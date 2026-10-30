Crimen y Justicia

La mamá de Micaela García exigió justicia en el nuevo juicio por el femicidio y hoy declarará el autor condenado

Este segundo debate buscará determinar si Néstor Pavón habría intervenido en el abuso sexual y asesinato de la joven en 2017. El acusado ya purgó una condena por encubrimiento y afirmaron que el testimonio de Sebastián Wagner será clave

El crimen de la estudiante impulsó la creación de la Ley Micaela para instruir en temáticas de género a los tres poderes del Estado
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En la apertura del nuevo juicio por el femicidio de Micaela García, su madre Andrea Lescano volvió a pedir justicia por su hija. El debate, que comenzó este jueves en los Tribunales de Gualeguay, analizará por primera vez la presunta coautoría de Néstor Pavón en el secuestro, abuso sexual y asesinato de la joven cometido en 2017.

“Quiero justicia por mi hija”, reclamó la mujer al inicio de su intervención. Además, a lo largo de su declaración, repasó las dificultades que enfrentó la familia al intentar denunciar la desaparición de la joven y el proceso posterior que derivó en la sanción de la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género y violencia de género para quienes cumplen funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

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Según reconstruyó, el calvario comenzó cuando el novio de Micaela la llamó después de haber intentado comunicarse con ella y recorrer, sin resultados, los lugares en los que podría estar. Más tarde, una amiga le informó que en la comisaría no querían recibir la denuncia porque todavía no habían pasado 24 horas desde la desaparición.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Néstor Pavón, el acusado por presunto abuso sexual y femicidio, durante la primera audiencia del juicio (Facebook: La hora de franco)

Ante esa situación, Lescano explicó que realizó dos denuncias formales, una en Colón —donde vivía entonces— y otra en Gualeguay. De acuerdo con la información publicada por UNO Entre Ríos, también recordó el trabajo de difusión que realizaron de la norma para exigir su aplicación efectiva en los distintos organismos estatales.

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Para este viernes, se espera una audiencia clave y movilizante, ya que está previsto que declare Sebastián Wagner, el hombre que fue condenado a prisión perpetua por el abuso sexual y el homicidio de la estudiante. Esta vez, su testimonio será en calidad de testigo ante el tribunal integrado por Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali.

Desde que se dio a conocer la sentencia, Wagner permanece alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Por este motivo, está previsto un operativo de seguridad bajo custodia para que pueda atestiguar en el Palacio de Justicia de Gualeguay.

De acuerdo con AHORA Entre Ríos, de su interrogatorio participarán los fiscales Maite Burruchaga y Gamal Taleb; los abogados querellantes José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, y los defensores de Pavón, Ramón Elías Salto y Edwin Henry Valenzuela Rojas.

La palabra de Wagner será una pieza central del nuevo debate, sobre todo por las diferentes versiones que había dado sobre lo ocurrido durante la madrugada del 1 de abril de 2017. En su primera declaración, realizada el 12 de abril de aquel año, reconoció el secuestro y la agresión sexual contra Micaela, aunque expresó dudas sobre quién había provocado su muerte.

Sebastián Wagner declarará este viernes como testigo ante el tribunal integrado por Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali
Sebastián Wagner declarará este viernes como testigo ante el tribunal integrado por Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali

Sin embargo, en el juicio oral de 2017, Wagner sostuvo otra versión. En esa oportunidad, indicó que Pavón sujetó a Micaela durante el abuso y luego la asfixió. También afirmó que ambos habían acordado que él asumiría toda la responsabilidad si eran detenidos. Esos dichos fueron descartados por el Tribunal de Gualeguay, tras considerar que eran incompatibles con el resto de las pruebas.

Finalmente, el primer tribunal condenó a Wagner a prisión perpetua como autor de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género. En tanto, a Néstor Pavón le impuso cinco años de prisión por encubrimiento agravado.

En esa instancia, los jueces entendieron que Wagner habría actuado solo y señalaron que no había pruebas biológicas, rastros ni testigos que situaran a Pavón en el momento del crimen. Asimismo, interpretaron que las acciones del ahora acusado estuvieron orientadas a ayudar a Wagner a eludir la investigación.

La discusión judicial continuó en instancias superiores. En 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló la absolución de Pavón respecto de la acusación principal y ordenó un nuevo juicio al considerar que debía analizarse la hipótesis de una coautoría funcional.

Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dejó sin efecto esa decisión en 2020 por razones procesales. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en diciembre de 2024 que se realizara un nuevo debate oral.

Luego de estas dos audiencias, está previsto que el debate continúe el 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre. Además, por decisión del tribunal y el Ministerio Público Fiscal (MPF), el juicio se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

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