la Cámara del Crimen de Río Tercero aplicó la legítima defensa con perspectiva de género a partir de las circunstancias particulares acreditadas durante el juicio.

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