Concordia: denunciaron otro caso de alumnos que habrían creado imágenes íntimas falsas de sus compañeras con IA

La Policía de Entre Ríos intervino en una escuela de Concordia tras la acusación contra tres alumnos de 14 años por la creación de imágenes íntimas falsas con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luego de que se registraran dos casos de creación de imágenes íntimas con IA de alumnas menores de edad en escuelas de las localidades bonaerenses de Lomas de Zamora y Villa Bosch, este viernes se dio a conocer otro hecho de similares características en Concordia. El episodio derivó en la intervención de la Policía de Entre Ríos.

Todo ocurrió este viernes, cuando los familiares de las alumnas afectadas denunciaron ante las autoridades de la Escuela Agrotécnica General San Martín, en la zona de Calabacilla, la presunta creación de imágenes íntimas falsas mediante inteligencia artificial.

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La acusación recayó sobre tres adolescentes de 14 años, de quienes se sospecha que habrían utilizado fotografías de tres compañeras para alterarlas con herramientas digitales y simular que aparecían con el torso descubierto.

De acuerdo con la información obtenida por El Once, los familiares de las estudiantes damnificadas se presentaron al mediodía en el establecimiento para pedir explicaciones sobre lo ocurrido. A raíz de esto, el personal de la comisaría de Calabacilla, a cargo del comisario Pedro Cepeda, acudió al lugar para mediar entre las familias y las autoridades educativas.

La Policía de Entre Ríos intervino en el reclamo de las familias afectadas (Gentileza: El Concordiense)

Durante el procedimiento, los efectivos labraron un acta que dejó constancia de la situación. De la misma forma, se invitó a las personas involucradas a realizar las denuncias correspondientes en la dependencia policial, con el fin de que continúen las actuaciones.

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Hasta el momento, no se informó si las imágenes presuntamente manipuladas fueron difundidas fuera del ámbito escolar ni qué medidas adoptó la institución respecto de los alumnos señalados.

Las otras dos denuncias por imágenes falsas de alumnas creadas con IA que se registraron este mes

Durante octubre, dos comunidades educativas del conurbano bonaerense realizaron reclamos por presuntas imágenes íntimas falsas de alumnas creadas con inteligencia artificial. Los casos ocurrieron en colegios de Lomas de Zamora y Villa Bosch, y las familias denunciaron difusión del material, falta de respuestas institucionales y convivencia de las estudiantes afectadas con los alumnos señalados.

El primer episodio tomó estado público el 7 de octubre en el Colegio Modelo Lomas, donde familiares y alumnos realizaron una protesta frente al establecimiento. Por el momento, al menos cuatro estudiantes de tercer año fueron acusados de haber manipulado fotos reales de unas 40 compañeras para generar contenido sexual falso.

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Las alumnas del Colegio Modelo Lomas organizaron un reclamo pacífico (Infobae en Vivo)

De acuerdo con el testimonio de Micaela, madre de una de las alumnas afectadas, las imágenes habrían sido compartidas con estudiantes de otros colegios y subidas a páginas pornográficas con nombres y apellidos de las adolescentes. También denunció que los presuntos responsables elaboraban catálogos y vendían el contenido.

El reclamo también incluyó cuestionamientos sobre la actuación inicial de la institución. En este sentido, las familias afirmaron que las autoridades escolares habrían sabido del caso semanas antes de comunicarlo a quienes tenían hijas afectadas.

Asimismo, la madre sostuvo que los primeros avisos fueron dirigidos a los familiares de los alumnos señalados. No obstante, el caso fue llevado a la justicia, por lo que los cuatro estudiantes denunciados comenzaron a cursar provisoriamente desde sus casas.

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El segundo caso se conoció el 16 de octubre en el Instituto Murialdo, de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero. A raíz del hecho, padres, madres y alumnas se movilizaron frente a la institución tras denunciar que estudiantes de distintos años habrían creado imágenes falsas de compañeras desnudas con herramientas de IA.

Familias del Instituto Murialdo de Villa Bosch realizaron protestas frente al establecimiento tras la sustracción de fotos de Instagram y WhatsApp para la confección y venta de montajes sexuales.

Las adolescentes y sus familias señalaron que las fotos originales se obtenían de perfiles de Instagram o conversaciones de WhatsApp y luego eran editadas. También denunciaron que el material habría sido vendido entre alumnos y utilizado para amenazar a algunas de las víctimas.

En este caso, una madre relató que su hija tomó conocimiento del hecho después de escuchar conversaciones entre compañeros. “No eran fotos de un par de chicas, eran un montón de fotos y un montón de chicos que estaban comprando”, afirmó. Además, cuestionaron a las autoridades educativas por permitirles a los jóvenes señalados asistir al establecimiento en aulas separadas.

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