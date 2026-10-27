Crimen y Justicia

Se hacía pasar por psiquiatra, llevó a un paciente al hospital y descubrieron que usaba la matrícula de una médica que trabajaba allí

La acusada había emitido una orden de internación urgente para un adolescente de 17 años bajo un diagnóstico de episodio depresivo grave y le exigió a la madre del joven 250 mil pesos en efectivo en concepto de honorarios por la consulta

Una mujer fue imputada por hacerse pasar por médica psiquiatra y atender pacientes con la matrícula de otra profesional en un consultorio de Parque Patricios
Una mujer fue imputada por hacerse pasar por médica psiquiatra y atender pacientes con la matrícula de otra profesional en un consultorio de Parque Patricios
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Una mujer que se hacía pasar por médica psiquiatra quedó imputada tras presentarse en la guardia de un hospital porteño con un adolescente de 17 años como si fuera su paciente. Lo que no anticipó es que la profesional cuya matrícula y sellos utilizaba trabajaba en ese mismo centro de salud y fue reconocida por el médico clínico que la recibió. La investigación, a cargo de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, reveló que la acusada atendía pacientes en un consultorio del barrio de Parque Patricios, cobraba honorarios y promocionaba sus servicios a través de Instagram.

El episodio que desencadenó la causa ocurrió cuando la imputada llegó a la guardia del hospital acompañada del adolescente y un familiar. Se presentó como la psiquiatra del joven, solicitó su internación y exhibió informes con el sello y el nombre de la profesional que decía ser. El médico clínico que los atendió, sin embargo, reconoció de inmediato el nombre estampado en la documentación: la verdadera profesional se encontraba en ese momento cumpliendo funciones dentro del mismo hospital.

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Ante la inconsistencia, el médico formuló la denuncia correspondiente. Personal de la Comisaría Vecinal 15A de la Policía de la Ciudad se comunicó con la UFLA Norte, que tomó intervención, abrió la investigación y dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas entrevistas con la familia del menor.

A partir de esas diligencias se pudo reconstruir que, dos días antes de la visita al hospital, la imputada había emitido una orden de internación urgente para el adolescente bajo el diagnóstico de episodio depresivo grave con riesgo cierto e inminente. Tras esa indicación, el servicio de ambulancias SAME acudió al domicilio para trasladar al joven, pero el médico que lo evaluó en el lugar determinó que no existía criterio clínico ni necesidad de internación y le otorgó el alta.

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Durante los allanamientos se secuestraron sellos con distintos nombres, recetas, un talonario, celulares y blísters de pastillas
Durante los allanamientos se secuestraron sellos con distintos nombres, recetas, un talonario, celulares y blísters de pastillas

Pese a que el traslado no se concretó, la falsa psiquiatra le exigió a la madre del adolescente 250 mil pesos en efectivo en concepto de honorarios por la consulta. Ese cobro se sumó al cuadro de irregularidades que la fiscalía fue documentando a lo largo de la pesquisa.

Con los elementos reunidos, la UFLA Norte solicitó allanamientos al domicilio de la acusada y al consultorio donde atendía, ambos ubicados en Parque Patricios. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron cuatro celulares de distintas marcas, un talonario y un sello a nombre de la médica cuyos datos usurpaba, otros sellos con nombres diferentes, recetas, dos chips de teléfono celular y blísters de pastillas. El hallazgo de sellos con distintas identidades profesionales agregó un nuevo elemento a la causa.

La fiscalía encuadró los hechos en los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento privado y defraudación. El caso quedó radicado en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo de la jueza María Julia Correa.

Como resultado de la investigación, se le fijaron a la imputada una serie de medidas restrictivas: la obligación de fijar domicilio, comparecer cada 15 días ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8, presentarse ante cada citación del juzgado y la fiscalía intervinientes, y una restricción perimetral de 800 metros respecto del domicilio que utilizaba como consultorio.

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