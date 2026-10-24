Crimen y Justicia

Noche violenta en Fuerte Apache: dos muertos y tres heridos durante un enfrentamiento armado entre bandas

El tiroteo se produjo entre los nudos 3 y 6 del barrio de Ciudadela. La Justicia busca identificar a los autores y determinar si el ataque estuvo ligado a una disputa por la venta de drogas

Un enfrentamiento entre banda dejó un saldo de dos muertos y tres heridos

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Dos muertos y tres heridos fue el saldo de un feroz enfrentamiento a tiros en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero. La balacera ocurrió en la zona comprendida entre los nudos 3 y 6.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, uno de los fallecidos era adolescente. Fue identificado como T. Gauna, de 17 años, quien recibió varios disparos. El otro era R. Quispe, de 36, quien fue hallado baleado en un sector ubicado entre ambos nudos.

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Por su parte, los heridos, de 17, 18 y 20 años, fueron trasladados al Hospital Dr. Ramón Carrillo. El joven de 20 años tenía lesiones en un brazo y en un muslo, el adolescente de 17 había recibido un impacto en una pierna y la joven de 18 fue alcanzada por un balazo en un tobillo.

De acuerdo con las fuentes consultadas, las víctimas declararon que estaban cerca del nudo 6 cuando un vehículo pasó por el lugar y desde su interior efectuaron disparos. Después, escapó.

Uno de los heridos fue trasladado en moto

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran parte de la secuencia posterior al ataque. En uno de los videos se escuchan numerosos disparos y se observan corridas por las calles internas del barrio. Un grupo de hombres armados responde al fuego cruzado mientras se repliega en algunos momentos y busca refugio detrás de autos estacionados, antes de avanzar otra vez.

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Otro registro muestra el traslado de una de las víctimas, que estaba inconsciente. Cinco personas participan de la asistencia: dos de ellas cargan al herido mientras se escuchan gritos de desesperación y pedidos de apuro. Lo llevaron hasta una moto y un acompañante se subió con él para sostenerlo durante el trayecto al centro de salud.

Un videos más deja una escena escalofriante: en la filmación se observa a cinco hombres armados y encapuchados, aparentemente custodiando su guarida. Por allí pasan otros tres, a los que les disparan a quemarropa, apuntándoles primero a las piernas.

En otro ataque, un grupo le dispara a quemarropa a tres personas que caminaban por la zona

Por el hecho se abrió una causa tramitada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 del Departamento Judicial de San Martín. Intervino la fiscal en turno Daniela D’Elia. La investigación fue caratulada como averiguación de ilícito en relación con los heridos y averiguación causal de muerte por los dos fallecidos.

La fiscalía ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, la búsqueda de testigos, las declaraciones de las víctimas y las autopsias para establecer quiénes dispararon, cómo fue la secuencia y cuál fue el móvil del ataque.

Si bien la investigación se encuentra en una etapa inicial, una de las hipótesis bajo análisis es que el ataque haya estado vinculado con una disputa por la venta de drogas.

Los registros del Centro de Procesamiento y Análisis de Información Delictiva (CEPAID), un organismo del Ministerio de Seguridad bonaerense que reúne y analiza información de dependencias policiales, indican que dos de las víctimas tenían causas previas.

Quispe tenía dos causas -de 2012 y 2014- por infracción a la Ley 23.737, que penaliza la tenencia, producción, tráfico y comercialización de estupefacientes. El herido de 20 años también registraba un expediente por ese mismo delito y otro por hurto, ambos de este año.

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