Panamá

Asamblea espera aprobar beneficios para más de 50 mil jubilados que laboran en el sector público de Panamá

Gobierno pide lista de los adultos mayores que no se han retirado del Estado

El dirigente del Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos), Guillermo Cortés, se ha mantenido activo para lograr la ley que beneficie a los adultos mayores.
El dirigente del Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos), Guillermo Cortés, se ha mantenido activo para lograr la ley que beneficie a los adultos mayores.
Guardar

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 746, que modifica y añade disposiciones a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La votación obtuvo 54 votos favorables y tras ese paso ahora la iniciativa deberá superar el tercer debate antes de ser enviada al Órgano Ejecutivo para una eventual sanción y promulgación.

PUBLICIDAD

El proyecto apunta a ampliar el acceso de los adultos mayores a bienes y servicios.

Durante la discusión legislativa, los diputados introdujeron cambios, por lo que el alcance definitivo dependerá del texto que complete el trámite parlamentario.

Entre las medidas incluidas figuran descuentos en medicamentos, consultas médicas generales y de especialidades, pañales para adultos, tratamientos contra el cáncer, equipos de asistencia, servicios funerarios y la tasa de aseo.

En septiembre el presidente, José Raúl Mulino, vetó el proyecto 226 de 2025, que contemplaba beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores, alegando inconveniencia e inexequibilidad.
En septiembre el presidente, José Raúl Mulino, vetó el proyecto 226 de 2025, que contemplaba beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores, alegando inconveniencia e inexequibilidad.

La iniciativa también contempla una rebaja del 25% en medicamentos y en los honorarios por consultas generales, además de un 15% en servicios de oftalmología.

El listado agrega un descuento del 20% en laboratorios, un 30% en radiología, un 50% en la emisión o duplicado de pasaportes, cédulas y licencias de conducir, y reducciones del 30% en la facturación mensual de electricidad y en el cargo fijo de telefonía residencial.

PUBLICIDAD

Javier Sucre, diputado proponente, afirmó que la propuesta busca crear oportunidades para los jubilados y pensionados, además de complementar los ingresos de quienes perciben pensiones bajas.

Calculó que las medidas podrían representar USD 270 millones en beneficios anuales.

El diputado también señaló que la intención es completar el proceso legislativo antes de este 31 de octubre, con respaldo presidencial para avanzar con la iniciativa.

Un hombre y una mujer de edad avanzada frente a un cartel azul de descuento en una farmacia con estantes llenos de medicamentos.
Una pareja de adultos mayores lee un letrero sobre el descuento del 20% en medicamentos para jubilados según la Ley 6 de 1987 en una farmacia de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los descuentos todavía no están vigentes. La aprobación en segundo debate constituye un paso dentro del procedimiento legislativo, pero el proyecto requiere la votación final del pleno legislativo y la posterior intervención del Órgano Ejecutivo.

Mientras esto ocurre en la Asamblea Nacional, la Dirección General de Carrera Administrativa puso a circular una nota a las entidades públicas para que le remitan información la cantidad de jubilados que tienen en sus planillas.

La medida, según se informó, busca calcular el posible costo de iniciativas de retiro voluntario que analiza la Asamblea Nacional de Panamá.

La nota, dirigida a directores y jefes de Recursos Humanos de las entidades públicas, despertó dudas sobre la estabilidad laboral de quienes siguen trabajando después de jubilarse.

Sin embargo, la institución aclaró que el requerimiento no ordena separaciones ni fija una fecha para que esos funcionarios dejen sus cargos.

Tres personas, dos hombres y una mujer, sentadas en una mesa con expresiones preocupadas, mirando un documento titulado 'Jubilación y Pensiones', una alcancía rosa y una calculadora.
Tres adultos mayores, visiblemente preocupados, revisan documentos sobre jubilación y pensiones en una oficina, con un fondo de escritorio que incluye una alcancía y una calculadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a ello, la petición provocó intranquilidad entre el sector de los jubilados, en momentos en que el país atraviesa por una situación de incertidumbre, derivada del terremoto que azotó el pasado 9 de octubre.

Cheyla Valdés, directora general de Carrera Administrativa, sostuvo que el objetivo es construir una base de datos que permita examinar el alcance financiero de eventuales cambios en el servicio público.

No es para generar ansiedad, no es para generar temor”, manifestó Valdés al referirse a las interpretaciones que surgieron tras la emisión de la circular.

Insistió en que la entidad que dirige necesita determinar cuántas personas jubiladas permanecen en las dependencias estatales.

Con esa información se podrá estimar cuánto costarían los mecanismos de salida voluntaria si las propuestas legislativas avanzan, apuntó.

