Honduras

CMH y Salud reportan un avance del 40% en el pago de salarios atrasados a médicos en Honduras

La Secretaría de Salud reportó que durante los primeros dos días se revisaron 217 expedientes de médicos interinos, mientras el Colegio Médico señaló que siguen pendientes conceptos como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el bienal.

Un total de 182 expedientes de médicos interinos habían sido revisados, según el balance presentado por Carranza. (Foto: Cortesía)
Un total de 182 expedientes de médicos interinos habían sido revisados, según el balance presentado por Carranza. (Foto: Cortesía)
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El pago de salarios atrasados a médicos en Honduras registra un avance del 40% en la revisión de expedientes de interinatos, con 182 casos evaluados de un total de 337, informó este miércoles Douglas Carranza, representante del Colegio Médico de Honduras (CMH).

El proceso también permitió nuevos desembolsos a profesionales contratados, aunque 69 de estos trabajadores todavía esperan recibir sus pagos pendientes.

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Carranza explicó que durante las últimas horas se revisaron 111 expedientes, de los cuales 76 correspondían a médicos que laboraron bajo la modalidad de interinato. Estos casos se sumaron a los 106 examinados el lunes, primer día de las revisiones, para alcanzar 182 expedientes evaluados.

“De estos 111 casos, 76 eran de interinatos. Recordemos que el primer día se revisaron 106 de interinatos, o sea que se han revisado 182 de interinatos de los 337 que tenían”, detalló el representante gremial.

Los avances se producen después de las reuniones y acuerdos entre el gremio médico y las autoridades gubernamentales para resolver las obligaciones salariales pendientes con los profesionales de la salud.

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El proceso de revisión contempla 337 casos de profesionales que trabajaron bajo la modalidad de interinato. (FOTO: La Tribuna)
El proceso de revisión contempla 337 casos de profesionales que trabajaron bajo la modalidad de interinato. (FOTO: La Tribuna)

Sin embargo, el proceso todavía requiere revisar los expedientes restantes y gestionar los conceptos económicos que aún no han sido cancelados.

Carranza precisó que, entre los casos revisados durante la jornada más reciente, 50 médicos recibieron pagos parciales y otros 26 obtuvieron el pago completo.

Estas cifras corresponden a los expedientes de interinatos examinados y reflejan que la solución de los atrasos se está realizando de manera diferenciada según la situación de cada profesional.

Además, el representante del CMH confirmó que otros 35 médicos contratados recibieron el pago de salarios que tenían pendientes.

No obstante, indicó que 69 profesionales contratados continúan a la espera de sus desembolsos, por lo que las gestiones con las autoridades deberán mantenerse hasta completar la atención de los casos identificados.

Carranza señaló que también existen expedientes de médicos cuyos casos no habían sido identificados o procesados inicialmente, por lo que las autoridades esperan avanzar durante la semana en la revisión de esas situaciones.

De los expedientes examinados en la jornada más reciente, 50 médicos recibieron pagos parciales.(FOTO: La Tribuna)
De los expedientes examinados en la jornada más reciente, 50 médicos recibieron pagos parciales.(FOTO: La Tribuna)

“Fue un pacto que hicimos y son médicos que se les tendrá que gestionar sus pagos posteriormente”, afirmó el representante del Colegio Médico al referirse a los profesionales cuyos desembolsos todavía deben tramitarse.

Aunque las revisiones y los pagos han permitido reducir parte de los atrasos, Carranza señaló que todavía quedan pendientes algunos componentes económicos, entre ellos el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el bienal.

El representante gremial indicó que la expectativa es continuar avanzando durante la semana, especialmente en los expedientes que todavía no han sido identificados o procesados.

La cantidad de expedientes revisados no significa que todos hayan concluido con el pago total, puesto que algunos profesionales recibieron desembolsos parciales y otros continúan a la espera de que se completen las gestiones administrativas.

El Colegio Médico de Honduras reclamó el cumplimiento de una base salarial uniforme para los médicos del sector público.
Un grupo de 69 médicos contratados continúa a la espera de que se resuelvan sus salarios pendientes. (Foto: Archivo)

Por ello, el proceso combina la evaluación de documentos con la ejecución de los pagos que corresponden a cada caso.

Carranza atribuyó los avances al diálogo entre el Colegio Médico y el Gobierno, así como a las reuniones ampliadas que permitieron abordar las obligaciones pendientes con los trabajadores del sector sanitario.

El representante agradeció la disposición del ministro de Salud para participar en las gestiones orientadas a resolver el problema. Sin embargo, aclaró que la solución no dependía únicamente de esa cartera, sino también de la participación y coordinación de otras secretarías involucradas en el proceso.

Por su parte, la Secretaría de Salud (Sesal) informó que durante los primeros dos días se revisaron 217 expedientes de médicos interinos, equivalentes al 46% de los casos pendientes que reportaba esa institución.

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