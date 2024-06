La única sobreviviente del triple crimen de Barracas no está en condiciones de declarar y se pospuso un mes su presentación

En el brutal ataque murieron Andrea Amarante, Roxana Castro y Pamela Cobbas (Foto: Jaime Olivos)

Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del brutal triple crimen de Barracas del pasado 6 de mayo en un hotel familiar, finalmente no declarará este martes como estaba previsto, ya que los profesionales de la salud que acompañan su recuperación estiman que no está en condiciones de hacerlo. Por eso, su abogada Gabriela Conder presentó un certificado pidiendo un plazo de un mes para que la víctima haga su presentación.

“Queremos que declare lo antes posible, pero los médicos y el equipo que la está acompañando (médicos, psicólogos, etc.) me dijeron que va a poder declarar en un mes. No está en condiciones de declarar”, le informó la abogada a Infobae.

Castro Riglos, quien además de haber sufrido el ataque de Justo Barrientos vio morir a su ex pareja Andrea Amarante, Roxana Castro y Pamela Cobbas, “está contenida por un grupo de autoconvocades que se organizaron para alquilarle un departamentito y la están acompañando y asistiendo en todo momento”.

El juez Edmundo Rabbione, quien subroga el Juzgado N°14, procesó al detenido por “homicidio agravado por alevosía y peligro común” y “lesiones graves”, mienrtas que diversas organizaciones LGBTQ sostienen que fueron atacadas por su identidad lésbica. La defensa del acusado, por su parte, apeló la medida, por lo que ahora deberá pronunciarse la Cámara.

“Si bien la fiscal pidió el testimonio de Sofía, para la querella también es importante que ella declare y cuente no solo cómo fue el ataque, sino lo que venían sufriendo con anterioridad al mismo”, destacó Conder.

Así quedó la habitación que ocupaban las mujeres tras el ataque de Barrientos (Foto: Noticias Argentinas)

La sobreviviente fue dada de alta del Instituto del Quemado la semana pasada, un mes después del triple crimen en el hotel familiar ubicado en la calle Olavarría al 1600. Durante la masacre, Amarante, con quien pensaba casarse, se abalanzó sobre ella no bien el fuego ganó la habitación 14.

Además de la medicación, Sofía recibe curaciones diarias en el rostro y en las manos, donde la atacó el fuego, y está contenida: la acompañan la Defensoría LGBT, varias organizaciones y es asistida por el Hospital Laura Bonaparte. Además, le consiguieron un departamento. Ella estaba en situación de calle antes de irse a vivir con su pareja a la pensión en la que estaban Pamela y Roxana. Todas fueron víctimas del odio de Barrientos, otro inquilino de esa misma planta, quien arrojó un objeto incandescente hacia donde estaban las mujeres por motivos que se desconocen.

“Andrea se abalanzó sobre ella para protegerla cuando el homicida tira la bola de fuego, o se produce la explosión, no se sabe bien, porque ella no lo recuerda. La salvó su pareja, quien era sobreviviente de Cromañón y vivía con secuelas por ello”, recordó la abogada en otro diálogo con Infobae lo que le comentó su clienta.

También dijo que “hay testigos en la causa que declararon que a una de las mujeres el homicida la metió para adentro de la habitación, para que se siga quemando, en un intento por escapar”.

El caso

La semana pasada, a un mes del triple crimen, hubo una marcha para recordar a las víctimas y pedir justicia (Foto: Jaime Olivos)

El ataque ocurrió la madrugada del 6 de mayo. Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, la única sobreviviente de la masacre, estaban en la habitación N°14 del primer piso del hotel familiar de la calle Olavarría, entre Isabel la Católica y la avenida Montes de Oca. Barrientos, otro inquilino de esa misma planta, arrojó un objeto incandescente hacia donde estaban las mujeres. Mató a tres.

Pamela fue la primera en perder la vida. Falleció al día siguiente del ataque en el Instituto del Quemado. Tenía 52 años y era oriunda de Mar del Plata. Se dedicaba a vender cosméticos y cobraba una pensión. Mamá de dos hijos, estaba en pareja con Roxana, quien venía del Bajo Flores y también recibía una pensión. Ella murió con el 90 por ciento de su cuerpo afectado dos días después de la agresión en el mismo hospital que su pareja.

Andrea, en tanto, fue internada en el hospital Penna con extensas quemaduras y agonizó por seis días. Murió el 12 de mayo pasado. Había sido trabajadora en el sistema médico y venía de un barrio periférico en Neuquén. Sofía, la única sobreviviente y que fue protegida por su pareja, Andrea, cuando comenzaron las llamas, recibió el alta la semana pasada.

Barrientos está preso y cuando llegó su turno, se negó a declarar. Lo procesaron por “homicidio agravado por alevosía y peligro común” y “lesiones graves”.