Cómo encontraron al hombre acusado de matar a puñaladas a su mujer en Santiago del Estero

María Eugenia Vanina Galván, la mujer asesinada, junto a su presunto femicida, Julio Emilio Tejeda

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La Policía de la provincia de Santiago del Estero detuvo ayer a Julio Emilio Tejeda, acusado de asesinar a a puñaladas a su pareja, María Eugenia Vanina Galván, en la localidad de Clodomira. El hombre fue arrestado tras permanecer dos días prófugo y según reveló el fiscal de la causa, Pedro Ibáñez, no opuso resistencia.

En diálogo con Canal 7 de Santiago del Estero el funcionario judicial reveló algunos detalles de cómo encontraron al presunto femicida. Dijo que el sospechoso fue encontrado en una vivienda abandonada de San Lorenzo, una zona montuosa cercana al paraje La Aurora, en el departamento Banda. “El procedimiento se lo hizo en forma tal que no hubo posibilidad de que el señor opusiera resistencia”, dijo Ibáñez.

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Precisó que el operativo se llevó a cabo alrededor de las cinco de la mañana e informó que el acusado no opuso resistencia al ser sorprendido por la Policía, se encontraba en buen estado de salud, vestía las mismas prendas que el día del crimen y se le secuestró un arma blanca que será peritada como presunta arma homicida.

“Estaba en buen estado de salud, vestido en principio con la misma ropa con la que había salido de su casa el día martes. Estaba en una casa abandonada y así fue encontrado por personal policial, que había desplegado un operativo de búsqueda desde el mismo día martes”, continuó el funcionario.

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Dijo que para dar con el presunto femicida la Policía “implementó elementos electrónicos” y un gran operativo. Según trascendió en medios locales, participaron efectivos del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, en conjunto con distintas áreas de la Dirección General de Investigaciones y personal de diversas dependencias policiales, desarrollaron un trabajo coordinado: hubo testigos, allanamientos, análisis de registros fílmicos y secuestro de dispositivos móviles.

“Se le secuestró un arma blanca. En principio va a ser peritada, pero entendemos que podía llegar a ser el arma usada en el luctuoso hecho del día martes”, reveló.

Julio Emilio Tejeda fue detenido en una vivienda abandonada de San Lorenzo tras dos días de búsqueda (Gentileza)

Finalmente, se explicó que la causa está caratulada formalmente como homicidio doblemente calificado y que el imputado se encuentra alojado en Clodomira a la espera de su declaración indagatoria programada para el martes. Antes de finalizar la entrevista, el fiscal hizo un llamado a la sociedad sobre la gravedad de la violencia de género y la importancia de trabajar en conjunto para prevenir estos hechos.

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“Es importante que asumamos que el fenómeno de la violencia de género nos toca muy de cerca y que todos tomemos una posición con respecto a esto y podamos avanzar en la prevención de este tipo de casos” señaló.

El femicidio

El ataque ocurrió cerca de las 13:40 en el domicilio ubicado en la intersección de las calles Taboada y Segundo Pasaje. De acuerdo con las primeras actuaciones, en la vivienda también estaban una de sus hijas, de 6 años, y su hermana, de 29.

Tras un pedido de auxilio, efectivos policiales y personal sanitario llegaron al lugar y constataron la muerte de la víctima. Según la investigación, Tejeda se retiró después del hecho y habría escapado en una motocicleta negra, lo que dio inicio al operativo de búsqueda.

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El procedimiento se concretó cerca de las 5, luego de dos días de rastrillajes y tareas de inteligencia para localizar al sospechoso. Según informó Diario Panorama, Tejeda fue encontrado oculto en una vivienda deshabitada y no habría ofrecido resistencia.

La causa fue calificada de manera provisoria como homicidio doblemente calificado en perjuicio de Vanina Galván.

Las horas previas al ataque

La pesquisa procura determinar qué ocurrió antes de la agresión, cuál fue la secuencia dentro de la vivienda y si existían antecedentes de violencia en la relación. Los investigadores analizan testimonios, comunicaciones y otras medidas de prueba para reconstruir el contexto inmediato del asesinato.

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Una de las líneas bajo análisis se relaciona con una discusión que la pareja habría mantenido durante la mañana. También se investiga la posible incidencia de celos de Tejeda ante un supuesto vínculo entre Galván y un conocido de ambos, identificado como Roy Delgado.

El crimen ocurrió en la casa de la madre de la víctima, ubicada en la intersección de Taboada y Segundo Pasaje (Gentileza)

En ese marco, circularon capturas de presuntas conversaciones que serían del teléfono de la víctima. Entre ellas figura un mensaje enviado supuestamente a las 12.53, poco antes del crimen, y un estado de WhatsApp atribuido al acusado, en el que podía leerse: “Te estoy buscando a vos y a la traidora de mi mujer”.

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La autenticidad, la fecha, el contenido íntegro y el contexto de esos mensajes deberán ser corroborados mediante peritajes, por lo que aún no forman parte de una conclusión judicial.

La búsqueda de Tejeda tuvo inicialmente como uno de sus focos la zona de Huyamampa, donde algunos testigos dijeron haberlo visto luego de abandonar Clodomira. Los investigadores intentaban establecer si recibió ayuda para permanecer oculto antes de ser localizado en San Lorenzo.

El fiscal Ibáñez confirmó que Galván recibió más de cinco puñaladas, un dato que será incorporado a la reconstrucción forense del caso. Los estudios médicos y las pericias sobre el arma secuestrada serán claves para precisar las características del ataque.

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La audiencia de declaración de imputado de Tejeda está prevista para el próximo martes. En esa instancia, la Fiscalía deberá formalizar la imputación y exponer los elementos reunidos hasta el momento, mientras continúan las medidas para esclarecer el femicidio.