Crimen y Justicia

Cayó “El Gordo Tilín”, acusado de liderar una banda narco en Fuerte Apache y de desatar una disputa territorial

Guillermo Agustín Gerez, de 24 años, fue arrestado en Moreno luego de varios meses prófugo. Está acusado de encabezar una banda originada en Villa Matienzo y es investigado por un crimen ligado a una pelea por el control de la venta de drogas

Detuvieron a un líder narco de Fuerte Apache: se trata del "Gordo Tilín", también acusado de homicidio

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Guillermo Agustín Gerez, alias “El Gordo Tilín”, fue detenido esta semana en Moreno tras varios meses prófugo. La Justicia lo acusa de encabezar una banda dedicada al narcomenudeo en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, y lo investiga por un crimen vinculado a una disputa por el control de la venta de drogas en esa zona de Ciudadela.

El arresto ocurrió el martes cuando Gerez, de 24 años, viajaba en un auto de alquiler fuera de su área habitual. Fuentes policiales indicaron que agentes de la Unidad Operativa de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte II lo siguieron hasta interceptarlo en la vía pública.

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Sobre el acusado pesaba una orden de captura por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. También enfrenta imputaciones por amenazas coactivas agravadas, privación ilegal de la libertad coactiva, abuso de armas, lesiones leves y lesiones graves. Parte de esos hechos habría incluido la participación de menores de 18 años.

Gordo Tilin Fuerte Apache
Gerez tras su detención

Gerez era buscado desde hacía varios meses. A mediados de mayo, la policía realizó un operativo de saturación en Fuerte Apache, con más 500 efectivos y 14 allanamientos. El sospechoso era uno de los objetivos, pero no fue localizado en esa oportunidad.

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La investigación lo señala como líder de una estructura asentada en Villa Matienzo, un barrio ubicado entre el complejo Ejército de los Andes y la avenida General Paz. Según la acusación, el grupo se dedicaba a la venta de estupefacientes, a préstamos de dinero y a la toma de viviendas dentro de los monoblocks.

Los expedientes atribuyen a la banda maniobras para expulsar a familias de sus casas bajo amenazas con armas de fuego. Esas viviendas luego quedaban bajo control de la organización, de acuerdo con la hipótesis judicial.

Desde principios de este año, Gerez habría buscado ampliar su dominio desde Villa Matienzo hacia otros sectores de Fuerte Apache. Esa expansión derivó en enfrentamientos con otras bandas que disputaban el territorio y los puntos de venta de drogas. Una pelea que sembró terror entre vecinos.

Precisamente, el crimen por el que está acusado tendría relación con esa pelea. La causa reconstruye una secuencia que comenzó tras el robo de una mochila con armas y que abrió una confrontación entre grupos por el control territorial en el barrio.

Fuerte Apache
El barrio Ejército de los Andes, popularmente conocido como Fuerte Apache (Reuters)

Además, Gerez tendría vínculos con Joel Sebastián Magallanes, alias “Mayonesa”, quien continúa prófugo por el asesinato del policía Alan Fabián Molina, de 26 años. El agente murió el 18 de julio pasado mientras cumplía servicio en Fuerte Apache, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un enfrentamiento armado en la zona.

Tras la detención, Gerez fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía y el juzgado que intervienen en las causas en su contra.

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