Crimen y Justicia

Cayó el acusado de matar a su pareja en Santiago del Estero: la autopsia confirmó que la mujer murió de cinco puñaladas

El crimen ocurrió el martes en el barrio Fátima de Clodomira. El sospechoso fue hallado oculto en una casa abandonada de San Lorenzo, en el departamento Banda, y quedó a disposición de la Justicia. Se cree que la asesinó tras una discusión que ambos habrían mantenido

Julio Emilio Tejeda fue detenido en una vivienda abandonada de San Lorenzo tras dos días de búsqueda (Gentileza)
Julio Emilio Tejeda fue detenido en una vivienda abandonada de San Lorenzo tras dos días de búsqueda (Gentileza)
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Julio Emilio Tejeda, acusado de asesinar a su pareja María Eugenia Vanina Galván, fue detenido durante la madrugada del jueves en una vivienda abandonada de San Lorenzo, una zona montuosa cercana al paraje La Aurora, en el departamento Banda. El hombre era buscado desde el martes, cuando la mujer de 33 años murió tras recibir más de cinco heridas de arma blanca en una casa de Clodomira, Santiago del Estero.

El ataque ocurrió cerca de las 13:40 en el domicilio ubicado en la intersección de las calles Taboada y Segundo Pasaje. De acuerdo con las primeras actuaciones, en la vivienda también estaban una de sus hijas, de 6 años, y su hermana, de 29.

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Tras un pedido de auxilio, efectivos policiales y personal sanitario llegaron al lugar y constataron la muerte de la víctima. Según la investigación, Tejeda se retiró después del hecho y habría escapado en una motocicleta negra, lo que dio inicio al operativo de búsqueda.

El procedimiento se concretó cerca de las 5, luego de dos días de rastrillajes y tareas de inteligencia para localizar al sospechoso. Según informó Diario Panorama, Tejeda fue encontrado oculto en una vivienda deshabitada y no habría ofrecido resistencia.

Vanina Galván tenía 33 años, era madre de tres hijos y murió tras ser atacada en Clodomira
Vanina Galván tenía 33 años, era madre de tres hijos y murió tras ser atacada en Clodomira

La investigación está a cargo del fiscal Pedro Ibáñez, quien confirmó que el acusado fue trasladado a Clodomira y permanece detenido por disposición del juez de Control. La causa fue calificada de manera provisoria como homicidio doblemente calificado en perjuicio de Vanina Galván.

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El fiscal también indicó que Tejeda estaba en buen estado de salud al momento de su arresto y que, en principio, vestía la misma ropa que habría llevado el martes, cuando se retiró de la vivienda donde ocurrió el crimen.

Los efectivos secuestraron un arma blanca que podría haber sido utilizada en el ataque. El elemento será sometido a peritajes para determinar si se trata del arma homicida y si contiene rastros que puedan ser incorporados a la investigación.

Las horas previas al ataque

La pesquisa procura determinar qué ocurrió antes de la agresión, cuál fue la secuencia dentro de la vivienda y si existían antecedentes de violencia en la relación. Los investigadores analizan testimonios, comunicaciones y otras medidas de prueba para reconstruir el contexto inmediato del asesinato.

El crimen ocurrió en la casa de la madre de la víctima, ubicada en la intersección de Taboada y Segundo Pasaje (Gentileza)
El crimen ocurrió en la casa de la madre de la víctima, ubicada en la intersección de Taboada y Segundo Pasaje (Gentileza)

Una de las líneas bajo análisis se relaciona con una discusión que la pareja habría mantenido durante la mañana. También se investiga la posible incidencia de celos de Tejeda ante un supuesto vínculo entre Galván y un conocido de ambos, identificado como Roy Delgado.

En ese marco, circularon capturas de presuntas conversaciones que serían del teléfono de la víctima. Entre ellas figura un mensaje enviado supuestamente a las 12.53, poco antes del crimen, y un estado de WhatsApp atribuido al acusado, en el que podía leerse: “Te estoy bucando a vos y a la traidora de mi mujer”.

La autenticidad, la fecha, el contenido íntegro y el contexto de esos mensajes deberán ser corroborados mediante peritajes, por lo que aún no forman parte de una conclusión judicial.

Julio Emilio Tejeda, pareja de la víctima y principal sospechoso, permanece prófugo
Julio Emilio Tejeda, pareja de la víctima y principal sospechoso, permanece prófugo

La búsqueda de Tejeda tuvo inicialmente como uno de sus focos la zona de Huyamampa, donde algunos testigos dijeron haberlo visto luego de abandonar Clodomira. Los investigadores intentaban establecer si recibió ayuda para permanecer oculto antes de ser localizado en San Lorenzo.

El fiscal Ibáñez confirmó que Galván recibió más de cinco puñaladas, un dato que será incorporado a la reconstrucción forense del caso. Los estudios médicos y las pericias sobre el arma secuestrada serán claves para precisar las características del ataque.

La audiencia de declaración de imputado de Tejeda está prevista para el próximo martes. En esa instancia, la Fiscalía deberá formalizar la imputación y exponer los elementos reunidos hasta el momento, mientras continúan las medidas para esclarecer el femicidio.

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