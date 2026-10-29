Vuelven las tormentas al AMBA este jueves: qué sucederá el fin de semana

Una baja de presión en altura avanza despacio por el este del país y sostiene la inestabilidad durante varios días en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varias provincias del país, y el pronóstico anticipa que la inestabilidad llegará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde esta noche de este miércoles, con lluvias que se extenderán, con pausas, hasta el fin de semana.

El sistema que explica este cambio es una baja de presión que actúa a varios kilómetros de altura —no a nivel del suelo— y que avanza despacio por el este del país. Al desplazarse con lentitud, su influencia no se agota en un par de horas: se sostendrá durante días. Según el sitio especializado Meteored, ese sistema favorece que el aire cálido y húmedo que ya está instalado en la región ascienda y se transforme en nubes de tormenta. La humedad, señaló el portal, “es el combustible que necesitan las tormentas, y en los próximos días va a sobrar”.

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La jornada del miércoles comenzó sin precipitaciones en el AMBA, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que subirán hasta los 23 °C. Sin embargo, la inestabilidad se intensificó al caer la tarde. Esta sitación se prologrará durante la madrugada del jueves.

Meteored señaló que “el período más probable de actividad se concentra hacia el final de esta noche y la madrugada del jueves”, sin descartar chaparrones fuertes de manera puntual. El rasgo distintivo de este tipo de episodios es su desigual distribución: mientras una zona puede recibir un chaparrón intenso, otra a pocos kilómetros puede quedar con el cielo cubierto y sin una gota. El mayor riesgo, según el portal, pasa por la lluvia intensa y breve, con potencial para generar anegamientos puntuales en calles bajas.

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La probabilidad de tormentas en el Área Metropolitana trepará al 70% durante la madrugada del jueves, el período más inestable del ciclo

El jueves se perfila como la jornada de mayor actividad dentro de este ciclo. Durante la madrugada y la mañana, la probabilidad de tormentas aisladas trepa al rango del 40% al 70%, el más alto de toda la semana. La mínima se ubica en 14 °C y la máxima llega a 22 °C.

Tanto durante la mañana como a lo largo de la tarde, los chaparrones siguen siendo posibles, con una probabilidad que oscila entre el 10% y el 40%, según el cuadro horario publicado por el SMN. La noche, en cambio, llega sin precipitaciones previstas y constituye la primera pausa dentro de este ciclo de inestabilidad.

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Tras la mejora nocturna del jueves, el viernes retoma la dinámica de lluvias. La mañana arranca con probabilidades bajas —entre 0% y 10%—, pero a partir del mediodía la situación cambia: la tarde y la noche registran chaparrones con probabilidades de entre el 10% y el 40%. La oscilación térmica del día va de 14 °C a 23 °C, en línea con los valores del jueves.

El sábado ofrece la primera jornada sin precipitaciones previstas desde que comenzó el ciclo. El cuadro del SMN no registra probabilidades de lluvia durante todo el día, con una mínima de 14 °C y una máxima que llegaría a 24 °C. Sin embargo, tanto el tramo inicial del sábado como el cierre del domingo podrían tener algunas precipitaciones aisladas, según Meteored, que advirtió que “lo más seguro es planificar las actividades al aire libre para el tramo central del fin de semana”.

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Rigen alertas amarillas en cuatro provincias y el AMBA queda al margen por ahora

El alerta meteorológica emitido para este jueves

Para este jueves, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, Chubut, Santa Cruz y parte de Buenos Aires. Sin embargo, pese a que se esperan lluvias fuertes, el área metropolitana queda excluida del aviso formal.

El nivel amarillo implica fenómenos con capacidad de daño y posibles interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. En las zonas alcanzadas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden venir acompañadas de abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de ser superados de manera puntual.

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Meteored advirtió que la situación puede actualizarse en cualquier momento y que el AMBA está “al borde” de quedar incluida en un aviso oficial. El organismo publica sus alertas de forma continua en su sitio web, www.smn.gob.ar/alertas, donde también está disponible el pronóstico extendido para los próximos días.