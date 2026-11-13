Videos y fotos de la impactante explosión e incendio en Lanús
Hasta el momento hay 20 personas heridas y 5 con quemaduras graves en el siniestro ocurrido en Remedios de Escalada. Se originó cuando una máquina dañó una cañería durante trabajos de renovación de redes de MetroGAS
La explosión se originó a las 9:44 luego de que una máquina dañara un caño de distribución de gas en medio de trabajos realizados por la empresa Metrogas
13 Nov, 2026 12:29 p. m. EST
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La situación está controlada por el personal de bomberos
Varios de los heridos fueron trasladados al Hospital Local General de Agudos “Dr. Arturo Melo” de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona
Las llamaradas desde la zona mostraron lenguas de fuego de gran intensidad y altura
Personal de Bomberos combate el fuego y Defensa Civil evacuó viviendas linderas
Una explosión seguida de incendio se registró esta mañana en el centro de Remedios de Escalada
Por el hecho, hay 20 personas heridas y 5 con quemaduras graves que fueron trasladadas de emergencia, confirmaron fuentes oficiales a Infobae
La explosión provocó que varios locales de la calle Beltrán e Hipólito Yrigoyen se incendiaran
Por la magnitud del hecho, se evacuó toda la zona y se desplazaron al lugar bomberos voluntarios de municipios aledaños
Los heridos más graves fueron llevados al Hospital Interzonal de Agudos Evita
Vista aérea del incendio desde el drone de Infobae
Varias dotaciones de Bomberos combaten el incendio en Lanús
Las llamas buscan ser replegadas desde varios puntos
El fuego alcanzó una altura equivalente a varios pisos de un edificio
La situación está controlada por el personal de bomberos de Lanús Oeste, junto al cuartel de Bomberos Voluntarios de Lanús, en colaboración con los cuarteles de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía
Una de las imágenes más impactantes del fuego que dimensiona la altura de las llamas
Los equipos de emergencia evacuaron a un geriátrico, una escuela y todos los comercios que se encuentran a 200 metros a la redonda.
En este momento la gente está a 100 metros del lugar porque Defensa Civil evacuó todo
La explosión se produjo por la perforación de un caño de media presión de gas que provocó la fuga y la explosión
Varios vecinos fueron testigos de la dramática explosión de esta mañana. Todos ellos fueron evacuados rápidamente por personal de emergencias que acudió al lugar
Una vecina de Remedios de Escalada describió el impacto que tuvo la detonación en el barrio. "Se sintió como un trueno muy fuerte”, afirmó.
Las llamas alcanzaron varios locales de las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen
A pesar de la magnitud de la explosión y el alcance del incendio, hasta el momento, no se lamentaron víctimas fatales
Los vecinos destacaron la rápida llegada de los bomberos al lugar del siniestro
En el hecho ya tomó intervención la UFI N°6 descentralizada que investigará las circunstancias en las que ocurrió la explosión y determinará eventuales responsabilidades
Los vehículos corrieron serio riesgo de incendio lo que habría multiplicado la catástrofe
Uno de los testigos dijo que escuchó tres explosiones y que había olor a gas en el área
Las mútiples formas de las lenguas de fuego que asolaron la zona del incendio en Remedios de Escalada
El episodio ocurrió durante una hora de mucho tránsito en la zona.
Uno de los vecinos de la zona, que tiene un negocio a media cuadra, describió el estruendo como “una explosión como si fuera un misil”