Delcy Rodríguez recibió al ministro de Economía de Portugal y 37 entidades de distintos sectores del país europeo

Delcy Rodríguez recibe al ministro de Economía de Portugal

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este lunes en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, a una delegación de Portugal encabezada por su ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida.

La reunión se dio en el marco del fortalecimiento y el diálogo político bilateral y como parte de un “nuevo ciclo de cooperación económica” para “ampliar las capacidades productivas, el intercambio comercial” y generar “alianzas estratégicas”, según dijo el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió en el encuentro.

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“Se espera que ambas delegaciones (...) puedan valorar y abordar los avances de la diplomacia y de las relaciones de intercambio en distintos ámbitos”, apuntó VTV.

Según la página web de Prensa Presidencial, a Castro Almeida lo acompaña una misión empresarial integrada por 37 entidades portuguesas de distintos sectores, entre ellos: tecnología, transformación digital, energía, construcción civil, industria y agroalimentación.

Venezuela y Portugal mantienen un intercambio comercial y unas alianzas estratégicas desde hace años, según Prensa Presidencial.

Delcy Rodríguez recibe al ministro de Economía de Portugal

En marzo pasado, el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sosa, también visitó Caracas para promover relaciones bilaterales beneficiosas para ambas naciones.

En esa oportunidad, Sosa sostuvo encuentros con la comunidad luso-venezolana.

Recientemente, el Parlamento de Venezuela autorizó la designación de Juan Carlos Fernandes como nuevo embajador en Portugal, mientras que el país europeo cuenta con Manuel Frederico Pinheiro da Silva como su representante diplomático en Caracas.

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Delcy Rodríguez recibe al ministro de Economía de Portugal

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, se reunieron este lunes en Washington por primera vez y hablaron sobre el proceso de reformas que debe conducir a “elecciones libres” en el país sudamericano.

Se trata del primer encuentro de jefes de la diplomacia de ambos países desde que restablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este año.

Ambos dirigentes posaron ante los medios en la sede del Departamento de Estado mostrando un semblante serio y sin escenificar el apretón de manos habitual en este tipo de reuniones. Tampoco respondieron a las preguntas de la prensa.

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Según un comunicado del Departamento de Estado, ambos abordaron “las reformas institucionales que sientan las bases para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles”.

Asimismo, Rubio instó a su homólogo venezolano “a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela”.

Delcy Rodríguez recibe al ministro de Economía de Portugal

En declaraciones al canal NTN24, Blanco dijo que ambos países tienen ahora “muchas coincidencias” y que quieren que “los venezolanos tengan un norte de recuperación económica, de transformación democrática y de convivencia para todos”.

Blanco fue nombrado canciller el pasado jueves por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en sustitución de Félix Plasencia, quien pasó a ocupar la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia.

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La reunión se produjo después de que Rodríguez anunciara el pasado jueves que el país celebrará “todas” las elecciones que la Constitución establece, aunque sin precisar fecha.

La cita también tuvo lugar después de que la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado regresara a Venezuela el pasado 25 de octubre, tras casi un año en el exterior, durante el cual ha exigido reiteradamente la convocatoria de elecciones.

(Con información de EFE)