Política

Patricia Bullrich celebró el anuncio de Caputo para las pequeñas empresas y se atribuyó la idea

La legisladora aseguró que venía proponiendo herramientas frente a las dificultades financieras de firmas que, según dijo, enfrentan procesos de embargo que comprometen su continuidad

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La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que el anuncio de medidas para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas recoge un planteo que venía impulsando desde hace tiempo. La dirigente vinculó esa iniciativa con la necesidad de atender el impacto de los embargos sobre las compañías.

En una publicación en X, Bullrich definió como “positivo” el anuncio y sostuvo que apunta a llegar a las empresas “antes de que sea tarde”. Según señaló, en sus conversaciones con empresarios se repetía una preocupación: las dificultades que generan los embargos para sostener la actividad.

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Bullrich dijo que llevaba tiempo planteando medidas para las PyMEs

La legisladora aseguró que había propuesto medidas para atender la situación de las PyMEs y remarcó que el reclamo surgió de intercambios con representantes del sector privado. “Lo planteé durante mucho tiempo”, escribió al referirse a la situación de las firmas afectadas por deudas y procesos de embargo.

Bullrich no precisó en su publicación cuáles son las medidas incluidas en el anuncio ni detalló si su propuesta fue incorporada de manera total o parcial. Su mensaje se centró en valorar el alivio para las empresas y en reclamar instrumentos que permitan sostener la actividad económica.

La senadora pidió apoyo para las empresas que generan empleo

La titular del bloque oficialista en el Senado planteó que las políticas destinadas a las compañías deben favorecer a quienes invierten y crean puestos de trabajo. También sostuvo que las medidas para reactivar la economía deben evitar, según su postura, un aumento del gasto público.

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El pronunciamiento se inscribe en una agenda que Bullrich viene expresando sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas, la presión de las deudas y la necesidad de que la recuperación económica alcance a sectores productivos con dificultades. En ese marco, anticipó que seguirá acercando propuestas para que los resultados del programa económico se traduzcan en mejoras para la población.

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