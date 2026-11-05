Crimen y Justicia

Femicidio en General Rodríguez: la autopsia determinó que Estefanía Monzón fue estrangulada y su pareja se negó a declarar

El informe preliminar también registró golpes y heridas en la cabeza y el rostro de la víctima. La causa quedó caratulada como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género

Estefanía Monzón fue hallada asesinada en un baldío lindero a su casa
Estefanía Monzón, la víctima del femicidio
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La investigación por el femicidio de Estefanía Monzón, la mujer de 30 años que era buscada desde el lunes y fue encontrada asesinada en un baldío de General Rodríguez, avanzó con el resultado preliminar de la autopsia. El estudio determinó que murió por asfixia mecánica tras una compresión en el cuello compatible con una estrangulación a lazo.

Su pareja, Iván Lencina, fue indagado por el crimen y optó por no declarar ante la fiscal a cargo del caso, Alejandra Rodríguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Quedó detenido, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

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El estudio forense indicó que la mujer, de 30 años, sufrió una falla cardíaca como consecuencia de la asfixia. El perito también fijó un intervalo post mortem de entre 48 y 72 horas, según la evaluación realizada ayer a las 16.

De acuerdo al análisis, al que accedió este medio, el cuerpo presentaba una lesión circunferencial en la región cervical, además de hematomas y heridas en el rostro y la cabeza.

Entre ellas, se consignaron un hematoma en el cuero cabelludo, otro en el ojo izquierdo, lesiones en la región malar, una fractura de los huesos de la nariz y heridas en el labio inferior y en la comisura labial.

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El informe señaló que todas las lesiones eran vitales y coetáneas, es decir, se produjeron cuando la víctima todavía estaba con vida y durante el mismo episodio. Por otra parte, no se detectaron signos típicos de defensa.

Durante la autopsia se tomaron muestras de debajo de las uñas de ambas manos de Estefanía para estudios genéticos, además de sangre para un análisis toxicológico. También se extrajeron muestras de pulmón y piel, que serán examinadas en anatomía patológica.

Estefanía Monzón fue hallada asesinada en un baldío lindero a su casa
El cuerpo de la víctima fue hallado en un baldío lindero a su casa

Estefanía había sido vista por última vez el lunes, cuando llevó a sus tres hijas, de 6, 11 y 13 años, a la escuela del barrio Los Perales, en General Rodríguez. La alarma se activó cuando nadie fue a retirar a la menor de las niñas del establecimiento.

La madre de la víctima denunció su desaparición al día siguiente. Las autoridades se dirigieron a la casa que Estefanía compartía con Lencina, en la calle Rafael Obligado al 100. Allí quedaron la bicicleta, cartera, auriculares y billetera de la mujer, aunque su teléfono celular no fue encontrado.

Los agentes hallaron manchas de sangre en distintos sectores de la vivienda. Lencina, a su vez, tenía lesiones en una mano, los nudillos y un antebrazo, que quedaron bajo análisis dentro de la causa. El hombre fue trasladado a una dependencia policial.

La inspección siguió y el cadáver fue encontrado ayer en un terreno baldío lindero a la vivienda, oculto entre objetos. Antes, bomberos tácticos habían revisado la pileta del predio, sin resultados. En el rastrillaje posterior participaron policías, bomberos, Defensa Civil, efectivos de Infantería y perros entrenados para detectar restos humanos.

Las tres hijas de Monzón fueron entrevistadas en Cámara Gesell. Según consta en la investigación, las niñas relataron situaciones de violencia que su madre habría padecido. “Era malo con mamá”, declararon.

El testimonio de quienes conocían a Estefanía reforzó ese cuadro. María José, amiga de la víctima, aseguró a Primer Plano Online que ella y Lencina estaban separados, aunque el hombre seguía viviendo en la casa porque no tenía adónde ir.

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