Crimen y Justicia

Condenaron a 10 años de prisión a dos pilotos bolivianos que se estrellaron con 364 kilos de cocaína en Salta

La aeronave había despegado en Bolivia y cayó en la localidad de Rosario de la Frontera, con un cargamento para producir cerca de 2 millones y medio de dosis

Gendarmes hallaron 136 kilos de cocaína en la cabina de la aeronave siniestrada, distribuidos en 42 paquetes dentro de bolsas de arpillera
Gendarmes hallaron 136 kilos de cocaína en la cabina de la aeronave siniestrada, distribuidos en 42 paquetes dentro de bolsas de arpillera
Guardar

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta condenó a 10 años de prisión a dos pilotos bolivianos que el 4 de noviembre de 2025 se estrellaron con una avioneta cargada con 364 kilos de cocaína en la ciudad de Rosario de la Frontera. La sentencia, dictada el lunes pasado por la jueza Gabriela Catalano, llegó tras un acuerdo pleno que los consideró coautores de contrabando de importación de estupefacientes destinados a su comercialización, con agravantes por la participación de tres o más personas y el uso de transporte aéreo por rutas no autorizadas con aterrizaje clandestino.

La aeronave, una avioneta con matrícula CP-3167 y bandera de Bolivia, había partido del aeropuerto Germán Quiroga Guardia, en el municipio boliviano de San Borja, y realizó una escala en la provincia de Wernes para cargar la droga. Su destino era la finca “El Cóndor o Laguna Negra”, ubicada a la vera de la ruta provincial N°3, a pocos kilómetros del puesto fijo de Gendarmería Nacional en El Naranjo.

PUBLICIDAD

Al intentar descender, los pilotos perdieron el control y la aeronave se estrelló contra una cortina de arbustos espinosos conocidos como churquis. La maniobra fallida incluyó el choque contra un Volkswagen Gol Trend que pertenecía a uno de los cómplices, Julián Darío Mansilla, y que terminó incendiado. Mansilla fue rescatado por sus compañeros antes de que las llamas consumieran el vehículo.

El acuerdo pleno fue impulsado por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, y alcanzó al piloto Juan Pablo Quinteros Peredo y al copiloto Henry Álvaro Mercado Cuajera. Además de la pena de prisión, la sentencia incluyó la inhabilitación por cinco años para ejercer el comercio y por el doble del tiempo de la condena para desempeñarse como funcionario público. También se ordenó el decomiso de la avioneta en favor de la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N°3.144 “Capitán Marcelo Lotufo”, con fines didácticos. La identificación de la aeronave no pudo ser rastreada porque el fuselaje y el motor carecían de números de serie.

PUBLICIDAD

La avioneta con matrícula CP-3167 y bandera boliviana quedó incrustada en la vegetación tras estrellarse contra una cortina de arbustos en una finca de Rosario de la Frontera
La avioneta con matrícula CP-3167 y bandera boliviana quedó incrustada en la vegetación tras estrellarse contra una cortina de arbustos en una finca de Rosario de la Frontera

Cuando los gendarmes llegaron al lugar del accidente, encontraron la avioneta parcialmente cubierta de barro e incrustada en la vegetación. En la cabina había rastros de sangre y, sobre el piso, tres bolsas de arpillera que contenían 136 kilos de cocaína, distribuidos en 42 paquetes con la inscripción “Prada Milano”.

Junto a la carga hallaron botellas de gaseosa de procedencia boliviana. A pocos metros del aparato, los efectivos también localizaron la cédula de una moto a nombre de Mansilla, una antena satelital y bidones de combustible que, se presume, estaban destinados a reabastecer la aeronave.

La investigación, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, avanzó con rapidez. En paralelo, la División Drogas Peligrosas de la Policía de Salta informó sobre una denuncia previa que señalaba a Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar como integrantes de una organización dedicada al transporte de droga en grandes cantidades.

Primero se detuvo a Mansilla y luego a Gómez, quien circulaba en una camioneta Chevrolet S10. A partir de esos operativos se logró el hallazgo de otras 5 bolsas con cocaína que habían sido transportadas en la avioneta siniestrada y estaban enterradas en un predio cercano al lugar del accidente. Cada una contenía 42 paquetes, con un peso total de 228 kilos. Esta droga presentaba una pureza del 74 %, con capacidad de producir cerca de 2 millones y medio de dosis, una circunstancia que la fiscalía destacó por su afectación a la salud pública.

Los efectivos desplegaron un amplio operativo con participación de Gendarmería Nacional, la Policía de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras el siniestro de la aeronave
Los efectivos desplegaron un amplio operativo con participación de Gendarmería Nacional, la Policía de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras el siniestro de la aeronave

Los dos pilotos, por su parte, fueron capturados la tarde del 5 de noviembre de 2025 en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera. Un comerciante alertó a las autoridades sobre dos hombres con tonada boliviana que presentaban heridas en los brazos e intentaban cambiar dólares por pesos. Al día siguiente, Cuellar fue detenido en Antillas, donde se había refugiado en la casa de una vecina. El operativo demandó un amplio despliegue de fuerzas, con intervención de unidades de Gendarmería Nacional, la División Rural de la Policía de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que quedó a cargo de las tareas de investigación posteriores.

