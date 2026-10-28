El temor al fraude frena decisiones de expansión de las pequeñas y medianas empresas panameñas

Una persona con capucha y el rostro cubierto utiliza una computadora portátil en la penumbra para ilustrar actividades de piratería informática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 26% de las pymes panameñas sufrió un incidente de ciberseguridad durante los últimos 12 meses.

Entre las empresas afectadas, los casos más frecuentes fueron el phishing, el fraude en pagos y los ataques de malware, según el Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook.

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La encuesta regional de Mastercard, elaborada entre 2.400 propietarios y responsables de decisiones de pequeñas y medianas empresas de 12 países de América Latina y el Caribe, muestra que los pagos digitales ya son parte de la actividad diaria.

El reto ahora es que las compañías puedan usar esas herramientas sin que el riesgo de fraude limite su crecimiento, se indica.

El 97% de las pymes de América Latina y el Caribe acepta pagos digitales.

El 93% de las pymes de la región dice estar familiarizado con la ciberseguridad, pero solo el 18% se siente preparado para proteger su negocio. (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá, la adopción llega al 100% entre las empresas consultadas.

En la nación canalera el 43% de las pymes afirmó que los temores por la ciberseguridad frenaron o detuvieron la incorporación de herramientas o pagos digitales. El fraude también llevó al 42% a posponer su llegada a nuevos mercados.

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Otro 40% señaló que retrasó la adopción de nuevos métodos de pago. El 39% informó que aplazó el crecimiento de sus ventas mediante comercio electrónico.

La relación entre seguridad y reputación también aparece entre los resultados. Solo el 2% de las empresas panameñas considera que los problemas de ciberseguridad no afectan la confianza de los clientes en su negocio.

Mientras, las pymes que reportaron incidentes de seguridad en Panamá señalaron al phishing como el problema más habitual, con el 50%. El fraude en pagos alcanzó el 46% y los ataques de malware representaron el 44%.

Cerca del 90% de las pymes panameñas consideró que podría alcanzar un crecimiento adicional si tuviera más protección frente al fraude y los ciberataques. (Foto: Shutterstock)

De igual manera, las amenazas que generan mayor inquietud siguen una tendencia similar. El 54% de las compañías consultadas ubicó el fraude en pagos entre sus principales riesgos, mientras que el phishing concentró el 45% y el robo de datos, el 44%.

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La exposición a estos hechos contrasta con el nivel de digitalización de las empresas. La adopción de cobros electrónicos amplía las opciones de venta, pero también exige mecanismos de prevención, detección y recuperación ante posibles ataques.

La ciberseguridad no es vista únicamente como una defensa frente a delitos digitales. Casi la mitad de los participantes regionales sostuvo que una mayor protección contra el fraude y los ciberataques podría permitirles lograr un crecimiento adicional de 25% o más.

El 42% también ubicó el aumento de las ventas en línea y digitales entre sus principales oportunidades para los próximos dos años. Para las compañías, la seguridad se vincula con la posibilidad de ampliar operaciones sin detener inversiones por temor a pérdidas o daños a la confianza de sus clientes.

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En Panamá, cerca del 90% de las pymes consideró que podría alcanzar un crecimiento adicional de doble dígito si dispusiera de una protección más sólida frente al fraude y los ciberataques.

Una persona realiza un pago con tarjeta de crédito sin contacto por un televisor en una tienda de electrónica, mostrando la comodidad y rapidez de las transacciones modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La ciberseguridad ya no es solo una preocupación tecnológica, sino un imperativo empresarial”, expresó Soledad Rovira, country manager de Mastercard para Panamá.

La ejecutiva agregó a la compañía que las empresas del país utilizan los pagos digitales para crecer, llegar a más clientes y expandir sus operaciones.

Rovira sostuvo que ese avance requiere confianza y herramientas para enfrentar riesgos como el fraude y los ciberataques.

El 93% de las pymes de la región afirmó estar familiarizado con la ciberseguridad. Pese a ese nivel de conocimiento, solo el 18% se siente muy preparado para proteger su negocio.

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Una de cada cinco empresas declaró que no cuenta con un plan de respuesta o recuperación ante incidentes de ciberseguridad. La distancia entre el reconocimiento de los riesgos y la preparación efectiva aparece como una de las principales brechas del informe.