Premios Ídolo 2026: con qué ilusiones llegaron los nominados a la gran noche del streaming y las redes

El cocktail previo de los Premios Ídolo 2026 reunió a creadores de contenido bajo la consigna estética Romantic Garden

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Antes de que arrancara la gala de los Premios Ídolo 2026, el cocktail previo funcionó como punto de encuentro para los creadores de contenido más populares del momento. Con una consigna estética clara, Romantic Garden, desfilaron flores, tonos pastel y looks pensados al detalle, mientras nominados e invitados se cruzaban, se saludaban y compartían sus expectativas para una noche que, para muchos, era la primera como candidatos.

Uno de ellos fue Benito SDR, que ya había estado en la ceremonia el año pasado pero esta vez llegó con otro peso. “Estuve el año pasado, pero no había estado nominado, así que es mi primera nominación”, contó. Con dos candidaturas, una individual y otra grupal junto a sus compañeros de 412, no escondió sus intenciones: “Obviamente la expectativa es ganar, pero sé que va a estar difícil, así que vamos a ver”. Y dejó en claro que ambas nominaciones están conectadas: “Si estoy nominado individualmente también es por ellos. Me gustaría que ganemos todos y siento que les debo mucho”. Antes de seguir camino, se despidió con una prioridad bien marcada: “¡Vamos River el domingo! Lo más importante”.

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La Cobra acumuló tres nominaciones en la gala y destacó su interés por el premio al streamer más viral (Prensa Telefe)

La Cobra, también de 412, llegó con tres nominaciones: ídolo deportivo, streamer más viral y streamer del año. Consultado sobre cuál le gustaría llevarse, no dudó: “Creo que el que me gustaría, y siento que estaría bueno que se me dé, es el de streamer más viral”. Para él, el contexto ayudó: “Tuve un buen 2026 y también creo que el Mundial a los streamers de fútbol nos potenció mucho, así que ojalá se nos pueda dar”.

Con su estilo descontracturado, Fefe Bongiorno arrancó con una respuesta que hizo reír a todos: “Primero ganar, obviamente”. Enseguida aclaró que la idea era otra: “Quiero divertirme, quiero pasarla bien. Tengo muchos amigos acá, quiero comer, quiero tomar y que haya un poquito de chisme, ojalá”. El año pasado había vivido la ceremonia desde afuera, haciendo el react, y esta vez la nominación lo obligó a estar presente. Sobre su terna, fue sincero: “Quiero ganar porque siento que me lo merezco, pero me gusta cómo armaron la terna”. Y elogió a sus competidoras: “Es buenísimo lo que hacen, así que si me ganan, se lo ganaron”.

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Milu Ad debutó en la entrega de premios con una nominación y confeccionó su vestuario según las pautas del evento

Milu Ad también vivió su debut absoluto: primera vez en los premios y primera nominación. “Estoy muy contenta, nerviosa. Creo que en la terna que estoy todas se merecen ganar, así que lo que salga”, resumió. Su look, totalmente alineado con la temática, fue obra propia: “Me fijé mucho en la paleta de colores que me enviaron, en la info de Pinterest, y así quedó el diseño”. El costo, según admitió entre risas, fue “una semanita sin dormir”.

Teo D'Elía descartó su condición de favorito y postuló a Davo Xeneize para la distinción mayor de la noche (Prensa Telefe)

En la vereda opuesta a la ansiedad estuvo Teo D’Elía, otro de los integrantes de 412, que el año pasado se llevó una estatuilla y esta vez llegó con perfil bajo. “Disfrutar. Siempre es una linda noche para ver gente que no ves seguido, gente con la que por ahí charlás mucho por redes pero no ves cara a cara”, explicó. ¿Se ve favorito? “No, ni loco. De verdad. Hay muy buenos participantes, ya vengo mentalizado de pasarla bien”. Para el gran premio de la noche, el Ídolo, tuvo un candidato clarísimo, su compañero de canal: “El señor Davo Xeneize se lo merece. Nadie labura como Davo y genera lo que genera Davo”.

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Mernuel reveló que intentará seguir apostando por YouTube en 2027 (Prensa Telefe)

Ese mismo nombre apareció en boca de Mernuel, que llegó con un objetivo simple: “Pasarla bien, disfrutar y comer rico”. Sobre su terna, mostró humildad: “Siempre hay posibilidades, pero creo que hay gente que lo merece más que yo”. ¿Quiénes? “Davo lo merece sí o sí. Davo y La Cobra”. Tras un año de muchos cambios, ya piensa en lo que viene: “Meterme a full con YouTube, meterle ganas y trabajar más todavía”.

El propio Davo Xeneize, señalado por varios de sus colegas, eligió la tranquilidad. “Ganas de pasarla bien con mis amigos, con mi vieja, y que sea un evento que salga de la mejor manera”, dijo. Aunque ya sabe lo que es ganar en esta ceremonia, aseguró que no se obsesiona: “Ojalá, pero tampoco pienso en eso. Si se puede ganar, bien, y si no, estoy feliz de estar acá”. Puesto a elegir entre los premios de la noche y el fútbol, fue tajante: prefiere ganar el Superclásico del domingo antes que hoy, y entre el partido contra River y la Sudamericana, se queda con la copa.

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Matilda Blanco concurrió a la velada y se animó a hablar sobre algunos looks (Prensa Telefe)

No todos los presentes competían, pero también tenían sus deseos. Daniela Celis llegó para alentar: “Con muchas ansias de que ganen mis amigos, porque se lo merecen todo”. Manu Ibero, recién llegado de su paso por un reality en Ecuador, vino a hacerle “la banca” a su amigo Juanicar, nominado esa noche, aunque confesó que tanta gente le daba “un poco de ansiedad”. Matilda Blanco, impresionada por la magnitud del evento, solo pidió una cosa: “Ver buenos looks”. Y Carito Müller, que asistió junto a su hija, aseguró que sus expectativas ya estaban cumplidas antes de empezar: “Era ponerme linda, poner linda a mi nena y tener el recuerdo de la panza”.