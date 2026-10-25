Crimen y Justicia

La versión de la defensa del bioquímico de Esquel acusado de secuestrar a su familia: "Fue extorsionado"

La defensa del hombre detenido dio detalles sobre antecedentes que, según sostuvo, ayudan a entender parte del hecho bajo investigación

La versión del abogado del bioquímico acusado de secuestrar a su familia en Esquel
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El abogado de Miguel Edgardo Battista, el bioquímico de 71 años detenido en Esquel, aseguró que su defendido se había apartado de la vida social luego de denunciar una presunta extorsión y de sufrir una agresión. La explicación fue presentada mientras el acusado cumple prisión preventiva por diez días en una causa por el supuesto encierro de su pareja y sus tres hijos.

La medida fue confirmada por un tribunal de Comodoro Rivadavia, después de que la defensa pidiera revisarla. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Esquel y busca determinar las condiciones en las que la mujer y sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, permanecían dentro de una vivienda de la ciudad chubutense.

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El abogado Daniel Sandoval sostuvo que Battista se instaló en Esquel con la intención de desarrollar un laboratorio de sustancias medicinales en su casa, orientado a la farmacología y la investigación científica.

Según relató el defensor en una entrevista con TN, el hombre había iniciado dos causas penales en las que figuraba como denunciante. Una de ellas estaba relacionada con una presunta extorsión; la otra, con una golpiza que habría sufrido en Trevelin.

“Tuvo dos causas penales donde él fue el que denunció. Una primera causa donde se denuncia una extorsión en su contra, y además recibió una feroz golpiza en la localidad de Trevelin”, afirmó Sandoval. De acuerdo con su versión, los expedientes fueron presentados ante la Fiscalía de Esquel y luego archivados.

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Dos fotografías de un hombre con camiseta azul: en una sostiene un teléfono y un papel; en la otra firma documentos sobre una mesa
La intervención judicial en la casa de Miguel Edgardo Battista se produjo tras la denuncia de una vecina, que advirtió movimientos inusuales en la vivienda

El letrado vinculó esos hechos con la decisión de su defendido de dejar Buenos Aires y reducir al mínimo su exposición social. “Lo llevó a recluirse en su domicilio, con una actitud mucho menos expuesta socialmente”, aseguró.

La situación de la mujer y los hijos quedó bajo evaluación de equipos especializados

Sandoval indicó que la pareja de Battista tiene un cuadro postraumático asociado a “fenómenos psíquicos”. Sin embargo, aclaró que no tenía información que confirmara una enfermedad terminal o un diagnóstico oncológico.

“En el resguardo de su integridad psíquica y su característica vulnerable hay que ser prudente”, expresó el abogado. También afirmó que su cliente manifiesta afecto por sus hijos y que se emociona cuando habla de ellos.

Un hombre con anteojos y camiseta blanca habla frente a un micrófono ante una biblioteca con libros y carpetas
El abogado defensor del bioquímico acusado de secuestrar a su familia en Esquel dijo que su representado “tuvo dos causas penales donde él fue el que denunció"

La intervención judicial se produjo tras la denuncia de una vecina, que advirtió movimientos inusuales en la vivienda. Entre otros aspectos, señaló que las ventanas permanecían cubiertas con telas y papeles, que había actividad durante la noche y que los hijos no salían a la calle. También reportó gritos y expresiones incoherentes durante la madrugada.

El Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia intentó ingresar al domicilio, pero el acusado no lo permitió. Ese episodio derivó en un informe de riesgo y, posteriormente, en la orden de allanamiento ejecutada el 22 de octubre.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron a las víctimas en condiciones que la Fiscalía calificó como de vulnerabilidad. Los cuatro reciben atención médica, psiquiátrica y psicológica, mientras la causa también analiza las condiciones de escolarización de los jóvenes.

La Fiscalía ordenará una pericia psiquiátrica sobre el imputado

La fiscal Cecilia Bagnato anticipó que se realizará una evaluación psiquiátrica de Battista. El objetivo será establecer si comprendía el alcance de sus actos al momento de los hechos investigados.

El acusado permanece detenido mientras avanzan las medidas de prueba. La Fiscalía deberá reunir pericias y testimonios para definir el alcance de la acusación y determinar las responsabilidades penales en el caso.

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