Una mano sostiene un papel blanco con el texto impreso No hay descuento para jubilados.
Una mano sostiene una nota impresa que informa la falta de descuentos para las personas jubiladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valdés indicó que la actualización de los registros responde a la necesidad de contar con información disponible para evaluaciones futuras.

Mantener esa base de datos actualizada” permitirá medir el impacto económico de las iniciativas, explicó.

Por ahora, los empleados jubilados que continúan en instituciones públicas no recibieron una instrucción para abandonar sus cargos. La medida se limita a solicitar listados a las áreas responsables de Recursos Humanos.

Temas Relacionados

PanamáAsambleaLeyAdultosMayoresBeneficiosLaboranSectorPúblicoAprobarVotaciónBienesServiciosMedicinasCambiosConsultasMédicasEspecialidades

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quejas de los consumidores panameños suman más de USD 26.6 millones entre enero y septiembre de este año

Reclamaciones por garantías, devoluciones de dinero y vicios ocultos, entre las de mayor cuantía, según la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia

Quejas de los consumidores panameños suman más de USD 26.6 millones entre enero y septiembre de este año

Gasolina baja hasta 37 centavos por galón en Panamá, pero el diésel vuelve a subir

Los nuevos precios entrarán en vigencia el viernes 30 de octubre y se mantendrán durante 14 días. Changuinola continuará entre las localidades más caras del país.

Gasolina baja hasta 37 centavos por galón en Panamá, pero el diésel vuelve a subir

Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá amplía la vigilancia del sistema de fallas Azuero-Soná, tras el sismo

Sismógrafos registran hasta el momento más de 1,152 réplicas con magnitud en su mayoría entre 3 a 4 grados de intensidad

Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá amplía la vigilancia del sistema de fallas Azuero-Soná, tras el sismo

Terremoto en Panamá: más de 16,300 viviendas evaluadas y 52,874 personas registradas tras la emergencia

Sinaproc contabiliza 619 centros educativos y 120 instalaciones sanitarias con afectaciones, además de miles de personas que permanecen en albergues

Terremoto en Panamá: más de 16,300 viviendas evaluadas y 52,874 personas registradas tras la emergencia

Universidad de Panamá advierte sobre posible fraude en los exámenes de ingreso a sus carreras

Personas ajenas al proceso ofrecen presentar las evaluaciones por una remuneración económica, una práctica que podría provocar su invalidación

Universidad de Panamá advierte sobre posible fraude en los exámenes de ingreso a sus carreras

TECNO

Cómo conectar un pendrive a tu móvil Android y ahorrarte la nube de pago

Cómo conectar un pendrive a tu móvil Android y ahorrarte la nube de pago

Alemania estrena su primer ‘gimnasio’ para robots humanoides: 48 celdas y una nueva generación del 4NE1

Uno de cada 12 influencers latinoamericanos tiene al menos la mitad de audiencia sospechosa

Jeff Bezos destinará 4,8 millones de dólares a rescatar proyectos climáticos descartados del Earthshot Prize

Meta lanza app de mascota virtual con IA al estilo Tamagotchi

ENTRETENIMIENTO

Wan Anan, la influencer china que sufrió múltiples fracturas tras caer desde el piso 35 regresa a internet: “Me siento renacida”

Wan Anan, la influencer china que sufrió múltiples fracturas tras caer desde el piso 35 regresa a internet: “Me siento renacida”

Barry Keoghan revela el tratamiento estético al que se sometió tras hablar de las críticas que recibe por su apariencia

Estas son las ocho películas de terror mejor valoradas de Netflix

Barbara Barrie, actriz nominada al Oscar por ‘Breaking Away’, opta por una muerte asistida tras ser diagnosticada con cáncer terminal

La hija de Michael Jackson acusa de “incompetencia” a John Branca y pide recortar su remuneración

MUNDO

Trump confirmó que JD Vance contactó a Irán por el envío de suministros médicos, pero negó haberle ordenado reanudar las negociaciones de paz

Trump confirmó que JD Vance contactó a Irán por el envío de suministros médicos, pero negó haberle ordenado reanudar las negociaciones de paz

Elecciones en Israel EN VIVO: Con el 90% de los votos contados, el bloque de Netanyahu se mantiene en 53 escaños y el de Eisenkot en 48

Eduardo Bolsonaro publicó una foto con Flávio tras reencontrarse en EEUU y afirmó: “Incluso desde fuera, no abandonaremos Brasil”

El presidente Isaac Herzog pidió a los partidos agotar las negociaciones para evitar una nueva elección en Israel

El Reino Unido elevó el impuesto a los bancos para financiar ayudas energéticas a 20 millones de hogares