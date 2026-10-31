Crimen y Justicia

“Sé que fue él”: Wagner responsabilizó a Néstor Pavón por el abuso sexual y femicidio de Micaela García

Este viernes, el condenado a prisión perpetua por el crimen acusó a su ex empleador de haber sido el autor de los hechos. Tras pedirle perdón a la familia de la víctima, solicitó ser sentenciado a la pena de muerte

Sala judicial con jueces, abogados y policías junto a un acusado de espaldas, con el retrato superpuesto del rostro de un hombre
Sebastián Wagner durante su declaración ante el Tribunal de Gualeguay
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Durante la segunda audiencia del nuevo juicio por el femicidio de Micaela García, el condenado a prisión perpetua como autor del crimen, Sebastián Wagner, declaró en calidad de testigo y complicó a Néstor Pavón, su ex empleador y actual acusado de presuntamente haber coparticipado del hecho. “Sé que fue él, me gustaría mirarlo en la cara”, afirmó.

Se trató de la tercera declaración que Wagner ofrece a la Justicia desde que comenzó la investigación. Al igual que en las otras dos oportunidades, brindó un nuevo relato, en donde responsabilizó a Pavón por el abuso sexual y el asesinato de Micaela.

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Yo no la maté. Lo dije hace 9 años. Es la tercera vez que lo estoy diciendo”, afirmó ante el tribunal compuesto por los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali. Y ratificó: “Yo sé que fue él, me gustaría mirarlo en la cara y tenerlo de frente”.

Según el relato de Wagner, ambos habían cenado y consumido alcohol durante la madrugada del 1° de abril de 2017. También dijo haber recibido cocaína de un conocido y aseguró que, bajo esos efectos, Pavón le ordenó ir a buscar a Micaela cuando ella salía de un boliche.

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Micaela García tenía 21 años cuando fue asesinada en abril de 2017
Micaela García tenía 21 años cuando fue asesinada en abril de 2017

“Me dice agarrala. Salí, la cacé, la revoleé para todos lados y no la podía… Ella era más grande que yo. Se bajó él y me ayudó él. Él me mandó”, reconstruyó el condenado por el femicidio. De acuerdo con las declaraciones recopiladas por Ahora Entre Ríos, reconoció su intervención en la reducción y el traslado de la joven.

“Cuando la cazamos, ella decía: ‘Suéltenme’. La pusimos en el auto, él manejó, fuimos a tal lugar… La bajamos del auto. Pasó lo que pasó”, relató. No obstante, Wagner se desligó del ataque sexual y asesinado al afirmar que se habría alejado del lugar para consumir cocaína.

Bajo este relato, el preso señaló que, al regresar, vio a Pavón mientras asfixiaba a la víctima. “Me di cuenta de lo que estaba pasando. Fui al auto a tomar un saque. Cuando volví la estaba asfixiando. No la pude salvar”, sostuvo.

Al ser consultado sobre quién ejercía la asfixia, respondió: “Pavón”. Además, añadió que Micaela estaba boca arriba y que, de acuerdo con su versión, Pavón utilizó una mano para asesinarla. “Se le fue la mano, capaz”, manifestó.

También le atribuyó a Pavón la agresión sexual contra Micaela. Ante una pregunta del fiscal acerca de si alguien había abusado de la joven, contestó que sí. Luego, ante la consulta sobre quién había sido, volvió a contestar: “Pavón”.

Un hombre sentado frente a un micrófono en una sala judicial con personas de traje en escritorios y policías de pie detrás
Sebastián Wagner acusó a Néstor Pavón como autor del abuso y el femicidio de Micaela García. (Facebook: Nova Comunicaciones)

Respecto de su propia participación en ese delito, Wagner dijo no poder precisar qué sucedió debido al estado en el que se encontraba. “No sé si abusé de ella o no porque estaba en un momento crítico. Hay cosas que te puedo decir que sí y que no”, expresó.

Mientras que el condenado sostuvo que se sentía debilitado por el consumo de drogas, indicó que Pavón estaba más lúcido porque solo había ingerido alcohol. “Yo estaba débil. Porque si estuviera como ahora, no pasaría eso. Me sentía un animal. Ni a un animal se le hace eso. Por eso estoy enojado y triste”, declaró.

Luego de la muerte de Micaela, Wagner relató que Pavón le pidió ayuda para mover el cuerpo. “Quedé neutro. Él me decía: ‘No pasa nada, ayudame’. Subimos el cuerpo al auto, en la parte de adelante. Después él la cambió para atrás”, afirmó.

También describió un recorrido que incluyó un lavadero y un campo de la zona, donde finalmente fue hallado el cuerpo de la joven una semana después. “Él la quería enterrar. Yo no lo dejé. Tenía que aparecer. Si la enterraba, no aparecía más”, sostuvo.

Aunque manifestó que no sabía si su ex empleador había ido a buscar una pala y afirmó que ambos tuvieron que empujar el Renault 18 para sacarlo de una huella de tractor tras abandonar el cuerpo. “Supuestamente hice todo yo solo, pero ahora me cansé”, expresó, en alusión a la responsabilidad que se le atribuyó en el juicio realizado en 2017.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Néstor Pavón, el acusado por presunto abuso sexual y femicidio, durante la primera audiencia del juicio (Facebook: La hora de franco)

Durante la audiencia, Wagner contó que aceptó declarar después de que los abogados de la familia García lo visitaran en prisión. Según publicó Uno Entre Ríos, afirmó que antes había rechazado solicitudes de entrevistas periodísticas.

“A mí me pidieron en todos lados que yo haga notas, como hizo Nahir Galarza, y dije que no. Fueron los abogados de los padres de Micaela para pedirme una ayuda para que yo esté acá hoy; le dije que sí para pedir perdón a la madre de Micaela, a todos los padres que se han perdido una hija y a todo Entre Ríos”, declaró.

También aseguró que fue víctima de agresiones en el penal luego de confirmar que participaría de la audiencia. “Casi me mataron a la semana y pico. Una puñalada acá, me partieron la cabeza, me cortaron la cara. Yo estoy vivo porque estoy vivo”, manifestó.

Por este motivo, el preso pidió recibir la pena de muerte y dijo sentirse avergonzado por los hechos. “Mi arrepentimiento y pidiendo perdón a todo Entre Ríos me sacó un peso de encima. Pedí la pena de muerte y no me la dieron. Me quisieron matar más de una vez y me defiendo. Me da vergüenza pero estoy dando la cara”, expresó.

Ahora, las acusaciones formuladas por Wagner deberán ser analizadas por el tribunal junto con el resto de las pruebas del debate. Pavón ya había sido condenado por encubrimiento agravado.

El nuevo juicio comenzó este jueves, luego de que en diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la realización de una nueva instancia oral para determinar si participó como coautor en el secuestro, el abuso sexual y el homicidio de Micaela.

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