Durante la audiencia de homologación, Quinteros Peredo y Mercado Cuajera alegaron que habían actuado por necesidad, ante la crisis que atraviesa su país. Sin embargo, reconocieron su responsabilidad penal y prestaron conformidad con los términos del acuerdo, que fue ratificado por la defensa. La jueza Catalano coincidió con la fiscalía y subrayó la gravedad del hecho por la modalidad empleada. “Aquí estamos en un nivel superior”, dijo, y agregó que “la droga podía haber intoxicado a más de dos millones de argentinos”. Sobre lo declarado por los pilotos, sostuvo que solo habían intentado justificarse y que era notoria su intención de lucro.

Temas Relacionados

NarcotráficoCocaínaGendarmería NacionalSaltaRosario de la FronteraÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cocaína debajo de una bañera y dólares en un peluche: el allanamiento al líder de una banda narco de Florencio Varela

La investigación había comenzado en septiembre y derivó en 27 procedimientos en Santa Rosa y Bosques, con la participación de más de 800 policías. Hay 20 detenidos

Cocaína debajo de una bañera y dólares en un peluche: el allanamiento al líder de una banda narco de Florencio Varela

Terminó el juicio por la muerte de Maradona: los jueces absolvieron al clínico y el fallo se conocerá el 22 de diciembre

Así lo anunció el juez Alberto Gaig. Pedro Di Spagna quedó absuelto por el Tribunal N°7 de San Isidro

Terminó el juicio por la muerte de Maradona: los jueces absolvieron al clínico y el fallo se conocerá el 22 de diciembre

Entre lágrimas, Dalma y Jana expresaron sus últimas palabras en el juicio por la muerte de Maradona: “Que papá tenga justicia, por favor”

Las hijas del Diez pidieron hablar una vez más ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro previo a que se retiren a deliberar. Sus emotivos mensajes al tribunal y el recuerdo a su padre

Entre lágrimas, Dalma y Jana expresaron sus últimas palabras en el juicio por la muerte de Maradona: “Que papá tenga justicia, por favor”

Juicio por Loan: el llamado de Ramírez a un curandero y las dudas de un sacerdote sobre Pérez y Caillava

Fernando Gálvez, vecino de 9 de Julio, relató que el imputado lo buscó el día de la desaparición para pedir ayuda. A su turno, el padre Cristian González recordó la impresión que le causó la pareja acusada durante la búsqueda

Juicio por Loan: el llamado de Ramírez a un curandero y las dudas de un sacerdote sobre Pérez y Caillava

El ministro de Seguridad porteño afirmó que a los presos que participaron del motín en la comisaría se les van a agravar las penas

Horacio Giménez indicó en rueda de prensa que el conflicto comenzó por “una pelea entre reos” y que en un principio fueron tres los policías tomados como rehenes, aunque rápidamente se había logrado liberar a dos de ellos

El ministro de Seguridad porteño afirmó que a los presos que participaron del motín en la comisaría se les van a agravar las penas

DEPORTES

“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de una ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana

“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de una ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Un ex arquero campeón con River Plate elogió a Santiago Beltrán y señaló en qué potencia europea lo ve en el futuro

Cabezazo del Diablito Echeverri, grito de Prestianni y zurdazo de Maher Carrizo: las perlitas de los argentinos en los torneos europeos

La burda agresión del arquero del Milán que terminó con expulsión y penal para su rival: el dardo de su entrenador

TELESHOW

La agresión a Mercedes Ninci en vivo que provocó el enojo de Moria Casán: “Es un acto absoluto de violencia”

La agresión a Mercedes Ninci en vivo que provocó el enojo de Moria Casán: “Es un acto absoluto de violencia”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron de su viaje a México y Miami: las imágenes

Del Obelisco a Puerto Madero, el primer paseo de Daniela Christiansson con su madre y sus hijos tras regresar al país

Daniela Celis evaluó a los primeros a candidatos de su casting para encontrar pareja: “Mirá las venas de su brazo”

La reacción de Sabrina Rojas tras los rumores de romance con Franco Mastantuono: "Me agarró pudor"

INFOBAE AMÉRICA

Universidades públicas de Costa Rica retrasan resultados de admisión y becas ante posibles recortes presupuestarios para 2027

Universidades públicas de Costa Rica retrasan resultados de admisión y becas ante posibles recortes presupuestarios para 2027

Guatemala: Presentan una acción contra el presidente Bernardo Arévalo por la seguridad ciudadana

El ministerio religioso que el gobierno cubano persigue por repartir desayunos y almuerzos a personas vulnerables

República Dominicana mantiene más de 10 mil militares en la frontera ante la operación para encontrar a cuatro salvadoreños en Haití

¿Para qué casos aplica la amnistía fiscal aprobada en El Salvador?