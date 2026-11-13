Videos y fotos de la impactante explosión e incendio en Lanús

Hasta el momento hay 20 personas heridas y 5 con quemaduras graves en el siniestro ocurrido en Remedios de Escalada. Se originó cuando una máquina dañó una cañería durante trabajos de renovación de redes de MetroGAS

explosión en Remedios de Escalada
La explosión se originó a las 9:44 luego de que una máquina dañara un caño de distribución de gas en medio de trabajos realizados por la empresa Metrogas
Guardar
explosión en Remedios de Escalada
La situación está controlada por el personal de bomberos
explosión en Remedios de Escalada
Varios de los heridos fueron trasladados al Hospital Local General de Agudos “Dr. Arturo Melo” de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona
explosión en Remedios de Escalada
Las llamaradas desde la zona mostraron lenguas de fuego de gran intensidad y altura
explosión en Remedios de Escalada
Personal de Bomberos combate el fuego y Defensa Civil evacuó viviendas linderas
explosión en Remedios de Escalada
Una explosión seguida de incendio se registró esta mañana en el centro de Remedios de Escalada
explosión en Remedios de Escalada
Por el hecho, hay 20 personas heridas y 5 con quemaduras graves que fueron trasladadas de emergencia, confirmaron fuentes oficiales a Infobae
explosión en Remedios de Escalada
La explosión provocó que varios locales de la calle Beltrán e Hipólito Yrigoyen se incendiaran
explosión en Remedios de Escalada
Por la magnitud del hecho, se evacuó toda la zona y se desplazaron al lugar bomberos voluntarios de municipios aledaños
explosión en Remedios de Escalada
Los heridos más graves fueron llevados al Hospital Interzonal de Agudos Evita
explosión en Remedios de Escalada - drone
Vista aérea del incendio desde el drone de Infobae
explosión en Remedios de Escalada - drone
Varias dotaciones de Bomberos combaten el incendio en Lanús
explosión en Remedios de Escalada - drone
Las llamas buscan ser replegadas desde varios puntos
explosión en Remedios de Escalada - drone
El fuego alcanzó una altura equivalente a varios pisos de un edificio
explosión en Remedios de Escalada
La situación está controlada por el personal de bomberos de Lanús Oeste, junto al cuartel de Bomberos Voluntarios de Lanús, en colaboración con los cuarteles de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía
explosión en Remedios de Escalada
Una de las imágenes más impactantes del fuego que dimensiona la altura de las llamas
explosión en Remedios de Escalada
Los equipos de emergencia evacuaron a un geriátrico, una escuela y todos los comercios que se encuentran a 200 metros a la redonda.
explosión en Remedios de Escalada
En este momento la gente está a 100 metros del lugar porque Defensa Civil evacuó todo
explosión en Remedios de Escalada
La explosión se produjo por la perforación de un caño de media presión de gas que provocó la fuga y la explosión
explosión en Remedios de Escalada
Varios vecinos fueron testigos de la dramática explosión de esta mañana. Todos ellos fueron evacuados rápidamente por personal de emergencias que acudió al lugar
explosión en Remedios de Escalada
Una vecina de Remedios de Escalada describió el impacto que tuvo la detonación en el barrio. "Se sintió como un trueno muy fuerte”, afirmó.
Las llamas alcanzaron varios locales de las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen
explosión en Remedios de Escalada
A pesar de la magnitud de la explosión y el alcance del incendio, hasta el momento, no se lamentaron víctimas fatales
explosión en Remedios de Escalada
Los vecinos destacaron la rápida llegada de los bomberos al lugar del siniestro
explosión en Remedios de Escalada
En el hecho ya tomó intervención la UFI N°6 descentralizada que investigará las circunstancias en las que ocurrió la explosión y determinará eventuales responsabilidades
explosión en Remedios de Escalada
Los vehículos corrieron serio riesgo de incendio lo que habría multiplicado la catástrofe
Uno de los testigos dijo que escuchó tres explosiones y que había olor a gas en el área
explosión en Remedios de Escalada
Las mútiples formas de las lenguas de fuego que asolaron la zona del incendio en Remedios de Escalada
El episodio ocurrió durante una hora de mucho tránsito en la zona.
El episodio ocurrió durante una hora de mucho tránsito en la zona.
Uno de los vecinos de la zona, que tiene un negocio a media cuadra, describió el estruendo como “una explosión como si fuera un misil”

Créditos: Adrián Escándar, Motocam Infobae, Drone Infobae

Temas Relacionados

explosiónLanúsRemedios de Escaladaincendioescape de gasúltimas noticias

Últimas noticias

La caída de Nvidia no se detiene: su capitalización bursátil bajó más de USD 500.000 millones por el escándalo de su CEO

La caída de Nvidia no se detiene: su capitalización bursátil bajó más de USD 500.000 millones por el escándalo de su CEO

Karina Milei celebró el fin del traslado de los presos de Devoto: "Qué semana histórica estamos viviendo"

Cómo eliminar el olor a humedad de un termo o vaso térmico

De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en noviembre 2026

SpaceX buscará por primera vez atrapar con dos pinzas de su torre de lanzamiento al cohete orbital Starship

Infobae América

Encuentran una obra original de Georgia O’Keeffe oculta 40 años, valuada entre USD 3 millones y USD 5 millones

Encuentran una obra original de Georgia O’Keeffe oculta 40 años, valuada entre USD 3 millones y USD 5 millones

La salida de Jensen Huang sigue golpeando a Nvidia y arrastra al sector tecnológico en Wall Street

Masacre en Zacapa, Guatemala deja varios muertos y un supuesto hombre secuestrado tras un ataque armado

SpaceX buscará por primera vez atrapar con dos pinzas de su torre de lanzamiento al cohete orbital Starship

Las Tunas cumple tres días sin agua potable por la falta de químicos para tratarla

TELESHOW

Por qué editaron el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: el motivo detrás de la decisión

Por qué editaron el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: el motivo detrás de la decisión

El conmovedor mensaje de la familia de Paolo el Rockero luego de su muerte: “Un consuelo inmenso en medio del dolor”

Maru Botana se molestó por una actitud de Juli Poggio en MasterChef y le dio una lección: “Hay que ser humilde en la vida”

El contundente mensaje de Wanda Nara a Martín Migueles tras la filtración de un polémico video con Mauro Icardi

El descargo de Wanda Nara tras la filtración de la polémica pelea con la China Suárez: "No respondí de mí"