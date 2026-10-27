América Latina

Quién es Junior Trindade, el jefe del PCC que fue baleado en Bolivia y enfrenta cargos en Brasil

El líder criminal era buscado por la Justicia brasileña al ser considerado un prófugo de alta peligrosidad. Vivía desde 2021 en Bolivia donde fue herido en un enfrentamiento con la Policía

Júnior Trindade, uno de los criminales más buscados de Brasil fue descubierto en Bolivia tras quedar gravemente herido en un enfrentamiento con la Policía.
Júnior Trindade, uno de los criminales más buscados de Brasil fue descubierto en Bolivia tras quedar gravemente herido en un enfrentamiento con la Policía.
Guardar

Una balacera en un municipio al este de Bolivia permitió descubrir la identidad de Engri Júnior de Almedia Maia, uno de los criminales brasileños más buscados de su país. Conocido como Júnior Trindade, llevaba más de cuatro años prófugo de la justicia acusado de ser uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las mayores organizaciones delictivas de la región.

Trindade, de 38 años, resultó gravemente herido por un disparo en la cabeza durante un operativo realizado el sábado 24 de octubre en Concepción, una localidad del departamento de Santa Cruz. Fue trasladado a una clínica privada de Santa Cruz de la Sierra, donde permanece en estado crítico, según publicaciones de la prensa local.

PUBLICIDAD

El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, señaló que el operativo se realizó después de recibir información sobre sus actividades en el país y coordinar acciones con organismos internacionales y la Policía Federal brasileña.

La trayectoria criminal que se le atribuye comenzó en 2008 e incluye delitos de sicariato, narcotráfico y tráfico de armas. Desarrolló parte de sus actividades en el estado de Goiás, donde las investigaciones lo identifican como líder de la Associação Amigos do Estado (ADE), una estructura con antecedentes de tráfico de drogas, lavado de dinero y varios hechos violentos.

Un hombre con anteojos habla por un micrófono junto a Marco Antonio Oviedo y un oficial uniformado frente a un escudo nacional
El ministro de Gobierno (Interior) Marco Antonio Oviedo durante una anterior conferencia de prensa en La Paz, Bolivia.

Según el comandante Álvarez, esta organización le permitió generar relaciones con la red de Sebastián Marset a quien le brindaba servicios de seguridad y cobertura en el traslado de cargamentos de droga.

PUBLICIDAD

La organización que lideraba Trindade está acusada de asesinatos cometidos en disputas por el control territorial. Según las investigaciones brasileñas, la banda habría estado implicada en el 40% de los homicidios registrados en Goiás durante 2021.

Trindade fue detenido en 2016 en el estado brasileño de Bahía, pero escapó de prisión. Desde entonces permaneció prófugo, hasta que se descubrió su presencia en Bolivia tras el enfrentamiento con la Policía.

Una vida oculta en Bolivia

Según información brindada por el ministro de Gobierno (Interior) Marco Antonio Oviedo, Trindade llegó a Bolivia en 2021 y se estableció en una hacienda situada en las afueras de la zona urbana de Concepción.

Júnior Trindade, uno de los criminales más buscados de Brasil fue descubierto en Bolivia tras quedar gravemente herido en un enfrentamiento con la Policía.
El vehículo en el que se ejecutó la balacera fue acordonado por la Policía en el municipio boliviano de Concepción el sábado 24 de octubre de 2026.

El inmueble contaba con un sistema de seguridad que incluía cámaras de vigilancia, cercas eléctricas y mallas de protección. En su interior, los investigadores encontraron vehículos de alta gama, armas de grueso calibre, joyas y motos acuáticas.

La propiedad también tenía una playa artificial, una sala de cine, un espacio de karaoke y un gimnasio. En el lugar se realizaban trabajos de ampliación y alrededor de 30 albañiles habitaban en carpas instaladas frente al ingreso de la hacienda, según reportes de la prensa local.

