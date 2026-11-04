Crimen y Justicia

Una uña postiza y un video revelador: las pruebas que complican al sospechoso de asesinar a una pareja en Misiones

Marcelo Enrique Ifrán (40) es el único detenido hasta el momento por el doble crimen de Sergio Adrián Schulz y Griselda Yamila Gritzmacher, apuñalados frente a su hijo de 2 años

Tres personas con uniforme policial y guantes examinan un pantalón sobre un congelador blanco con una linterna
Las pruebas con luminol practicadas en elementos que habría utilizado el sospechoso al momento de cometer el doble crimen arrojaron resultados positivos.
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A casi una semana del hallazgo de los cuerpos de Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamila Gritzmacher (29), la pareja que fue asesinada a puñaladas frente a su hijo de 2 años en un camino rural de la localidad de Los Helechos, provincia de Misiones, la investigación que encabeza el juez Diego Lafata está más cerca de esclarecer el móvil y hallar al responsable del doble crimen.

Después de que personal de la Policía de Misiones concretara la detención en la ciudad de Oberá de Marcelo Enrique Ifrán (40), quien mantenía un vínculo cercano con las víctimas a partir de ciertas obligaciones económicas, los investigadores obtuvieron una serie de pruebas que pueden ser determinantes para el desarrollo de la pesquisa.

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Según confiaron fuentes del caso a Infobae, el primero de los elementos que halló este martes personal de Policía Científica en el domicilio de Ifrán, y que despertó la especial atención de los investigadores, es una uña postiza que, en principio, coincidiría con las que tenía hechas Gritzmacher, una de las víctimas, al momento del hecho.

Una agente de uniforme negro y guantes blancos examina un cuarto de baño junto a un hombre frente a una puerta abierta
En el domicilio de Ifrán hallaron una uña postiza similar a la que tenía hechas una de las víctimas al momento del ataque.

Si bien la conclusión es preliminar y aún restan las pericias correspondientes para corroborar la información, este hallazgo complicó más la situación judicial del único detenido.

A esto, además, se le suma el resultado positivo que arrojó el estudio con luminol practicado en distintos elementos que habría utilizado el imputado al momento de cometer el doble crimen: la moto con la que habría llegado al lugar del hecho, un casco y un auto.

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“El luminol es indiciario. Ahora restan las pericias para saber si efectivamente es sangre u otra sustancia, y en caso de ser positivo, se pide una prueba de ADN para saber si es sangre humana y luego se coteja con las tomas de las víctimas”, explicaron fuentes con acceso al expediente ante la consulta de este medio.

Un grupo de personas y agentes de policía con uniforme oscuro permanecen de pie sobre el césped frente a una casa de ladrillo rojo
El detenido continúa detenido a la espera de ser citado a su declaración indagatoria

Otra de las pruebas que pone a Ifrán contra las cuerdas es el video que los investigadores hallaron del día previo al hecho, en el cual el sospechoso aparece comprando dos cuchillos de cocina similares a los encontrados en la escena del doble crimen, sobre un camino terrado de Picada Sargento Cabral.

Asimismo, el juez Lafata y su equipo de trabajo reunieron las pruebas recolectadas hasta el momento y lograron determinar que hubo una planificación previa por parte del imputado antes de asesinar a puñaladas a Schulz y su pareja.

En este sentido, fuentes del caso precisaron a este medio que la moto en la que Ifrán llegó al lugar del ataque era alquilada, mientras que el casco que llevaba puesto en su cabeza lo había pedido prestado.

Asimismo, los detectives comprobaron que el vehículo en el que Ifrán se trasladó hasta el local donde rentó el rodado pertenece a sus padres. “El auto lo habría utilizado para ir hasta cerca del lugar donde alquila la moto, la utiliza aproximadamente 2 horas y después la devuelve”, detallaron.

En cuanto al móvil del ataque, el juez Lafata apunta a una presunta estafa de Ifrán, quien se habría negado a pagar una deuda que mantenía con las víctimas por 15 equipos de aire acondicionado. En este sentido, el dato fue aportado por una testigo, pero al mismo tiempo los investigadores hallaron documentación que avala esta hipótesis.

Según publicó Stop en Línea, allegados a la pareja indicaron que tenían alrededor de $50 millones pendientes de cobro por la venta de electrodomésticos a diversos clientes, algunos de ellos revendedores.

El dato, no obstante, aún debe ser corroborado a partir del análisis de la situación financiera y comercial de Schulz y Gritzmacher, que se encuentran bajo investigación del personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC).

A raíz de las pruebas recolectadas hasta este miércoles, el juez Lafata se inclina por la versión de que Ifrán actuó solo al asesinar a la pareja que se dedicaba a la venta de electrodomésticos en Oberá. Sin embargo, esto recién se confirmará una vez realizadas las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados y con el resultado de las pruebas genéticas que están en curso.

El caso

Los cuerpos de Sergio Schulz y Griselda Gritzmacher fueron hallados el pasado jueves 29 de octubre sobre el camino rural Picada Sargento Cabral, que se extiende desde la localidad de Oberá hacia el límite con el municipio de Los Helechos.

El descubrimiento se produjo cerca de las 7:30, cuando trabajadores municipales que realizaban tareas de recolección de residuos divisaron un vehículo detenido sobre el camino.

Schulz fue hallado dentro del vehículo de la pareja, en el asiento del acompañante. Gritzmacher yacía a pocos metros del auto. En el asiento trasero estaba el hijo de ambos, de 2 años, que no sufrió lesiones.

Hallaron a una pareja muerta en Misiones
Personal de Policía Científica en la escena del doble crimen

Las pericias preliminares establecieron que las víctimas habían sufrido heridas de arma blanca y que el ataque se habría producido en el mismo sector donde luego fueron encontrados los cuerpos.

Los familiares señalaron que Schulz salió de su casa para cobrar una cuenta. Ese dato motivó una revisión de sus vínculos económicos, movimientos financieros y comunicaciones recientes. En cercanías de la escena, los peritos encontraron fragmentos de papeles entre la vegetación.

A partir de ese material, habrían logrado reconstruir nombres vinculados a las cobranzas de la pareja. La información fue remitida al juzgado, que dispuso nuevas medidas para establecer si alguna de esas personas tenía relación con el ataque.

Ifrán, el detenido, había sido aspirante a cadete de la Policía y registra 13 denuncias por delitos contra la propiedad y estafas, según los datos expuestos durante la conferencia de prensa que ofreció este martes el juez Lafata. Permanece alojado en una dependencia de la Unidad Regional II de la Policía de Misiones y deberá prestar declaración indagatoria ante el magistrado a cargo de la investigación.

En las primeras horas de la pesquisa, dos hombres fueron demorados y luego recuperaron la libertad. Aquella instancia no impidió que la causa continuara con allanamientos y rastrillajes en Oberá y en el área de Picada Sargento Cabral, donde se busca, entre otros elementos, el teléfono celular de Gritzmacher.

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