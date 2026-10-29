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Mario Pergolini retó a Evelyn Botto por su honestidad brutal con Carmen Barbieri: “¿Estás loca? Te va a escupir la comida”

El conductor cuestionó a la actriz por contar al aire lo que más le molestaba de su suegra. El video

El conductor cuestionó a la actriz por contar al aire qué le molestaba de su suegra y advirtió, en tono de humor, que la conductora podría reaccionar en una próxima comida familiar (Video: Otro día perdido/ Eltrece)
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En Otro día perdido (Eltrece), Mario Pergolini cuestionó a Evelyn Botto por la sinceridad con la que habló de Carmen Barbieri, madre de su pareja, durante una nota televisiva. El conductor bromeó con las posibles consecuencias familiares de sus declaraciones y la integrante del ciclo explicó el contexto del intercambio.

El episodio surgió a partir de un recorte de una entrevista que Botto había dado en el programa de Carmen. La conductora de Con Carmen (El Nueve) le preguntó en vivo qué aspectos le molestaban de ella como suegra y Pergolini puso el foco en la incomodidad que podía generar la consulta, al tratarse de la madre de Fede Bal.

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mario pergolini evelyn botto
“Le dije que compraba muchas cosas en una aplicación china y que tenía que parar”, contó Evelyn Botto sobre su sinceridad con Carmen Barbieri (Otro día perdido, Eltrece)

“Qué ganas de ponerle una pistola en la cabeza a la novia de tu hijo”, lanzó Pergolini en tono humorístico. Rada coincidió con la sorpresa y preguntó cómo se podía plantear una consulta de ese tipo en una entrevista en vivo.

La conversación se concentró luego en una observación que Botto le había hecho a Carmen Barbieri sobre sus obsequios que le hace. Pergolini mencionó que, según el recorte, la actriz había dicho que su suegra le regalaba cosas que no necesitaba. Evelyn negó haber usado esos términos y precisó que le había pedido que moderara las compras en una aplicación china. También aclaró que Barbieri le había dado un objeto para guardar anillos, aunque ella no suele usar accesorios.

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“Le dije que compraba muchas cosas en una aplicación china y que tenía que parar”, explicó. Más adelante, sostuvo que, cuando recibe un regalo que no va a utilizar, suele comunicarlo y devolverlo. “¿Vos estás loca? Te va a escupir la comida”, remató el conductor con mucho humor.

Collage de dos selfies: en una, Fede Bal sonríe junto a Evelyn Botto y Carmen Barbieri, esta última riendo; en la otra, Fede y Carmen posan juntos
Fede Bal en su cumpleaños junto a Carmen Barbieri y su novia Evelyn Botto (Instagram)

Pergolini ironizó con que Barbieri podría reaccionar ante esos comentarios y sugirió que podría enviarle extensos mensajes a su hijo. Botto respondió que se trataba del tipo de humor que caracteriza a su suegra.

La actriz describió a Barbieri como una persona con un estilo directo, vinculado a su experiencia en el teatro de revista. “El humor de Carmen es picantísimo”, señaló, antes de definirlo como un humor propio de otra época y de las dinámicas que atravesaban las mujeres del espectáculo.

Rada y Pergolini también bromearon con la información y los chismes que Barbieri podría aportar en una reunión familiar por su trayectoria en el ambiente artístico. Botto coincidió en que su suegra conoce muchas historias, pero remarcó que no recibió ningún reclamo por la entrevista.

En una emisión especial de su ciclo en El Nueve, la capocómica desafió a la novia de su hijo Fede Bal a ser sincera y recibió un reclamo inesperado (Video: Con Carmen/ El Nueve)

La situación que Pergolini retomó se había producido unos días durante una emisión especial de Con Carmen (El Nueve), dedicada al Día de la Suegra. Barbieri tuvo un móvil con Evelyn y le preguntó qué era lo que menos le gustaba de ella en ese rol.

“Yo te voy a decir la verdad”, respondió Botto antes de referirse a las compras que la conductora realiza en aplicaciones chinas. La actriz contó que recibe regalos con frecuencia y que, entre otros obsequios, había recibido organizadores para anillos y collares, stickers para el inodoro y accesorios que aseguró no utilizar.

Carmen Barbieri, Fede Bal y Evelyn Botto pasaron una divertida noche en el show de Ca7riel y Paco Amoroso
Carmen Barbieri, Fede Bal y Evelyn Botto juntos en un show de Ca7riel y Paco Amoroso en mayo de este año (Instagram)

“Yo pensé que me lo decías por mi bien, pero es por el tuyo”, respondió Carmen Barbieri entre risas, después de que Evelyn Botto le reclamara por la cantidad de compras que realiza. Más tarde, la charla pasó al terreno artístico y la locutora recordó que interpretó a Úrsula en la versión musical de La Sirenita, que se presentó en el Teatro Gran Rex en 2025. Según contó, su suegra suele hacerle un reclamo vinculado con ese personaje: “Permanentemente me dice: ‘Me robaste el papel’”.

Botto recogió el guante y respondió con humor: “Voy por todo, Carmen: voy por el rey, por tu perro, voy por las plumas”. La frase aludió a elementos asociados a la trayectoria y la imagen pública de Barbieri, y generó aplausos en el estudio.

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