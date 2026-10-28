Retiran del mercado mantequilla vegetal por presencia de E. coli, levaduras y moho: estos son los 10 estados afectados

La FDA catalogó el retiro de la mantequilla vegetal como Clase II dentro de un expediente que permanece abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) supervisa los retiros de alimentos comercializados en el país para documentar los productos afectados, el alcance de su distribución y los riesgos señalados por las empresas responsables. Estos procedimientos pueden comenzar por iniciativa de los fabricantes o distribuidores antes de que el organismo federal complete su evaluación administrativa.

Los retiros voluntarios forman parte de los mecanismos utilizados para apartar del mercado productos que podrían representar un riesgo para la salud. La clasificación asignada por la FDA permite categorizar cada caso de acuerdo con la evaluación de sus posibles consecuencias sanitarias.

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Uno de estos procedimientos involucra una mantequilla vegetal comercializada en Estados Unidos. El expediente oficial permite identificar el artículo, conocer el alcance geográfico de su distribución y consultar el estado del retiro, aunque no incluye todos los detalles sobre las circunstancias que motivaron la medida.

La FDA clasificó el retiro como Clase II

La FDA registró el caso con el número H-0178-2027 y el identificador de evento 99871. La agencia le asignó la clasificación Clase II el 23 de octubre de 2026, mientras que la empresa había iniciado el procedimiento el 11 de septiembre del mismo año.

La ficha identifica la modalidad como “Voluntary: Firm initiated”, que significa que el retiro fue iniciado voluntariamente por la compañía. Según el registro, los destinatarios recibieron la notificación inicial por correo electrónico.

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El expediente figura con el estado “Ongoing”, por lo que el procedimiento continuaba abierto en el último registro disponible. La FDA no consigna una fecha de finalización.

La clasificación administrativa y el inicio del retiro corresponden a etapas distintas: la compañía puede comenzar a retirar el producto antes de que la agencia concluya su evaluación y asigne una categoría.

El producto señalado corresponde a la mantequilla Miyoko’s Creamery European Style Salted Plant Milk Butter de 227 gramos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El producto afectado: mantequilla vegetal Miyoko’s Creamery de 227 gramos

El producto identificado por la FDA es Miyoko’s Creamery European Style Salted Plant Milk Butter, una mantequilla vegetal salada de estilo europeo distribuida por Prosperity Organic Foods Inc., con sede en Boise, Idaho.

La presentación descrita en la ficha es de 227 gramos (8 onzas) y lleva el código universal de producto (UPC) 857554005773. El artículo se comercializaba refrigerado o congelado, según el registro oficial.

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Para identificar las unidades afectadas, la agencia señala los siguientes datos del envase individual:

Número de lote: 07871.

Fecha de consumo preferente: 5 de noviembre de 2026.

Código adicional: 09.

El producto se presenta en un envoltorio de papel encerado dentro de una caja de cartón. Para el transporte, varias unidades se colocan en cajas corrugadas, en cuyo exterior figura el código 1007871, junto con la fecha de consumo preferente y la referencia “09:05”.

La información del embalaje secundario permite completar la identificación, pero no reemplaza los datos impresos en la caja individual. La empresa responsable del procedimiento es Prosperity Organic Foods Inc., cuya dirección registrada es 816 W. Bannock St., Suite 202, Boise, Idaho.

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El retiro abarca 10 estados y 1.304 cajas

De acuerdo con la ficha de la FDA, la distribución alcanzó a Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Maryland, Nueva Jersey, Nueva Hampshire y Wisconsin.

El organismo registra un total de 1.304 cajas dentro del alcance del retiro. Sin embargo, el documento no identifica los comercios donde se vendió el producto ni especifica las fechas en que llegó a cada estado.

El expediente también contiene una referencia a “6-oz units/case”, es decir, unidades de 6 onzas por caja. Este dato no coincide con la presentación individual de 227 gramos (8 onzas) descrita en la misma ficha.

La FDA no proporciona una aclaración adicional sobre esa diferencia. Por tanto, la cantidad que puede atribuirse directamente al registro es la de 1.304 cajas, sin convertirla en un número de unidades individuales ni calcular un volumen total que la documentación no respalda.

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La detección de levaduras, moho y la bacteria Escherichia coli motivó la medida informada por las autoridades sanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivo del retiro: levaduras, moho y E. coli sin casos de enfermedad confirmados

La FDA consigna como motivo del procedimiento la presencia de levaduras, moho y Escherichia coli (E. coli). No obstante, la ficha no detalla los resultados de laboratorio, el momento en que se detectaron los microorganismos ni el origen de la contaminación señalada.

El registro tampoco documenta casos de enfermedad asociados al producto ni ofrece información suficiente para establecer si hubo personas afectadas. La ausencia de esos datos en la ficha no demuestra que se hayan producido incidentes sanitarios ni permite descartarlos.

La agencia indica que no se emitió un comunicado de prensa específico sobre el retiro. Además, el expediente consultado no incluye instrucciones particulares para los consumidores, como devolver el producto, desecharlo o solicitar un reembolso.

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Quienes tengan una unidad de esta mantequilla vegetal pueden comparar el nombre del producto, el UPC, el lote y la fecha de consumo preferente con los datos oficiales. Si existe una coincidencia, conviene consultar las comunicaciones de la empresa o de la FDA para conocer las indicaciones aplicables, en lugar de asumir que el registro contiene instrucciones que no aparecen en él.