Economía

Cuáles son los cinco días seguidos de noviembre en los que no abrirán los bancos

La visita a la Argentina del Papa León XIV y la celebración del Día del Bancario dejarán varias jornadas con las sucursales cerradas de las entidades financieras

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Las sucursales de bancos permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre. La combinación del Día del Bancario, el fin de semana y los feriados dispuestos por la visita de León XIV a la Argentina dejará sin atención presencial a las entidades financieras durante ese período.

El primer cierre será el viernes 6 por el Día del Bancario, una jornada no laborable para el sector. A esa fecha se suman el sábado 7 y el domingo 8, cuando las sucursales no atienden al público por el descanso habitual.

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El lunes 9 será feriado nacional en las 24 jurisdicciones por la llegada del Papa. Por ese motivo, las entidades financieras tampoco abrirán sus puertas y se aplicará el régimen habitual previsto para los feriados nacionales.

La interrupción continuará el martes 10. Aunque ese día el feriado será local en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que no habrá actividad bancaria ni compensación electrónica de operaciones en todo el país. La medida alcanza a las entidades financieras y a las cámaras electrónicas de compensación.

Foto de archivo: - Una mujer retira pesos argentinos de un cajero automático en Buenos Aires REUTERS/Cristina Sille
Foto de archivo: - Una mujer retira pesos argentinos de un cajero automático en Buenos Aires REUTERS/Cristina Sille

De este modo, la atención en las sucursales se retomará el miércoles 11 en las jurisdicciones donde no rija el feriado de esa fecha. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, la actividad continuará suspendida por la misa que el pontífice celebrará en Luján.

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Con las sucursales cerradas, la atención de los bancos a sus clientes durante esos días se mantendrá a través de los canales digitales, como el homebanking y las aplicaciones móviles. También funcionará la red de cajeros automáticos y los comercios que entregan efectivo al comprar con tarjetas de débito, como supermercados y estaciones de servicio.

Agenda de León XIV en la Argentina

León XIV llegará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Su primera actividad será un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. Luego se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y, a las 18:30, encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde mantendrá en la Universidad Católica Argentina (UCA) un encuentro con representantes del mundo laboral, dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales.

La jornada del lunes también incluirá una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Más tarde, participará de vísperas junto al Episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, antes de una cena con los obispos.

El Papa León XIV
El Papa León XIV

El martes 10 viajará a Córdoba en un vuelo previsto para las 7:30 desde Buenos Aires. a las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y luego se reunirá en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

Tras regresar a la Ciudad de Buenos Aires, el Papa presidirá a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto. A las 10:00 celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de despedida será a las 13:30 en Ezeiza y su vuelo hacia Lima partirá media hora después.

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