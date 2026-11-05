Crimen y Justicia

Suspendieron al juez de San Isidro acusado de acoso sexual y le embargaron el 40% de su sueldo

Se trata del camarista Ernesto García Maañón. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios aceptó las acusaciones en su contra y avanza el jury

El juez de San Isidro Enrique García Maañón
Ernesto García Maañón
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires suspendió al juez Ernesto García Maañón y ordenó embargar el 40 % de su sueldo, tras admitir la acusación en su contra por presunto acoso sexual y laboral a una funcionaria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

La decisión impide que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acepte la renuncia que el magistrado había presentado a fines de julio. Ahora, García Maañón, de 78 años, podría ser destituido si el jury de enjuiciamiento determina su responsabilidad.

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La resolución, a la que accedió Infobae, consideró verosímiles los cargos formulados contra el juez y habilitó el avance del proceso. La decisión fue adoptada por unanimidad en una audiencia realizada el 3 de noviembre. Las partes tendrán un plazo de diez días para ofrecer las pruebas que pretendan utilizar durante el debate y deberán indicar si consideran necesaria una audiencia preliminar.

Además de los presuntos hechos de acoso sexual y violencia laboral contra empleadas de la Cámara, la acusación impulsada por la Procuración General bonaerense y el Colegio de Abogados de San Isidro menciona supuestos malos tratos, utilización de recursos públicos para asuntos personales, delegación de firma digital y presiones sobre posibles testigos.

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También se incorporó una denuncia por el retiro de muebles y otros elementos del despacho que, según la acusación, pertenecían al Poder Judicial.

Los chats que comprometen al juez de San Isidro, García Maañon, denunciado por acoso
Los chats que investiga la Justicia entre el juez y su secretaria

La denuncia que originó el expediente fue presentada hace un año por el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

La causa penal sigue en la Justicia de San Isidro

En paralelo, la investigación penal en su contra continúa en la Justicia de San Isidro bajo la intervención del fiscal José Amallo. El expediente se inició a partir de la denuncia de su secretaria letrada, identificada con las iniciales G. B. S., quien acusó al magistrado de conductas de acoso sexual y laboral.

La funcionaria trabajaba desde 2016 en la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. En su presentación, describió mensajes, comentarios sobre su apariencia y episodios que, según su relato, ocurrieron durante reuniones laborales en el despacho del juez.

Entre los hechos analizados por el jurado figura una situación en la que, de acuerdo con la denunciante, García Maañón la habría tomado de la cintura e intentado llevar una mano hacia sus glúteos. También relató un episodio con un arma dentro de la oficina del magistrado, ocurrido en junio de 2025.

A fines de julio, García Maañón presentó su dimisión y sostuvo que buscaba preservar sus 38 años de trayectoria en la magistratura. Con la suspensión dispuesta por el jurado, esa renuncia no podrá ser aceptada mientras siga en curso el proceso.

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