Quién es Junior Trindade, el jefe del PCC que fue baleado en Bolivia y enfrenta cargos en Brasil

Júnior Trindade, uno de los criminales más buscados de Brasil fue descubierto en Bolivia tras quedar gravemente herido en un enfrentamiento con la Policía.

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Una balacera en un municipio al este de Bolivia permitió descubrir la identidad de Engri Júnior de Almedia Maia, uno de los criminales brasileños más buscados de su país. Conocido como Júnior Trindade, llevaba más de cuatro años prófugo de la justicia acusado de ser uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las mayores organizaciones delictivas de la región.

Trindade, de 38 años, resultó gravemente herido por un disparo en la cabeza durante un operativo realizado el sábado 24 de octubre en Concepción, una localidad del departamento de Santa Cruz. Fue trasladado a una clínica privada de Santa Cruz de la Sierra, donde permanece en estado crítico, según publicaciones de la prensa local.

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El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, señaló que el operativo se realizó después de recibir información sobre sus actividades en el país y coordinar acciones con organismos internacionales y la Policía Federal brasileña.

La trayectoria criminal que se le atribuye comenzó en 2008 e incluye delitos de sicariato, narcotráfico y tráfico de armas. Desarrolló parte de sus actividades en el estado de Goiás, donde las investigaciones lo identifican como líder de la Associação Amigos do Estado (ADE), una estructura con antecedentes de tráfico de drogas, lavado de dinero y varios hechos violentos.

El ministro de Gobierno (Interior) Marco Antonio Oviedo durante una anterior conferencia de prensa en La Paz, Bolivia.

Según el comandante Álvarez, esta organización le permitió generar relaciones con la red de Sebastián Marset a quien le brindaba servicios de seguridad y cobertura en el traslado de cargamentos de droga.

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La organización que lideraba Trindade está acusada de asesinatos cometidos en disputas por el control territorial. Según las investigaciones brasileñas, la banda habría estado implicada en el 40% de los homicidios registrados en Goiás durante 2021.

Trindade fue detenido en 2016 en el estado brasileño de Bahía, pero escapó de prisión. Desde entonces permaneció prófugo, hasta que se descubrió su presencia en Bolivia tras el enfrentamiento con la Policía.

Una vida oculta en Bolivia

Según información brindada por el ministro de Gobierno (Interior) Marco Antonio Oviedo, Trindade llegó a Bolivia en 2021 y se estableció en una hacienda situada en las afueras de la zona urbana de Concepción.

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El vehículo en el que se ejecutó la balacera fue acordonado por la Policía en el municipio boliviano de Concepción el sábado 24 de octubre de 2026.

El inmueble contaba con un sistema de seguridad que incluía cámaras de vigilancia, cercas eléctricas y mallas de protección. En su interior, los investigadores encontraron vehículos de alta gama, armas de grueso calibre, joyas y motos acuáticas.

La propiedad también tenía una playa artificial, una sala de cine, un espacio de karaoke y un gimnasio. En el lugar se realizaban trabajos de ampliación y alrededor de 30 albañiles habitaban en carpas instaladas frente al ingreso de la hacienda, según reportes de la prensa local.

La Policía boliviana detuvo en las últimas horas a Larissa R., de 25 años, quien sería la pareja de Trindade, a quien se acusa por los delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y porte ilícito de armas. La Justicia determinó su detención preventiva por 180 días mientras investiga más de una decena de hechos criminales presuntamente relacionados con esta estructura en el país.

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