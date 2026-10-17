Crimen y Justicia

Detuvieron al papá de Agostina Páez en Santiago del Estero: lo acusan de robar $ 1.500.000 en Las Termas de Río Hondo

El empresario y una mujer fueron aprehendidos tras una investigación por un hecho ocurrido en un comercio de materiales. La Policía secuestró efectivo, una camioneta y prendas

Mariano Páez, el padre de Agostina
Mariano Páez, el padre de Agostina
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El empresario Mariano Ernesto Páez, de 58 años y padre de Agostina Páez, la argentina detenida en Brasil en una causa por gestos racistas, fue arrestado en el barrio Alberdi de la ciudad de Santiago del Estero. La causa investiga la sustracción de $ 1.500.000 de un comercio de materiales de Las Termas de Río Hondo. En el mismo operativo fue aprehendida su pareja, María Emilia Soledad Batule, de 34 años, señalada como presunta coautora.

El hecho, investigado por el fiscal Emanuel Sabater, ocurrió el 10 de octubre, entre las 12:15 y las 12:40, en un negocio ubicado sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Las Termas de Río Hondo.

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De acuerdo con la reconstrucción judicial, Páez y Batule ingresaron al local con la intención de realizar una compra. Mientras se confeccionaba la factura, una empleada habría dejado efectivo sobre el mostrador del sector de cajas.

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Agostina Páez estuvo detenida en Brasil por gestos racistas

La acusación sostiene que Páez tomó el dinero a través de la ventanilla de pagos y se lo entregó a la mujer que lo acompañaba antes de que ambos se retiraran del local. Las cámaras de seguridad habrían registrado la secuencia, según el diario El Liberal.

La denuncia fue presentada por el representante legal de la firma y dio paso a las medidas de investigación del Departamento Robo y Hurto de Las Termas. Con esos elementos, el juez de Control y Garantías Silvio Salice ordenó los procedimientos.

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Los allanamientos se realizaron en una vivienda de la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña. Allí, la Policía detuvo a Mariano Páez y aprehendió a María Emilia Soledad Batule, quien quedó vinculada a la causa como supuesta coautora.

Durante el operativo, los agentes incautaron $ 632.600 en efectivo y una camioneta Toyota RAV4 que, de acuerdo con la información difundida, pertenece al empresario. También secuestraron un buzo gris y azul con abertura frontal y franjas blancas, además de una campera azul y otra turquesa, prendas que serían de interés para la investigación.

Los objetos y el vehículo quedaron bajo resguardo judicial. Los dos acusados continuarán detenidos a disposición de la fiscalía y se prevé que sean indagados en los próximos días.

El caso de Agostina Páez

El caso de Agostina Páez comenzó el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. La abogada santiagueña fue denunciada por un empleado, que la acusó de insultos y gestos racistas durante una discusión originada, según la investigación, por el pago de una cuenta. La Justicia brasileña la imputó por injuria racial y le impuso restricciones para salir del país.

El gesto de Agostina Páez a los empleados de un bar
El gesto de Agostina Páez a los empleados de un bar

El expediente incorporó además un video de las cámaras de seguridad del local. La defensa de Páez sostuvo que las imágenes muestran a un trabajador con gestos obscenos y provocaciones hacia ella y sus amigas antes de la reacción que se investiga. Esa versión fue planteada como parte de su estrategia judicial y no modificó la acusación que tramitaba en Brasil.

Durante el proceso, Páez tuvo el pasaporte retenido y fue monitoreada con una tobillera electrónica. En febrero se dispuso su prisión preventiva, medida que luego fue revocada; regresó a la Argentina el 1 de abril tras pagar una fianza de 97.000 reales, equivalente a cerca de USD 18.000, aunque la causa en Brasil seguía sin una sentencia definitiva.

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