Honduras

De una oferta en Facebook al frente de guerra: la pesadilla de un hondureño en Rusia

Relaciones Exteriores informó que 32 hondureños han sido reportados en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. De ese total, nueve han regresado al país, 10 permanecen desaparecidos y tres han fallecido, según los registros oficiales

Un hondureño escapó del frente ruso, tras haber sido engañado para ir a combatir a la guerra contra Ucrania.
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César”, un hondureño que aceptó una oferta de trabajo publicada en Facebook, viajó a Rusia con la esperanza de mejorar la situación económica de su familia.

Al llegar, según relató, descubrió que las condiciones prometidas eran falsas y terminó en instalaciones de entrenamiento militar, donde temía ser enviado al frente de guerra.

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“César” explicó que aceptó la propuesta porque necesitaba ayudar a su madre y a su hermano, quien sufrió un accidente que le impide mover las manos y los pies. La oferta prometía un bono de USD 17.000 por firmar contrato y un salario mensual de USD 3.000, equivalentes aproximadamente a 79,500 lempiras, respectivamente.

Tras llegar a Moscú, según contó César, le tramitaron una tarjeta bancaria y una línea telefónica. Luego, aseguró, le quitaron el pasaporte y el teléfono, eliminaron la información que tenía sobre sus contactos y lo trasladaron a Chitá, en Siberia.

Los registros oficiales reportan diez hondureños desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania. (Cortesía: Relaciones Exteriores)
Los registros oficiales reportan diez hondureños desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania. (Cortesía: Relaciones Exteriores)

Falsa oferta laboral

Allí fue llevado a un cuartel donde, según su testimonio, recibió alrededor de dos semanas de entrenamiento antes de que se contemplara enviarlo a la guerra. El joven afirmó que nunca recibió el dinero prometido y que buscó una forma de salir porque temía por su vida.

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Logró abandonar el lugar con ayuda de un hermano que se encontraba en Moscú y el acompañamiento del cónsul hondureño. “César” relató que, después de perder sus boletos por retrasos de una aerolínea, la Cancillería lo ayudó a resolver el problema en menos de 24 horas para regresar al país.

Tras reencontrarse con su familia, pidió a otros hondureños que no confíen en ofertas similares sin verificar primero su legitimidad y recomendó buscar orientación en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Los registros oficiales reportan diez hondureños desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Un hondureño denuncia que una oferta laboral en Facebook lo llevó a un cuartel ruso.

Diez hondureños desaparecidos

De acuerdo con los registros de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, se han reportado 32 hondureños en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nueve han regresado al país mediante gestiones consulares, 10 figuran como desaparecidos y tres han sido reportados como fallecidos.

La Cancillería indicó que continúa realizando gestiones diplomáticas y consulares para proteger a los connacionales en situación de riesgo y facilitar su retorno cuando las condiciones lo permitan.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional alertó que algunas propuestas laborales difundidas por Facebook, WhatsApp y otros medios informales podrían utilizarse para captar personas y reclutarlas para participar en conflictos armados internacionales.

Según la institución, las ofertas pueden presentarse como empleos civiles en agricultura, limpieza, cocina, seguridad privada o remoción de nieve, con salarios elevados, alojamiento y transporte incluidos.

El riesgo, advirtió la Cancillería, es que los trabajadores descubran al llegar al destino que las condiciones reales son diferentes y enfrenten presiones o amenazas para firmar contratos relacionados con actividades militares.

Dónde pueden pedir ayuda los hondureños

La Cancillería indicó que, por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares y de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, brinda asistencia a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o riesgo en el extranjero.

"Cesar" relato como fue engañado y paso a formar parte de labores del ejercito ruso (Foto: Secretaria de Relaciones Exteriores)
"Cesar" relato como fue engañado y paso a formar parte de labores del ejercito ruso (Foto: Secretaria de Relaciones Exteriores)

Los hondureños que reciban ofertas de empleo por Facebook, WhatsApp u otros medios informales y tengan dudas sobre su legitimidad pueden comunicarse con el consulado correspondiente al país de destino antes de viajar o consultar con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Recientemente un informe oral presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania denunció una alarmante práctica dentro del conflicto armado: el reclutamiento engañoso de ciudadanos extranjeros procedente de diversos continentes entre ellos latinoamericanos para combatir en las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

De acuerdo con lo detallado por Erik Møse, presidente de la Comisión, agentes e intermediarios captaron a estas personas prometiéndoles lucrativos puestos de trabajo en el sector civil dentro de Rusia.

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