Crimen y Justicia

“Les doy plata para el almuerzo”: circulaba sin patente por la General Paz e intentó sobornar a la Policía

Ocurrió este martes a la altura del cruce con la avenida Balbín, en el barrio porteño de Saavedra. Los agentes secuestraron el auto y arrestaron al infractor

"Les doy plata para el morfi": circulaba sin patente por la General Paz, fue detenido e intentó sobornar a la Policía
Guardar

Un hombre de 47 años que circulaba a bordo de un auto sin patentes por la avenida General Paz fue detenido este martes por personal de la Policía de la Ciudad, luego de su intento por sobornar a los agentes que habían frenado su marcha para identificarlo y solicitarle la documentación del vehículo.

La secuencia quedó registrada por la cámara corporal de un uniformado, cuyas imágenes fueron clave para detectar la maniobra ilegal del imputado.

PUBLICIDAD

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió alrededor de las 11:20 en el cruce de las avenidas General Paz y Balbín, sentido al Río de la Plata, a la altura del barrio porteño de Saavedra, cuando personal policial que realizaba tareas de prevención detectó a un Citroën C4 gris sin dominio colocado y le solicitó al conductor que detuviera su marcha.

Automóvil plateado con la ventanilla abierta y un hombre con el rostro desenfocado frente al volante
Lucas Morán, de 46 años, fue interceptado por personal de la Policía de la Ciudad cuando circulaba sin chapa patente por la avenida General Paz.

Al constatar la irregularidad, los efectivos se disponían a labrar el acta de infracción y remitir el vehículo. Sin embargo, en ese preciso momento el conductor manifestó que el auto era de su hija y “estaba vendido”. Así, intentó convencerlos de que no realizaran el procedimiento.

PUBLICIDAD

Te doy plata, te doy plata para el almuerzo, ¿no aceptan plata ustedes? Si el 90 por ciento...”, dijo el imputado desde adentro del auto, sin percatarse de que era filmado por el agente.

Al recibir la negativa del efectivo, al automovilista no le quedó otra opción que recular en sus pretensiones. “Bueno bueno, hacé de cuenta que no te dije nada... Lo tenemos vendido, por mis hijas te digo”, insistió.

Frente a la inminente remisión de su vehículo al puesto policial situado sobre el puente de la avenida Ricardo Balbín, el conductor reiteró el argumento por el cual solicitaba una excepción para continuar circulando.

Un agente policial con chaleco táctico junto a la ventanilla de un automóvil plateado en una carretera con vehículos al fondo
Los agentes le solicitaron la documentación personal y del vehículo, pero Morán no presentó ninguna.

Maestro, por favor, me matás. No es robado, no es nada el auto. Me matás. ¿Cómo me vas a remitir el auto? Yo tengo una camioneta, una Amarok, te muestro la cédula...”, le ofreció al agente, que, lejos de entender la situación, le explicó la infracción por la cual estaba siendo sancionado: “No tiene la chapa patente colocada, no me puede exhibir la licencia de conducir”.

Tras algunos segundos de diálogo, el infractor bajó indignado de su vehículo y fue aprehendido por intento de cohecho.

Un policía de espaldas sostiene a un hombre esposado junto a una patrulla y un muro de concreto, mientras otro agente camina adelante
Tras su intento de soborno a los agentes, el conductor fue detenido y su vehículo remitido a un puesto policial cercano.

Ante esa situación, el personal consultó con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Alejandro García, quien dispuso la detención del hombre por el delito de cohecho activo, además del labrado del acta de infracción municipal y el secuestro del vehículo.

El imputado, identificado como Lucas Morán, de 47 años, fue trasladado a la Comisaría Vecinal 12A y quedó a disposición de la Justicia. Mientras tanto, el auto que conducía permanece secuestrado.

Temas Relacionados

Avenida General PazSaavedraSobornosPolicía de la CiudadcoimasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¡Te voy a volar el dedo!”: encontraron un video de las torturas a una víctima del triple crimen de Florencio Varela

El video, que contradice a “Pequeño J” al ubicarlo en la escena del crimen, dura más de dos minutos, fue hallado en el teléfono de un narco peruano preso por otra causa. Este narco, sostiene la Justicia, lideró las torturas

“¡Te voy a volar el dedo!”: encontraron un video de las torturas a una víctima del triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron a dos hombres chilenos tras un intento de robo en La Plata

Fueron aprehendidos tras escapar de una vivienda de la calle 472. La Policía secuestró herramientas y analiza una posible conexión con otro caso

Detuvieron a dos hombres chilenos tras un intento de robo en La Plata

Le reclamó por la falta de comida y su novio la atacó con un cuchillo en La Pampa: “Me quería matar”

Dana G. identificó a Juan Carlos Acosta como su agresor y enumeró otros episodios de violencia de género que sufrió en los últimos meses. “Gateé hasta la puerta y le pedí auxilio a mi mamá, que vive al lado”, relató la joven

Le reclamó por la falta de comida y su novio la atacó con un cuchillo en La Pampa: “Me quería matar”

Atacaron con piedras y cascotes a policías de Córdoba mientras realizaban un operativo: hay dos agentes heridos

El allanamiento tenía como objetivo desarticular una presunta banda dedicada a robar vehículos con inhibidores. Una mujer quedó detenida en el marco de la causa

Atacaron con piedras y cascotes a policías de Córdoba mientras realizaban un operativo: hay dos agentes heridos

Investigan a cuatro policías por la muerte de un hombre baleado durante un patrullaje en Salta

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, cuando la víctima recibió disparos de arma de fuego en las inmediaciones de su vivienda, en el barrio 6 de Septiembre

Investigan a cuatro policías por la muerte de un hombre baleado durante un patrullaje en Salta

DEPORTES

Hernán Crespo anunció que será padre por cuarta vez a los 51 años: su novia Antonella Silguero está embarazada

Hernán Crespo anunció que será padre por cuarta vez a los 51 años: su novia Antonella Silguero está embarazada

Liverpool, Manchester City y Como saldrán a la cancha por la fecha 4 de la Champions League: la agenda de la jornada

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

TELESHOW

El nuevo capítulo en la guerra entre Edith Hermida y Eliana Guercio: “Yo no confiaba en ella”

El nuevo capítulo en la guerra entre Edith Hermida y Eliana Guercio: “Yo no confiaba en ella”

Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical que se despide de Buenos Aires para conquistar los escenarios del mundo

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

Sebastián Graviotto contó la actitud que el psicólogo de su hijo le recriminó: “Me largaba a llorar”

La confesión de Mario Pergolini sobre su hermana Sandra: "Es hora de que lo sepas"

INFOBAE AMÉRICA

La reacción de la TV rusa: “La autoridad seguirá en manos de Trump”

La reacción de la TV rusa: “La autoridad seguirá en manos de Trump”

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Honduras anuncia ofensiva contra maras y pandillas tras entrada en vigor de reformas penales

El presidente Bernardo Arévalo se reunió con Felipe VI e invitó a empresarios españoles a invertir en Guatemala

La presidenta en funciones de Guatemala ordenó reforzar la inteligencia vial tras una emboscada a un vehículo de valores