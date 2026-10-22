El ministro de Seguridad porteño afirmó que a los presos que participaron del motín en la comisaría se les van a agravar las penas

La palabra del ministro de seguridad Horacio Giménez luego de la toma de rehenes

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El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, habló tras el motín que durante cinco horas protagonizaron presos en la Alcaidía 1, ubicada en Lavalle al 400, pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. El funcionario, que recién se hizo presente en el lugar una vez finalizado el conflicto, afirmó que a quienes participaron del hecho “se les agravarán las penas”.

Giménez aclaró que todo comenzó por “una pelea entre reos” y que a las 12.36 de este jueves “comenzó una toma de rehenes con diez detenidos” encabezándola.

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“La policía entró, separó a uno de ellos y los nueve restantes lo fueron a rescatar. Cuando el personal policial ingresó a poner orden, fueron tomados de rehenes un subcomisario, un inspector y un oficial mayor. Luego de un rato de conversaciones, se recuperó la libertad del subcomisario y del inspector, quedando retenido el oficial mayor hasta hace pocos minutos, que se terminó la negociación”, expuso en rueda de prensa Giménez, terminando con un silencio total impuesto hacia la prensa a lo largo de las cinco horas que duró el conflicto.

El ministro comentó que “se conformó como corresponde el comité de crisis con el jefe de Policía, el ministerio de Seguridad, personal de Bomberos y el doctor Alberto Crescenti, del SAME, que estuvo presente acá para salvaguardar cualquier circunstancia que podría pasar con cualquier persona, tanto entre los reclusos como entre el personal policial”.

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“A partir de ahí, se fue negociando toda la tarde. Concurrieron la fiscalía y personal del Servicio Penitenciario de la Nación. Se logró un buen acuerdo y ahora están los veintitrés reclusos que formaron parte de esto detenidos. Ya fueron revisados por el SAME, todos están en perfecto estado de salud. Ninguno fue golpeado y el personal policial tampoco”, manifestó Giménez.

Horacio Giménez brindó una rueda de prensa tras el motín (RSFotos)

Según el ministro, la pelea comenzó porque “uno de los reclusos tenía una mala conducta con respecto a los demás”.

“Estas personas van a ser acusadas de robo, porque le robaron al personal policial teléfonos, prendas, dinero en efectivo y otras alhajas. También se los va a acusar de privación ilegítima de la libertad y amenazas. Eso les va a agravar las penas que están cumpliendo”, agregó el funcionario, quien además aclaró que los reclusos “no tenían armas blancas”.

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Giménez explicó que apenas iniciado el conflicto “se cerró todo para que no pueda haber evasiones”, aunque en realidad “no hubo nunca un intento de evasión”. Por otro lado “hay siete detenidos que fueron resguardados porque nunca formaron parte de este motín y que van a ser trasladados también con el resto. A partir de esta noche, esta alcaidía va a estar cerrada por un tiempo”.

Personal de la Policía de la Ciudad restableció el orden en la Alcaidía 1 porteña tras un violento motín que terminó con un efectivo tomado de rehén y encendió las alarmas en la dependencia ubicada en Lavalle al 400. Pasadas las 17.20, tras varias horas de tensión, el uniformado fue liberado.

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El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, indicó, una vez finalizado el conflicto, que todo comenzó con una pelea entre internos y que en un principio fueron tres los policías tomados como rehenes, a las 12.36 de este jueves.

Cobertura exclusiva: Un vistazo a lo que ocurre dentro de una toma de rehenes. Las primeras imágenes que revelan la tensión del momento.

Videos que trascendieron, filmados por los propios presos dentro de la celda, mostraban al policía tomado de rehén y a uno de los detenidos tirado en el suelo, presuntamente lesionado. “Miren al ‘cobani’, lo tenemos allá”, decía uno de los reos, antes de que se pudiera observar al uniformado sentado sobre una cama, rodeado de captores.

A su lado, había otro hombre esposado, un preso. Se desconoce el motivo por el que sus pares lo redujeron.

“No tenemos comida, no tenemos nada. Estamos esperando a alguna persona con una propuesta para ver si nos pueden llevar a otra alcaidía con mejores condiciones para los compañeros. Estamos sin derechos. No tenemos duchas, no tenemos baños, la comida viene mala. 31 personas somos, tenemos a uno de rehén, pero está bien el señor. Queremos salir. El policía está bien. Está tomando agua y fumando un cigarro. Yo estoy detenido por un robo agravado. El Día de la Madre no pudimos hablar con nuestras familias”, manifestó a las 17 uno de los detenidos en comunicación telefónica con LN+.

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Toma de rehén en la Comisaría 1 de CABA - La palabra de los detenidos

Otro detenido, autodenominado “fajinero”, quien afirmó estar a cargo de los demás presos, manifestó: “Estamos pidiendo por nuestros derechos: una ducha digna, nos bañamos con botellas. Es una causa justa, nadie quiere beneficios. La toma está por terminar, ya liberé a dos policías. Que vengan con el gancho del juez, abro las puertas y libero al policía”. Se acercaba el final.

Sin embargo, quien dijo llamarse Santiago Lucas Melo dejó en claro que no quieren ser llevados a Marcos Paz.

Pasadas las 17.20, las fuerzas lograron recuperar el control de la celda que estaba tomada por los presos y liberar al policía que era retenido dentro de la misma.

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Este motín se dio en medio de los traslados de los presos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo penal de Marcos Paz. El proyecto del gobierno porteño incluye que en un futuro también vayan allí los detenidos alojados en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires.