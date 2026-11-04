Qué piensan los empresarios industriales de los anuncios de Caputo y qué le reclaman al Gobierno

Martín Rappallini valoró la suspensión de embargos y los planes de pago anunciados por Luis Caputo para las pequeñas y medianas empresas

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El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, valoró las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, para aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas, aunque advirtió que la recuperación de la actividad industrial requiere cambios más profundos. Entre sus principales reclamos, planteó una reducción de la presión tributaria, mejores condiciones de financiamiento y reglas que permitan competir con los productores de otros países.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el dirigente analizó la presentación que Caputo realizó ante la entidad industrial. La agenda incluyó la suspensión de embargos a PyMEs, planes de pago para regularizar deudas y propuestas vinculadas con una reforma tributaria.

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Rappallini explicó que muchas compañías todavía arrastran dificultades financieras por el incremento de las tasas de interés durante el último año, que afectó su capacidad para cumplir con obligaciones fiscales y bancarias.

“Había muchas empresas que están con dificultades, que vienen arrastrando del año pasado, cuando subieron las tasas. Eso impactó muchísimo en muchas empresas que se atrasaron en sus deudas fiscales y también bancarias”, señaló.

El titular de la UIA consideró positivo que el Gobierno haya avanzado sobre un reclamo que la entidad había presentado meses atrás. “Me parece bien que haga estos anuncios, que realmente son para todo el sector PyME, que está pasando una situación compleja”, afirmó.

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Sin embargo, aclaró que la asistencia también debería contemplar los compromisos con el sistema financiero. “Estamos trabajando para que no solamente se contemplen las deudas fiscales, sino también las bancarias, en la renegociación”, agregó.

Rappallini afirmó que el país dispone de capital privado que requiere incentivos para retornar a la producción fabril (Infobae en Vivo)

El reclamo de la UIA por un Pacto Fiscal Federal

Más allá de las medidas de alivio financiero, Rappallini sostuvo que la industria necesita una reducción de los costos que afectan su competitividad. En ese diagnóstico incluyó los impuestos nacionales, provinciales y municipales, los costos energéticos y la competencia desleal.

“Tenemos una agenda muy grande para trabajar el costo argentino”, afirmó.

En ese contexto, defendió la posibilidad de reducir tributos para estimular la producción, incluso si la decisión implica una disminución inicial de la recaudación. “Es mejor tener una caída de la recaudación por dar competitividad a los sectores, sobre todo PyMEs, que perderla después porque se cae la actividad”, argumentó.

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Su propuesta consiste en avanzar con un Pacto Fiscal Federal que involucre a Nación, provincias y municipios. “Vamos a bajar fuerte un 25, 30 por ciento, donde todos tienen que hacer un esfuerzo grande, no solamente el Gobierno nacional, sino también los gobiernos provinciales y municipales”, planteó.

Como antecedentes, mencionó las iniciativas de Catamarca y San Luis para reducir Ingresos Brutos. Según explicó, la coordinación entre las distintas jurisdicciones resulta indispensable para disminuir la carga tributaria que enfrentan las fábricas.

El dirigente también diferenció la situación de la industria de la de otros sectores que operan principalmente dentro del mercado interno. Las empresas manufactureras, explicó, deben competir con productos elaborados en países que tienen estructuras impositivas y costos de producción diferentes.

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“La industria es transable. Competimos con el mundo, competimos con Brasil, con Paraguay”, señaló.

En referencia a los productos importados y exportados, advirtió sobre las diferencias tributarias con otros mercados. “Yo compito con la fabricación de Brasil, de México, de Paraguay, de China. Tenemos una diferencia muy grande de impuestos”, sostuvo. Y sintetizó su diagnóstico: “No solamente compiten las empresas en el sector transable, también compiten los sistemas”.

El titular de la UIA reclamó la extensión a otras ramas productivas de las líneas crediticias otorgadas a la industria automotriz

Crédito e inversiones para recuperar la actividad industrial

Consultado sobre las condiciones necesarias para convertir a la Argentina en una potencia industrial, Rappallini enumeró tres prioridades: impuestos alineados con los de sus competidores, financiamiento a tasas más bajas e infraestructura que permita reducir los costos productivos.

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“Tenés que tener impuestos alineados con tus competidores directos, un sistema financiero con bajo costo de tasas de interés e infraestructura con bajo costo”, explicó.

También sostuvo que el país cuenta con capital privado que podría destinarse a nuevas inversiones si existieran condiciones adecuadas para canalizarlo hacia la producción.

“El capital en la Argentina está. Cuando recorrés las cámaras de comercio, las cajas fuertes están llenas de dólares”, afirmó.

Para el presidente de la UIA, el desafío consiste en movilizar esos recursos y generar incentivos para que vuelvan al circuito productivo. En paralelo, defendió la capacidad de adaptación de las empresas industriales, que durante las últimas décadas debieron atravesar devaluaciones, restricciones a las importaciones y cambios frecuentes en las reglas económicas.

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“Yo recorro todos los días cientos de fábricas y veo familias comprometidas que han tenido que adaptarse a los últimos 20 años a infinidad de condiciones”, señaló.

Según su diagnóstico, esa inestabilidad condicionó las decisiones de inversión y llevó a muchos empresarios a priorizar la supervivencia antes que los proyectos de expansión. “Ha habido un empresario a la defensiva”, resumió.

A pesar de las dificultades, Rappallini destacó el potencial del entramado productivo nacional. “Hay futuro en la Argentina porque tenés un empresariado PyME muy potente, muy capaz”, aseguró.

La UIA planteó la creación de un régimen de incentivos similar al RIGI para las PyMEs más afectadas por la competencia externa (Maximiliano Luna)

Rappallini advirtió sobre un año complejo y puso el foco en 2028

El titular de la UIA celebró la presencia de Caputo en la entidad y la presentación de iniciativas específicas para el sector. “Celebro que venga, que haga los anuncios, que nos escuche y que haga medidas para el sector industrial”, expresó.

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Sin embargo, advirtió que las dificultades continuarán durante el próximo período. “Viene por delante un año complejo también. En estas cosas hay que buscar soluciones”, anticipó.

Entre las iniciativas que consideró relevantes mencionó las líneas de financiamiento anunciadas para el sector automotor, aunque pidió extender herramientas similares a otras ramas productivas. “Hay que ver cómo buscamos distintos caminos”, planteó.

Rappallini describió el momento económico como una transición desde un esquema sostenido por el gasto público y la emisión monetaria hacia otro basado en la inversión privada, el crédito y las exportaciones.

“Teníamos una droga monetaria, donde sosteníamos la actividad económica con gasto público y con emisión”, afirmó.

No obstante, advirtió que las condiciones para consolidar ese nuevo modelo todavía no están plenamente desarrolladas y que los proyectos de inversión demandarán tiempo para traducirse en mayor actividad.

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“Las inversiones que están planificadas recién van a venir fuerte en 2028. El crédito todavía no está y nosotros tenemos el 12 por ciento del PBI”, señaló, en referencia a la participación de la industria en la economía argentina.

Por último, ante la posibilidad de que algunas empresas no logren adaptarse al proceso de transformación económica, insistió en la necesidad de establecer mecanismos específicos para las actividades más afectadas por la apertura comercial y la competencia internacional.

Como alternativa, propuso un esquema de incentivos para la industria inspirado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero adaptado a las necesidades de las PyMEs.

“Si generamos este Pacto Fiscal o este RIGI para la industria, para los más afectados, va a haber muchas empresas que van a poder transitar este camino”, concluyó.

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