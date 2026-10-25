Crimen y Justicia

Allanaron una vivienda por violencia de género y hallaron 52 plantas de marihuana en el barrio porteño de Parque Chacabuco

La Policía de la Ciudad incautó tres armas con municiones y detectaron un cultivo que excedía el permiso de REPROCANN

La Policía de la Ciudad fue a buscar armas y se encontró un invernadero con 52 plantas de marihuana en Parque Chacabuco
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La Policía de la Ciudad ingresó a una vivienda de Parque Chacabuco para retirar armas de fuego por una denuncia de violencia de género y encontró un invernadero con 52 plantas de marihuana, una cantidad que superaba la autorización.

El procedimiento se realizó en un departamento situado sobre la calle Salvigny al 1800, por orden del Juzgado Nacional en lo Civil N.° 23. La intervención judicial incluyó una prohibición de acercamiento para el hombre denunciado y el secuestro de las armas que pudiera tener en su poder.

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Plantas de cannabis en floración bajo lámparas suspendidas, rodeadas de cables y paredes cubiertas con láminas reflectantes
El operativo fue ordenado por la Justicia en el marco de una causa por violencia de género.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 7B identificaron en el lugar a un hombre de 32 años, quien estaba acompañado por su pareja al momento del operativo.

Los agentes incautaron tres armas de fuego con sus respectivas municiones. Entre el material secuestrado había un revólver Taurus calibre .357 Magnum, una pistola Glock 17 calibre 9x19 milímetros y una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12.

Un policía de espaldas sostiene un radio frente a una mesa con un fusil, un revólver en su estuche, cargadores y cajas de proyectiles
Entre las armas incautadas había una pistola Glock 17, un revólver Taurus y una escopeta semiautomática.

Durante la requisa, el personal policial también encontró dos habitaciones acondicionadas como cultivos de interior. Allí había 52 plantas de marihuana, distribuidas en sus respectivos invernaderos.

El hombre contaba con una inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), aunque su autorización habilitaba el cultivo de hasta ocho plantas. La cantidad detectada superaba ese límite.

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Un revólver en un maletín con espuma, una bandeja con cartuchos de munición, dos cargadores y una caja pequeña sobre una mesa
La Policía de la Ciudad secuestró tres armas de fuego durante el allanamiento en Parque Chacabuco.

Tras una consulta con la Justicia, se notificó al involucrado de la restricción de acercamiento. Tanto las armas como las plantas quedaron secuestradas en el marco de la causa.

El REPROCANN es un sistema del Ministerio de Salud de la Nación que autoriza, bajo determinadas condiciones, el cultivo controlado de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos del dolor. Para acceder, las personas deben contar con indicación médica y completar la inscripción correspondiente, que también puede realizarse mediante un familiar, un tercero cultivador o una organización habilitada. La autorización no implica un permiso ilimitado: establece condiciones y límites específicos para el cultivo.

Un agente de la Policía de la Ciudad y un hombre de espaldas con las manos atrás en una habitación con un reloj, trofeos y un altavoz
El cultivo detectado superaba el límite autorizado por la inscripción del hombre en el Reprocann.

Hace poco menos de un mes, la fuerza policial porteña detuvo a cinco hombres y secuestró 19,484 kilos de marihuana y 242,7 gramos de cocaína durante un operativo contra el narcomenudeo en la Villa 15, conocida como Ciudad Oculta, en el barrio porteño de Villa Lugano.

La investigación comenzó con la detención de un hombre de 36 años, domiciliado en Morón, que circulaba en un Volkswagen Vento por la intersección de José León Suárez y Monte. Según la información policial, cuando los agentes de la División Investigaciones Antidrogas Sur interceptaron el vehículo, el conductor intentó descartar una mochila. En su interior encontraron cuatro ladrillos de marihuana, con un peso de 3,031 kilos. Durante la requisa del auto también secuestraron más estupefacientes y un teléfono celular.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Golpe al narco menudeo en Ciudad Oculta

La Unidad de Flagrancia Sur, a cargo del fiscal Agustín Aymerik, dispuso el arresto del sospechoso y ordenó avanzar con las tareas para establecer el origen de la droga. Las averiguaciones permitieron identificar a presuntos proveedores y vincularlos con dos domicilios de Villa Lugano.

Con autorización del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.° 26, encabezado por Agustín Nicolás Repetto, se realizaron dos allanamientos. En una vivienda de la calle Hubac fue detenido un joven de 20 años y se incautaron 11,808 kilos de marihuana, dos celulares y dinero en efectivo.

En el segundo domicilio arrestaron a tres hombres de 33, 38 y 68 años. Allí hallaron 4,645 kilos de marihuana, 242,7 gramos de cocaína, dinero y una balanza digital. Los cinco sospechosos quedaron detenidos y se secuestraron los elementos de interés para la causa.

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