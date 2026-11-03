Preocupación en la Fórmula 1 por el “estrepitoso” accidente que será investigado por un equipo: el detalle del piloto antes del choque

El piloto finlandés sufrió la rotura de la suspensión en medio de la carrera.

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Cadillac investigará el colapso de la suspensión delantera izquierda que envió a Valtteri Bottas contra las barreras en la vuelta 46 del Gran Premio de México, un incidente que provocó la interrupción de la carrera y obligó al equipo a revisar una falla de alta gravedad para evitar que se repita.

El fuerte impacto generó sorpresa en la Fórmula 1, y como el experimentado piloto finlandés tardó en bajarse de su monoplaza, una ambulancia se acercó al sector del circuito, lo que ayudó para que los comisarios deportivos detuvieran la prueba con una bandera roja.

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Bottas entraba a máxima velocidad en la curva 1 del Autódromo Hermanos Rodríguez cuando su suspensión falló de manera “estrepitosa” al accionar los frenos, según el medio The Race. El monoplaza MAC-26 derrapó y golpeó la barrera TecPro. La violencia del choque dejó al finlandés dentro del auto mientras recuperaba el aliento. La dirección de carrera desplegó la bandera roja para detener la competencia y los comisarios iniciaron las reparaciones en las protecciones.

La frustración del piloto quedó expuesta en una comunicación de radio divulgada después en redes sociales: Bottas gritó varios insultos antes de que su ingeniero de carrera, John Howard, le preguntara si se encontraba bien. “Mierda no”, respondió el ex piloto de varias escuderías en la F1 como Williams, Mercedes y Alfa Romeo. Tras recibir el alta en el centro médico, Bottas no atendió a la prensa, aunque luego explicó: “Fue un gran impacto al entrar en la curva 1, pero por suerte estoy bien”.

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Hay que destacar un particular gesto que tuvo Valtteri, algo usual que hacen los pilotos cuando van a impactar tras un despiste. El corredor de 37 años, que logró 10 victorias en su largo historial de más de 260 Grandes Premios en la Máxima, soltó el volante para no sufrir una torsión o algún daño mayor en sus muñecas.

Valtteri Bottas sufrió un fuerte despiste (REUTERS/Raquel Cunha)

Luego del accidente, el finlandés agradeció la asistencia recibida y vinculó su protección con el desarrollo de las medidas de seguridad en la categoría: “Gracias al equipo médico por revisarme y a todos los que ayudaron en el lugar. Es una muestra del duro trabajo que la FIA ha realizado durante muchos años para hacer que nuestro deporte sea lo más seguro posible”.

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El piloto sostuvo que la escudería deberá determinar el origen exacto del desperfecto. “Tenemos que analizar todo a fondo como equipo para entender exactamente qué ocurrió y asegurarnos de aprender de ello”, afirmó, según declaraciones a la prensa, entre ellos el sitio especializado Motorsport.

Marcin Budkowski, jefe del equipo Cadillac, aseguró que la prioridad será esclarecer la causa del accidente. “Todos están aliviados de que Valtteri esté bien después del incidente en la vuelta 46. Investigaremos por completo la causa de esta falla y nos aseguraremos de que accidentes así no vuelvan a ocurrir”, declaró.

Bottas y Pérez atravesaron otros inconvenientes de fiabilidad durante la primera campaña de Cadillac en la F1. En esos casos, ambos pudieron regresar a los boxes para abandonar o detener sus autos en pista, sin consecuencias comparables a las del choque en México. Antes de su abandono, Valtteri había tenido una primera vuelta sólida y ganó posiciones. El piloto lamentó no poder completar otra carrera y anticipó el próximo compromiso: “Ahora nos reagruparemos y nos centraremos en seguir progresando en Sao Paulo la próxima semana”.

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Bottas fue atendido tras el impacto en al Autódromo Hermanos Rodríguez (REUTERS/Daniel Becerril/Pool)

Pérez también avanzó por mérito propio durante las primeras vueltas y logró contener a los competidores que circulaban detrás. Sin embargo, los problemas de equipamiento en las dos detenciones en boxes perjudicaron a ambos autos, mientras que la sanción al mexicano estuvo vinculada a una falla de software.

Budkowski consideró que el rendimiento general ofreció señales favorables pese a los contratiempos. “Rescatando lo positivo, fue nuestro fin de semana más competitivo en términos de ritmo relativo y fue muy alentador ver a ambos pilotos peleando en el pelotón”, dijo.

El jefe de Cadillac destacó las salidas de sus pilotos, en particular las de Pérez después de ambas largadas, y celebró la marca personal del piloto mexicano en la carrera en su tierra: “Felicitaciones a Checo por su histórica 300ª largada en un Gran Premio: ha sido una semana muy memorable para él y para todo el equipo en su carrera de casa”.

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Ambos pilotos de la escudería estadounidense no sumaron puntos y la mejor actuación en lo que va de la temporada 2026 de la F1 fue el 13º puesto de Bottas en el Gran Premio de China (15 de marzo). Por su parte, Pérez acabó en el pusto 14 en tres ocasiones: en el Gran Premio de Barcelona (14 de junio), en Gran Bretaña (5 de julio) y Azerbaiyán (26 de septiembre).