“Tenías tantos sueños por cumplir con tu hijito”: quién era la joven asesinada en su departamento de Córdoba

Daniela Villalba, la joven asesinada en Córdoba

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El asesinato de Daniela Villalba, la joven de 29 años encontrada sin vida en su departamento del barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, por el momento es un misterio. Si bien el caso se investiga como un posible femicidio, todavía son varias las incógnitas que la Justicia debe resolver y no se descarta ninguna hipótesis. Mientras avanza la investigación, sus amigos y conocidos la despidieron con dolor a través de las redes sociales, donde la destacaron como una persona “dulce” y con “sueños por cumplir”.

Según trascendió en base al testimonio de vecinas del barrio, Daniela vivía sola hace una tres semanas en el departamento 1F, del edificio donde la encontraron muerta, ubicado en el bulevar Las Heras al 200.

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Tenía un hijo y trabajaba en un local de ropa de la zona céntrica de Córdoba. Tras conocerse su muerte, sus amigas publicaron mensajes de despedida en redes sociales y reclamaron justicia.

“Tenías toda una vida por delante, tantos sueños por cumplir junto a tu hijito”, escribió una de sus amigas en su cuenta de la red social Facebook.

Uno de los posteos

“Y un día le tocó a una amiga, ¿por qué hijos de mil puta? ¿por qué? Sociedad de mierda! Que injusto!. No saben lo que era ella, una de las personas más dulces, de buen corazón que conocí. Cómo pueden haberle hecho esto. Te juro por Dios que se va a hacer justicia”, escribió otra amiga.

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Otra mujer compartió un momento que vivieron juntas y acompañó sus palabras con una fotografía junto a la joven. “Gracias por los momentos lindos que compartimos. Beso al cielo ami”, escribió. “Quisiéramos creer que es un mal sueño todo esto”, sostuvo otra joven en una publicación en sus redes sociales.

La mujer fue encontrada muerta en su departamento del barrio Cofico de Córdoba

El crimen y lo que se sabe

El hallazgo del cadáver se produjo el miércoles pasado, cuando un servicio médico acudió al domicilio del barro Cofico. La causa quedó a cargo de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género, dirigida por el fiscal Pablo Camacho.

De acuerdo con el diario La Voz, la principal hipótesis de los investigadores sostiene que habría sido asesinada en su departamento del barrio Cofico durante la noche del lunes, presuntamente por una persona con la que había acordado un encuentro y que no formaba parte de su círculo cercano. El foco ahora se centra en el celular de la joven que es el único objeto que no se encontró hasta el momento. Además hay otro dato que llama la atención: el departamento de Daniela estaba prácticamente intacto. N había señales de desorden, lo que supondría que no se trató de un hecho de inseguridad.

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La búsqueda se inició después de que una amiga de la joven denunciara que no podía comunicarse con ella. La mujer había advertido que Villalba dejó de responder sus mensajes a principios de esta semana y decidió ir hasta el edificio donde vivía, sin obtener respuestas.

Daniela tenía 29 años

En paralelo, los investigadores encontraron una valija con sangre en un contenedor ubicado en la zona de La Rioja y Sucre. El equipaje tenía un nombre que permitió avanzar con las averiguaciones y cruzar datos con la denuncia por la desaparición de la joven.

A partir de esa información, los efectivos llegaron al departamento. Una vecina permitió el acceso a su vivienda y desde allí pudieron ingresar por una puerta ventana al inmueble de Villalba.

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Según informó El Doce TV, la joven estaba en su cama, cubierta con sábanas y presentaba heridas en el cuello y en los brazos. La investigación busca determinar las circunstancias del hecho y establecer quién fue la persona que estuvo con ella antes de su muerte.

El medio, además, informó que en una filmación habría quedado registrado un hombre que ingresó al edificio y luego salió, aunque las imágenes no permitirían identificarlo con precisión. Pese a eso, trascendió que los investigadores analizan ese material y tendrían individualizada a una persona: se trata de un hombre alto de gorra y el pelo “un poco largo”.

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Otro de los mensajes para despedirla

Las vecinas del edificio contaron a la prensa local que Villalba se había mudado al departamento hacía unas tres semanas. Una de ellas relató que una amiga de la víctima alertó a los residentes porque la joven había dejado de responder y, según dijo, había enviado un mensaje para pedir ayuda.

“Una de sus amigas nos alertó porque había dejado de responder mensajes el lunes. Había mandado un mensaje pidiendo ayuda y no contestó”, contó una vecina. Otra mujer expresó preocupación por la seguridad en el edificio: “Somos mujeres igual que ella y podríamos haber sido nosotras”.

“La veíamos, la conocíamos a Dani, pero no éramos amigas. Hace muy poco se había mudado del edificio. Siempre venía con gente, pero vivía sola. Nadie nos sabe decir a qué se dedicaba. La vimos con algunas personas, algunos masculinos, pero no sabría decirte si estaba de novia”, agregó una de sus vecinas al canal cordobés.

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