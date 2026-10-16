Crimen y Justicia

Triple lesbicidio de Barracas: el acusado declaró en el juicio y negó haber iniciado el incendio

En la última audiencia antes de los alegatos, Justo Fernando Barrientos dijo no recordar detalles de la madrugada de mayo de 2024, cuestionó a dos vecinos y se negó a responder preguntas de las partes

Justo Barrientos triple lesbicidio
Justo Barrientos, el acusado del triple lesbicidio
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Justo Fernando Barrientos, único acusado por el ataque en el que murieron tres mujeres y otra sobrevivió con graves secuelas, declaró por primera vez en el juicio y negó haber provocado el incendio en una pensión del barrio porteño de Barracas. “No inicié el fuego”, afirmó este jueves durante la audiencia virtual.

El imputado habló desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde permanece con prisión preventiva. Fue la última audiencia de prueba antes de los alegatos, que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 fijó para el lunes 26 y el miércoles 28 de octubre.

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Barrientos está acusado por los homicidios de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, además de la tentativa de homicidio contra Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del salvaje ataque ocurrido en mayo de 2024.

En un relato breve, negó haber utilizado nafta o pintura para provocar las llamas y sostuvo que no recuerda detalles de aquella madrugada. Tampoco respondió preguntas de la fiscalía, las querellas ni la defensa.

Sobre las cuatro víctimas, dijo que no conversaba con ellas sobre “cuestiones personales ni gustos sexuales”. “Ellas pareciera que eran pareja”, expresó. Luego afirmó que tenía “respeto hacia ellas y la diversidad”.

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pamela cobbas roxana figueroa copia
Pamela Cobbas, el hijo de Pamela y Roxana Figueroa

En otro tramo, Barrientos apuntó contra dos vecinos que, durante el debate, declararon haberlo visto golpear a una de las mujeres cuando ella intentaba salir de la habitación y apagar las llamas.

La acusación justamente sostiene que el ataque no se limitó al inicio del fuego. De acuerdo a testimonios de vecinos, el imputado habría agredido a una de las víctimas en el pasillo de la pensión cuando buscaba escapar.

Después del incendio, el hombre fue hallado en un baño de la terraza del edificio con una herida en el cuello y un cuchillo. Fue trasladado al Hospital Argerich, donde los médicos concluyeron que se trató de una autoagresión. Para entonces, ya estaba bajo custodia policial.

La declaración de Barrientos contrastó con parte de la prueba técnica expuesta durante las audiencias. Peritos especializados y bomberos coincidieron en que el incendio tuvo un origen intencional y que comenzó en una de las camas de la habitación que compartían las cuatro mujeres. En esa línea, un experto explicó que las marcas de combustión resultaban compatibles con la presencia de un líquido acelerante, mientras que un bombero que intervino en el operativo aseguró que había un fuerte olor a alcohol en el pasillo que conectaba la habitación con los espacios comunes.

Cabe recordar que en el lugar también se secuestró un tacho de pintura utilizado como balde, que presentaba marcas de tiznamiento y derretimiento en su manija.

Barracas lesbicidio (Foto: NA Noticias Argentinas)
Barrientos arrojó una bomba tipo Molotov dentro de la habitación donde estaban las cuatro mujeres (Foto/Noticias Argentinas)

A su vez, durante el debate un perito químico informó que detectó hidrocarburos en tres textiles analizados, entre ellos prendas quemadas de las víctimas. El especialista aclaró que no podía determinar de qué sustancias se trataba, debido a los efectos de la combustión y del paso del tiempo sobre las muestras.

En el juicio también hubo testimonios que reconstruyeron situaciones previas de hostigamiento hacia las mujeres. Vecinos, personas allegadas y profesionales que asistieron a Andrea y Sofía antes y después del ataque mencionaron episodios de miedo, insultos y dificultades para circular por espacios comunes.

La única sobreviviente no prestó declaración en el proceso. El Cuerpo Médico Forense concluyó que no estaba en condiciones de hacerlo.

Castro Riglos estuvo internada cerca de un mes después del ataque y continúa con atención médica. En el juicio se discutió la posibilidad de incorporar, mediante su lectura, dos declaraciones que había dado ante personal policial durante su internación, aunque su representación desistió de ese pedido para evitar una nueva instancia que pudiera afectar su salud.

Movilización en Barracas a un mes del triple crimen de Roxana, Pamela y Andrea
Imagen que dejó una de las movilizaciones tras el hecho (Foto/Jaime Olivos)

Amnistía Internacional Argentina siguió las audiencias y señaló que los agravantes imputados responden a los reclamos de organizaciones de derechos humanos y de la diversidad para que el hecho sea analizado con perspectiva de género y orientación sexual.

El hecho

Ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una pensión de la calle Olavarría al 1600. Cobbas, Figueroa, Amarante y Castro Riglos descansaban en una habitación del lugar.

Según la fiscalía, Barrientos provocó un incendio dentro del cuarto. Las querellas sostienen que el ataque estuvo atravesado por la violencia de género y el prejuicio contra la orientación sexual de las víctimas.

Cobbas murió pocas horas después del incendio. Figueroa falleció dos días más tarde y Amarante murió luego de seis días de internación.

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