Crimen y Justicia

Banquina y celular al volante: la multa que podría pagar el médico que dijo que llegaba tarde a una operación

El conductor fue interceptado en la autopista Buenos Aires-La Plata mientras adelantaba vehículos por la banquina y manipulaba el teléfono

Los patrullajes móviles sancionaron a más de 2.600 automovilistas en los corredores Panamericana, Acceso Oeste y la autopista Buenos Aires-La Plata
Guardar

En la provincia de Buenos Aires, una maniobra por la banquina y el uso del celular al volante pueden dejar una multa de entre $798.350 y $2.509.100. Esa es la cuenta que enfrenta, de manera potencial, un médico al que frenaron en la autopista Buenos Aires-La Plata mientras intentaba llegar a una operación.

El cálculo parte de dos escalas. Circular por la banquina se castiga con entre 300 y 1.000 unidades fijas. Como cada unidad vale $2.281, esa infracción puede ir de $684.300 a $2.281.000. La segunda falta, manipular el teléfono mientras se maneja, suma entre 50 y 100 unidades fijas, es decir, de $114.050 a $228.100. El automovilista explicó que estaba respondiendo una cuestión de trabajo: “Soy médico y tengo que ir a laburar”.

PUBLICIDAD

La banquina explica la mayor parte de una multa que puede superar los $ 2,5 millones

La diferencia entre el mínimo y el máximo no depende del episodio, sino de la graduación que resuelva la autoridad competente para cada infracción. La banquina está reservada para situaciones que impiden continuar el viaje, como una avería, un problema de salud o la necesidad de evitar un siniestro. En el diálogo con el agente, el conductor sostuvo que su apuro obedecía a una intervención médica: “Tengo que ir a operar”.

El inspector le pidió la cédula y la licencia y le preguntó si la operación tenía un horario establecido. La respuesta fue afirmativa. Con ese dato, el agente descartó que se tratara de una urgencia vial y le marcó que la demora debía haberse previsto antes de salir. “O sea que tendrías que haber salido antes”, le señaló durante el intercambio.

PUBLICIDAD

La normativa vial reserva el espacio de la banquina para situaciones de avería mecánica, problemas de salud o prevención de siniestros (Captura de video)
La normativa vial reserva el espacio de la banquina para situaciones de avería mecánica, problemas de salud o prevención de siniestros (Captura de video)

El conductor fue interceptado tras adelantar vehículos por la banquina

El episodio se produjo en un patrullaje móvil de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la autopista Buenos Aires-La Plata. Una moto oficial advirtió que el auto avanzaba por la banquina para superar a otros vehículos. El inspector vio la maniobra dos veces, incluido el momento en que el conductor volvió al carril y después la repitió; también indicó que llevaba el celular en la mano.

El automovilista negó parcialmente el relato sobre su paso junto a la moto oficial, pero reconoció que había respondido un mensaje laboral. El inspector insistió en que no podía usar el teléfono mientras conducía y cuestionó que invocara una urgencia cuando la intervención tenía un turno asignado. Ante una nueva explicación del hombre, el agente fue terminante: “No está en emergencia, caballero”.

Los patrullajes móviles ya derivaron en sanciones para más de 2.600 conductores

Desde que comenzaron estos operativos fueron sancionados más de 2.600 conductores en los corredores de Panamericana, Acceso Oeste y la autopista Buenos Aires-La Plata.

La posibilidad de impugnar la sanción queda abierta para cualquier persona que reciba un acta y considere que tenía razones excepcionales para usar la banquina. Esa instancia permite presentar pruebas sobre una urgencia, aunque no modifica las escalas previstas: por las dos infracciones detectadas en este caso, el valor de referencia va desde $798.350 hasta $2.509.100.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Autopista Buenos Aires-La PlataSeguridad VialProvincia de Buenos AiresUso del CelularInfobae en VivoInfobae Al Mediodía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo encontraron al hombre acusado de matar a puñaladas a su mujer en Santiago del Estero

Se trata de Julio Emilio Tejeda, acusado de asesinar a María Eugenia Vanina Galván. La autopsia reveló que la víctima tenía al menos 5 puñaladas