La Policía boliviana detuvo en las últimas horas a Larissa R., de 25 años, quien sería la pareja de Trindade, a quien se acusa por los delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y porte ilícito de armas. La Justicia determinó su detención preventiva por 180 días mientras investiga más de una decena de hechos criminales presuntamente relacionados con esta estructura en el país.

Temas Relacionados

BoliviaJúnior Trindade

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Videos: un tornado arrasó con una escuela y una veintena de casas en Chile

En tanto, una tormenta eléctrica y granizo provocaron aluviones nuevamente en Santiago. Hubo personas aisladas, calles y casas anegadas y vehículos destruidos

Videos: un tornado arrasó con una escuela y una veintena de casas en Chile

Piden 45 años de prisión para la mujer que mató a su bebé y maltrató a su melliza en Uruguay

La fiscal de un caso que generó consternación en Uruguay pidió 45 años de pena para una madre de 22 años y dijo que las niñas fueron víctimas de malos tratos desde el embarazo

Piden 45 años de prisión para la mujer que mató a su bebé y maltrató a su melliza en Uruguay

Más personas tienen licencia vigente para conducir en El Salvador: el registro creció en 32,078 documentos

San Salvador concentra la mayor cantidad de licencias de conducir vigentes en El Salvador, seguido por La Libertad y Santa Ana, según los registros del Observatorio Nacional de Seguridad Vial hasta septiembre de 2026

Más personas tienen licencia vigente para conducir en El Salvador: el registro creció en 32,078 documentos

La República Dominicana aporta USD 20 millones para respaldar la misión internacional de seguridad en Haití

El respaldo incluye el paso de contingentes y suministros mediante su territorio, una vía utilizada ante las restricciones que enfrentan los puertos y aeropuertos haitianos para recibir operaciones internacionales en la región

La República Dominicana aporta USD 20 millones para respaldar la misión internacional de seguridad en Haití

Nueve años prófugo: capturan en Panamá a alias “Aris”, requerido por pandillerismo

La detención de Josué Quintero se suma a los operativos contra estructuras criminales vinculadas con narcotráfico, homicidios y disputas territoriales en distintos sectores de la capital.

Nueve años prófugo: capturan en Panamá a alias “Aris”, requerido por pandillerismo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alejandro Zendejas enciende las alarmas y está en duda para el partido contra Tijuana

Alejandro Zendejas enciende las alarmas y está en duda para el partido contra Tijuana

Liberaron al padre de Agostina Páez y a su pareja tras el robo de $1,5 millones en Santiago del Estero

Cine Tonalá en CDMX tendrá noche de Halloween gratis: habrá concurso de disfraces temáticos

El Colegio Nacional Buenos Aires prohibió que los alumnos usen el celular en las aulas

La NASA confirmó el final de Swift, el telescopio que caerá a la Tierra después de casi 22 años en el espacio

DEPORTES

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: los motivos

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: los motivos

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”

El conflicto entre una escudería y su piloto estrella por la renovación del contrato que da de qué hablar en la Fórmula 1

En un duelo clave por el título de la Tabla Anual, Argentinos Juniors recibirá a Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

¿Cambia el formato de Primera División en el fútbol argentino? Cómo sería el torneo 2027 con la vuelta del “todos contra todos”

ENTRETENIMIENTO

Christopher Lloyd y su gran arrepentimiento en ‘Volver al futuro III’: “Todavía siento esa punzada en el corazón”

Christopher Lloyd y su gran arrepentimiento en ‘Volver al futuro III’: “Todavía siento esa punzada en el corazón”

"Sensatez y sentimiento": la película de 1995 vs. la nueva adaptación que llegó a los cines

Esta es la sorprendente cantidad que ha ganado Erika Eleniak, estrella de ‘Baywatch’, desde que abrió su cuenta de OnlyFans

De Brad Pitt a Tom Cruise: todos los ganadores del título de Hombre Más Sexy del Mundo

La historia real detrás de "Stop The Wedding!", la canción viral en TikTok que nació de una boda que nunca debió ocurrir