Detuvieron a dos sospechosos por el crimen de la joven que había viajado a Córdoba por el Día de la Madre

Dana Sosa, la víctima del crimen

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Dos hombres de 28 y 29 años fueron detenidos este jueves por el crimen de Dana Morena Sosa, la joven de 19 años que recibió un disparo en la cabeza durante la madrugada del lunes en el barrio Villa La Tela, en la ciudad de Córdoba.

La víctima había llegado desde Salta para pasar el Día de la Madre con su familia. Vivía y trabajaba en la provincia norteña desde hacía 11 meses y planeaba regresar el martes, después de unos días en su ciudad natal.

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El domingo por la noche, Dana le avisó a su mamá, Valeria, que iba a encontrarse con sus amigos, una salida a modo de despedida. “Mami, voy a la esquina con los chicos a tomar algo”, le dijo. Su madre le respondió que fuera, pero que no volviera tarde.

A la 1.30 del lunes, Valeria volvió a escribirle para saber dónde estaba. Dana contestó que seguía con sus amigos. “Bueno hija, no te vayas a ningún lado”, fue el último mensaje de la madre antes de que la madrugada cambiara por completo.

Cerca de las 6, un joven golpeó la puerta de la casa para avisarle que a Dana le había pasado algo. Asustada, la mujer revisó el teléfono y encontró muchas llamadas perdidas. Para entonces, su hija ya había sido trasladada con una herida de bala en la cabeza.

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¿Qué pasó durante esas horas? Eso es parte de lo que busca reconstruir la Justicia.

Esta madrugada fueron detenidos dos sospechosos

Hasta ahora, se sabe que la joven estaba dentro de un vehículo junto a otras personas cuando recibió el disparo. La hipótesis de un intento de robo como móvil del ataque es una de las líneas bajo investigación, aunque la causa, a cargo de la fiscal Andrea Martín, se mantiene por el momento bajo hermetismo.

Dana fue llevada primero al Centro de Pronta Atención Teresa de Calcuta y luego derivada al Hospital de Urgencias, donde murió por la gravedad de las lesiones.

Fuentes policiales informaron hoy que los arrestos se produjeron después de seis allanamientos en Villa La Tela, ordenados por la fiscal. Los dos sospechosos -que tienen antecedentes por delitos contra la propiedad- serán indagados en las próximas horas.

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Acompañando el operativo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo a la prensa local que, en principio, uno de los detenidos sería quien efectuó el disparo. El otro habría estado con él en el momento del ataque, aunque todavía se debe determinar su grado de participación.

“Si hay más personas involucradas y cuál es el grado de participación que habrían tenido, eso surgirá de la investigación”, señaló el funcionario, y aclaró que, si bien los investigadores pudieron establecer una mecánica preliminar del hecho, aún restan analizar testimonios, cámaras de seguridad y las distintas versiones reunidas desde el crimen.

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En ese sentido, uno de los puntos pendientes era dar con el conductor del auto en el que viajaba Dana. Precisamente, el ministro indicó que ya fue localizado ayer y que su declaración será relevante para completar la secuencia. “Tenemos el hecho y muchísimas hipótesis y muchísimas más versiones”, sostuvo.

El testigo, por ejemplo, podría explicar por qué se encontraban en Villa La Tela. A propósito, la familia de Dana rechazó versiones que vinculaban a la joven con una presunta búsqueda de drogas.

Familiares y amigos reclaman justicia por la joven

Tras el crimen, en las redes sociales se multiplicaron los mensajes con reclamo de justicia. Entre ellos apareció el del Colegio La Salle Hector Valdivielso, donde concurrió la víctima en su infancia.

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“Con mucho dolor, la comunidad educativa lasallana de la Escuela Héctor Valdivielso de Malvinas Argentinas, despide a su exalumna abanderada Dana Morena Sosa, quien trágicamente falleció ayer. Guardamos en nuestro corazón el recuerdo de una niña amorosa, aplicada, hermosa persona, llena de dones y valores positivos. Ella, en su paso por nuestras vidas, nos enriqueció profundamente. Pedimos a Dios que acompañe a su familiares, amigos y conocidos en este inmenso dolor que nos causa su partida”, publicaron.