Cómo encontraron al hombre acusado de matar a puñaladas a su mujer en Santiago del Estero

El temible jefe de la mafia de motochorros de CABA acusada de robar más de $120 millones

El juez Darío Bonanno procesó a Federico Astudillo y a otros seis cómplices tras una serie de asaltos comando a mensajeros de financieras y a víctimas de falsas compras de dólares. La investigación estuvo a cargo del fiscal Andrés Madrea

El temible jefe de la mafia de motochorros de CABA acusada de robar más de $120 millones

La mamá de Micaela García exigió justicia en el nuevo juicio por el femicidio y hoy declarará el autor condenado

Este segundo debate buscará determinar si Néstor Pavón habría intervenido en el abuso sexual y asesinato de la joven en 2017. El acusado ya purgó una condena por encubrimiento y afirmaron que el testimonio de Sebastián Wagner será clave

La mamá de Micaela García exigió justicia en el nuevo juicio por el femicidio y hoy declarará el autor condenado

Cayó el acusado de matar a su pareja en Santiago del Estero: la autopsia confirmó que la mujer murió de cinco puñaladas

El crimen ocurrió el martes en el barrio Fátima de Clodomira. El sospechoso fue hallado oculto en una casa abandonada de San Lorenzo, en el departamento Banda, y quedó a disposición de la Justicia. Se cree que la asesinó tras una discusión que ambos habrían mantenido

Cayó el acusado de matar a su pareja en Santiago del Estero: la autopsia confirmó que la mujer murió de cinco puñaladas

“Fue un acto de absoluto salvajismo”, dijo el abogado de la familia de Nancy Godoy tras conocer los resultados de la autopsia

Sergio Briend, que acompañó a los hijos de la docente al encuentro con los fiscales, confirmó que el cuerpo presentaba heridas punzocortantes en todo el cuerpo, mutilaciones y signos de defensa, y que se presume que más de una persona intervino en el crimen. No descartan que haya sido torturada

“Fue un acto de absoluto salvajismo”, dijo el abogado de la familia de Nancy Godoy tras conocer los resultados de la autopsia

DEPORTES

La selección argentina confirmó que jugará el amistoso con Uruguay en la Bombonera y ante Costa Rica en Córdoba

La selección argentina confirmó que jugará el amistoso con Uruguay en la Bombonera y ante Costa Rica en Córdoba

Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Luciano Nakis, candidato a presidente de Independiente: “El club bien administrado es una máquina que no tiene techo”

Las semifinales del URBA Top 14 ya tienen formaciones para los duelos en La Catedral

La Liga Profesional anunció que comenzará a utilizar el fuera de juego semiautomático desde la final del Torneo Clausura

TELESHOW

Homero Pettinato recibió un nuevo botón antipánico: el hombre que lo amenazó accedió a salidas transitorias

Homero Pettinato recibió un nuevo botón antipánico: el hombre que lo amenazó accedió a salidas transitorias

Las lágrimas de Jimena Barón por el parto de su perra adoptada: “Teníamos que atravesar esto juntas”

Dante Ortega defendió a Ana Paula Dutil tras las polémicas acusaciones en su contra: “No creo que tenga la intención de romper un vínculo”

Comenzó el rodaje de la nueva película de Adrián Suar y Dolores Fonzi: las fotos en las calles de Buenos Aires

Alina Moine publicó fotos inéditas de un encuentro con Diego Maradona: “Nunca las había compartido”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Aeropuerto Internacional del Pacífico ejecutó USD 85.04 millones hasta agosto, el 56.09% de lo programado

El Salvador: Aeropuerto Internacional del Pacífico ejecutó USD 85.04 millones hasta agosto, el 56.09% de lo programado

Pedidos de pasta por delivery aumentan un 22% durante lo que va del año en Panamá

La OPS lanza un fondo unificado para abaratar vacunas y medicamentos en la región

Así funcionan las gafas con IA para hacer más sencillo el día a día

Ecuador adelanta la vacunación contra la influenza tras varios meses de circulación epidémica del virus