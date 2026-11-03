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El Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un borrador de acuerdo para eliminar la burocracia del Brexit

El pacto, de 200 páginas, busca suprimir certificados sanitarios, tasas de inspección y controles aduaneros en el comercio de alimentos entre ambas partes

El Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un borrador de acuerdo para eliminar la burocracia del Brexit (Europa Press)
El Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un borrador de acuerdo para eliminar la burocracia del Brexit (Europa Press)
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El Reino Unido y la Unión Europea (UE) llegaron a un borrador de acuerdo para eliminar la burocracia del Brexit en las exportaciones de alimentos, de cara a la cumbre que ambas partes celebrarán este mes, según pudo saber este martes la BBC.

El borrador, de 200 páginas, ha sido distribuido entre los países del club europeo en Bruselas para su análisis, pero también se ha distribuido un texto sobre movilidad juvenil, así como una declaración conjunta de 15 folios, dice la cadena británica.

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El borrador sobre productos alimentarios constituye el elemento más relevante de la relación entre ambas partes tras el Brexit, ejecutado en 2020 después de que los británicos votasen a favor de la salida de la UE en un referéndum celebrado en junio de 2016.

El pacto debería suprimir la necesidad de certificados sanitarios de exportación, certificados fitosanitarios, tasas de inspección, certificados de productos ecológicos, ciertos cargos portuarios, costes de muestreo y otros controles aplicables a las exportaciones e importaciones con la UE, según la BBC.

La bandera de la UE ondea frente al parlamento británico en Londres, Reino Unido, el 30 de abril de 2025 (EFE/EPA/ANDY RAIN)
La bandera de la UE ondea frente al parlamento británico en Londres, Reino Unido, el 30 de abril de 2025 (EFE/EPA/ANDY RAIN)

El acuerdo del Brexit sobre alimentos estableció que el comercio de productos agroalimentarios entre el Reino Unido y la UE está sujeto a estrictos controles aduaneros, sanitarios y fitosanitarios.

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El borrador se abordará este miércoles en una reunión de los embajadores de la UE, mientras que en los próximos días se definirán a nivel político algunos detalles sobre las cifras previstas para un programa de movilidad juvenil.

Ese programa es un acuerdo recíproco diseñado para permitir que los jóvenes de entre 18 y 30 años vivan, trabajen o estudien entre el territorio británico y los 27 países de la UE por un periodo limitado, de entre 2 y 3 años, sin necesidad de un visado de trabajo tradicional.

En las últimas semanas, el primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, se ha manifestado partidario de establecer un vínculo más estrecho con la UE y de abrir un debate sobre cómo debe ser la relación con los europeos.

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