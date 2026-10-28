Economía

Grupo Octubre compró la productora Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi

La operación incorpora a la empresa fundada por Mariano Chihade en 2005, que desde mayo de 2024 desarrolla una plataforma digital con figuras del espectáculo y medios locales al frente de sus programas

Entrevista a Mariano Chihade
Mariano Chihade
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Grupo Octubre acordó adquirir el 100% del paquete accionario de Mandarina Contenidos, en una operación que incluye el canal de streaming Bondi.

La incorporación forma parte de la estrategia de diversificación del grupo que apunta a la producción de contenidos nacionales y al desarrollo de la industria audiovisual argentina.

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Grupo Octubre, comandado por Víctor Santa María, cuenta con canales de televisión abierta, señales de noticias, radios AM y FM, medios gráficos, plataformas digitales y desarrollos audiovisuales. Es dueño de Canal 9 y del diario Página 12.

Mandarina Contenidos fue fundada en 2005 por Mariano Chihade y desarrolló producciones documentales, de ficción, entretenimiento, magazines y realities. En mayo de 2024, la productora lanzó Bondi, con figuras del espectáculo y los medios locales al frente de sus programas.

Grupo Sancor Seguros
Víctor Santa María

Como parte del acuerdo, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9. Chihade tiene una trayectoria de 30 años en la industria audiovisual y es la pareja de Mariana Fabbiani.

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Según el site de la empresa, comenzó su carrera en televisión como productor en Promofilm, más tarde fue director artístico de Endemol Argentina y luego director de Contenidos y Programación América TV. En 2005 fundó Mandarina y fue Presidente de CAPIT, donde continúa ejerciendo funciones en la Comisión Directiva. En 2023 fue nombrado miembro de “International Academy of Television Arts & Sciences”.

La productora trabaja para las plataformas y señales internacionales más reconocidas y para todos los canales de aire de Argentina, en todas las franjas horarias. Entre ellos, Netflix, Telefé, Canal 13, Disney, América, Canal 9, Paramount, ESPN, Televisión Pública, Discovery, Warner Media, Sony Pictures, Televisa y National Geographic, entre otros.

Este año, junto a Demián Falestchi (Kidscorp), Federico Lauría (DalePlay) y Carolina Lightcap (ex Disney/Discovery), Chihade lanzó ShowUp Studios, un ecosistema de contenido digital premium orientado a la llamada Gen Z y cuyo objetivo es la generación de producciones para plataformas sociales como Instagram, YouTube y TikTok.

“Estamos combinando experiencia en grandes formatos con las nuevas dinámicas de consumo de esta generación, incluyendo formatos verticales y horizontales, distintos géneros y duraciones, y la colaboración con creadores en un lenguaje nativamente digital”, dijo el productor en un comunicado.

Octubre, por su parte, detalla online que el denominador común de las múltiples iniciativas que impulsa “es la pertenencia al proyecto de crecimiento permanente que orienta todas sus acciones desde hace casi 30 años y a la fuerza y voluntad transformadora de la totalidad de las trabajadoras y trabajadores de edificios nucleados en el Suterh, nuestra organización gremial”.

Además de los medios mencionados, también gestiona AM 750, Aspen, Caras y Caretas, Latinoamérica Piensa y Umet, entre otros.

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