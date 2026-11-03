Retiran cápsulas de ashwagandha, un suplemento utilizado para aliviar el estrés y favorecer el descanso, por posible contaminación con salmonella

Vitality Works retiró del mercado un lote de suplementos de ashwagandha de la marca 365 Whole Foods Market por posible contaminación con Salmonella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vitality Works Inc. retiró del mercado un lote de cápsulas de ashwagandha de la marca 365 Whole Foods Market ante la posibilidad de que estuviera contaminado con Salmonella, según una alerta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El suplemento se comercializó a través de establecimientos minoristas y plataformas digitales, por lo que la advertencia alcanza a compradores de distintas zonas del país. La empresa responsable del retiro informó que no se habían recibido informes de personas enfermas relacionados con el producto hasta la publicación del aviso.

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La FDA difundió la alerta el 30 de octubre de 2026 y posteriormente incorporó una actualización sobre el alcance de la distribución. La agencia también aclaró que la publicación del comunicado empresarial tiene fines informativos y no representa un respaldo oficial al producto ni a la compañía.

Identificación del lote de ashwagandha retirado

El retiro comprende los frascos de Standardized + Full Spectrum Blend Ashwagandha, de la línea 365 Whole Foods Market, que contienen 120 cápsulas. Los consumidores pueden reconocer las unidades afectadas mediante tres datos impresos en el envase:

Número de lote: 2025-26227.

Fecha de vencimiento: 13 de octubre de 2028 (10/13/2028).

Código UPC: 9948252099.

El número de lote y la fecha de vencimiento están impresos en la parte inferior del recipiente plástico blanco. En la etiqueta aparece la denominación completa del suplemento, junto con la identificación de la marca 365 Whole Foods Market.

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Vitality Works Inc. precisó que la medida se limita a las unidades correspondientes a ese lote. El comunicado no incluye otros números de producción, fechas de vencimiento ni suplementos adicionales de la misma línea.

El producto afectado corresponde al envase de 120 cápsulas identificado con el número de lote 2025-26227 y vencimiento en octubre de 2028. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canales y período de distribución afectados

De acuerdo con el anuncio de Vitality Works Inc., las unidades afectadas estuvieron disponibles entre el 24 de noviembre de 2025 y el 20 de octubre de 2026.

La comercialización se realizó mediante dos canales:

Establecimientos de Whole Foods Market en Estados Unidos.

La plataforma de ventas por internet Amazon.com.

En una actualización del 30 de octubre, la compañía precisó que la distribución había alcanzado todo el territorio estadounidense. La modificación corrigió el alcance geográfico descrito en el comunicado original, sin alterar los datos de identificación del producto ni incorporar nuevas unidades al retiro.

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La detección de Salmonella que originó el retiro

La posible contaminación con Salmonella se detectó durante un procedimiento de muestreo rutinario. Según la información difundida por la FDA, el hallazgo se produjo en una sola unidad adquirida en un establecimiento minorista.

El aviso no identifica el comercio donde se obtuvo la muestra ni detalla si se realizaron pruebas adicionales sobre otros frascos del mismo lote. Tampoco informa sobre resultados de análisis posteriores.

La compañía señaló que, hasta la publicación de la alerta, no había recibido informes de enfermedades relacionadas con el consumo de las cápsulas. Por tanto, el retiro responde a la detección de una posible contaminación y tiene un carácter preventivo, sin que el comunicado establezca casos clínicos asociados al suplemento.

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Las unidades señaladas estuvieron a la venta en todo Estados Unidos mediante tiendas físicas de Whole Foods Market y la plataforma Amazon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas y riesgos de la infección por salmonela

La Salmonella es una bacteria que puede provocar infecciones intestinales y, en determinados casos, complicaciones graves. La FDA advierte que el riesgo puede ser mayor para los niños pequeños, los adultos mayores, las personas frágiles y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado.

Entre los síntomas más frecuentes de una infección se encuentran:

Fiebre.

Diarrea, que puede presentar sangre.

Náuseas y vómitos.

Dolor abdominal.

En situaciones poco frecuentes, la bacteria puede pasar al torrente sanguíneo y ocasionar complicaciones más graves. La agencia menciona entre ellas las infecciones arteriales, los aneurismas infectados, la endocarditis y la artritis.

Estas manifestaciones corresponden a los riesgos generales de la infección por Salmonella. La FDA no informó que se hayan presentado complicaciones de este tipo entre consumidores de las cápsulas incluidas en el retiro.

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Pasos para consumidores que tienen el lote afectado

Quienes tengan un frasco que coincida con el número de lote 2025-26227 deben dejar de consumir las cápsulas y desechar el producto. Vitality Works Inc. indicó expresamente que los envases no deben devolverse a las tiendas.

Sin embargo, los compradores pueden solicitar un reembolso en cualquier establecimiento de Whole Foods Market. El comunicado no especifica si es necesario presentar el recibo o algún otro comprobante para acceder a la devolución del dinero.

Para resolver consultas relacionadas con el retiro, la compañía habilitó el número telefónico (505) 268-9950. La línea atiende de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 17:00 h, según el horario de la zona montañosa de Estados Unidos.

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La alerta de la FDA se encuentra clasificada en las categorías de alimentos y bebidas y enfermedades transmitidas por alimentos. La información publicada mantiene el retiro limitado a la presentación, el lote y las condiciones de comercialización detalladas en el comunicado de la empresa.