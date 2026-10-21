Crimen y Justicia

Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: encontraron una campera y una ojota de la docente en la casa de una de las detenidas

El hallazgo se produjo durante un allanamiento en una propiedad de Rosa Leguizamón, arrestada junto a su pareja por encubrimiento agravado

Nancy Estela Godoy
Nancy Godoy lleva 14 días desaparecida (Foto/Facebook María Carmen Argañaraz)
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La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que es buscada en Corrientes desde hace dos semanas, sumó este miércoles un nuevo hallazgo. Durante un allanamiento en la vivienda de Rosa Leguizamón, una de las mujeres detenidas en la causa, encontraron una campera y una ojota de la maestra.

El procedimiento se realizó en una propiedad ubicada en la localidad de Sauce, según informó el diario El Litoral. La mujer fue detenida durante la noche del martes junto a su pareja, Nahuel Rojas, luego de que la Fiscalía detectara contradicciones y ocultamiento de información en sus declaraciones. Ambos están acusados de encubrimiento agravado.

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Consultadas por Infobae, fuentes de la investigación confirmaron el hallazgo de las dos prendas y revelaron un dato que podría resultar relevante para el expediente: existe un video en el que se observa a Nancy montando a caballo mientras utiliza la campera que fue secuestrada durante el allanamiento.

De acuerdo con la información publicada por El Litoral, los hijos de Godoy deberán reconocer las pertenencias para avanzar con su identificación.

El hallazgo se produjo en medio de un giro en la investigación, que hasta el martes tenía un solo detenido y que ahora suma tres personas privadas de su libertad.

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Continúa la búsqueda de Nancy Godoy, la docente rural desaparecida en Corrientes
Cerca de 90 efectivos de la Policía provincial participan de los rastrillajes

Las detenciones y la investigación por un posible femicidio

En el marco de la investigación, la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, encabezada por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, ordenó las detenciones de Leguizamón y Rojas después de que ambos prestaran declaración este martes.

La medida contó con la intervención del juez de Garantías Gustavo Vallejos y se fundamentó en las contradicciones y el presunto ocultamiento de información que los investigadores advirtieron durante las entrevistas.

Leguizamón es vecina de la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, donde Nancy trabajaba como directora suplente. Además, es una de las últimas personas que aseguró haber visto a la docente antes de su desaparición.

La mujer también grabó un video dentro del establecimiento educativo para mostrar las pertenencias que Godoy había dejado allí, entre ellas prendas de vestir y un equipo de mate.

Continúa la búsqueda de Nancy Godoy, la docente rural desaparecida en Corrientes
El operativo de búsqueda se desarrolla en un área de campos anegados, monte y caminos de acceso complejo

Los investigadores comenzaron a evaluar la posibilidad de que Nancy haya sido víctima de un femicidio. Sin embargo, por el momento, esa hipótesis no fue confirmada.

El tercer detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural acusado de falso testimonio. El hombre había afirmado que la docente fue asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado, pero luego se retractó.

Su abogado, Norberto Fernández Codazzi, denunció que esa declaración fue obtenida mediante presuntas presiones y maltratos policiales. Por ahora, Bordón no está imputado por la desaparición de Godoy.

Mientras tanto, los rastrillajes continúan en el paraje El Malezal y sus alrededores, una zona de bañados, montes y caminos rurales de difícil acceso.

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