“Hay que seguir soñando”: la defensa del CEO de Ferrari a Elon Musk tras las críticas al “auto volador”

El nuevo Tesla Roadster, denominado "auto volador", durante su presentación la semana pasada

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La presentación del nuevo Tesla Roadster logró algo poco habitual en la industria automotriz: trascendió el mundo de los autos y se convirtió en un fenómeno global. Pero el impacto también generó críticas. Mientras Elon Musk mostraba un deportivo capaz de elevarse del suelo durante una demostración, en las redes sociales se discutía la utilidad real de esa tecnología. Para algunos, era una revolución; para otros, una operación de marketing.

En medio de la controversia, Benedetto Vigna, CEO de Ferrari, salió a respaldar la apuesta de Tesla. El ejecutivo elogió el lanzamiento y sostuvo que la industria automotriz todavía tiene margen para innovaciones audaces, incluso en un mercado tan desarrollado como el europeo.

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“Ciertamente demuestra que también en el mundo del automóvil todavía queda mucho por hacer. Tenemos que seguir soñando”, afirmó. Luego agregó, en un mensaje dirigido al conjunto de la industria: “Como europeo, gracias por mostrarnos que, incluso en un mundo antiguo, todavía se puede innovar y atreverse”, dijo el CEO de Ferrari, según reporta Reuters.

Un auto que desafía los límites de lo convencional

El nuevo Tesla Roadster es una de las apuestas más ambiciosas de Elon Musk. Durante la presentación, el vehículo realizó maniobras aéreas mediante propulsores derivados de la tecnología de SpaceX, la compañía aeroespacial del empresario. La demostración impulsó el apodo de “auto volador”, aunque esa capacidad no implica que pueda circular y volar libremente en cualquier circunstancia o jurisdicción.

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Tesla anunció que la producción comenzaría en 2028, después de varios años de demoras. La distancia entre el impacto visual de la presentación y la llegada efectiva del vehículo al mercado alimentó parte de las críticas. También generó dudas sobre cuánto de esa tecnología podrá incorporarse a un producto comercial y qué utilidad tendrá para sus compradores.

El escepticismo no se limita al anuncio más reciente. Tesla presentó el Roadster en 2017 y prometió iniciar su fabricación en 2020. Ese plazo nunca se cumplió y el modelo acumuló años de retrasos antes de volver al centro de la escena. Para sus críticos, ese antecedente obliga a tomar con cautela la nueva fecha anunciada por la compañía.

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Tesla anunció que la producción del "auto volador" comenzaría en 2028, después de varios años de demoras

Con Cybertruck pasó algo muy similar. El modelo eléctrico también sufrió varias postergaciones entre su presentación y su llegada a los consumidores. Tesla mostró el diseño en 2019, pero la producción comenzó años después de lo previsto. La demora alimentó las dudas sobre la capacidad de la empresa para convertir sus anuncios más ambiciosos en vehículos disponibles dentro de los plazos prometidos.

Vigna, sin embargo, puso el foco en otro aspecto. Para el CEO de Ferrari, la importancia del Roadster no está vinculada con su potencial de ventas ni con las posibilidades comerciales que pueda alcanzar, sino con la demostración de que todavía es posible desafiar las convenciones de una industria con más de un siglo de historia. El modelo representa, desde esa perspectiva, una prueba de que el sector aún puede explorar soluciones inesperadas y llevar los límites de la innovación más allá de lo conocido.

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Su postura contrasta con el escepticismo que acompañó otros anuncios de Tesla. La compañía enfrenta interrogantes sobre los plazos de sus proyectos y el cumplimiento de algunas de sus promesas tecnológicas. En ese contexto, el Roadster funciona tanto como un deportivo de altas prestaciones como una muestra de las ambiciones de Musk, aunque sus antecedentes explican la cautela de parte del público.

Ferrari también fue cuestionada por romper con la tradición

Las declaraciones de Vigna adquieren otra dimensión al recordar lo ocurrido con Ferrari pocos meses atrás. En mayo, la marca italiana presentó el Luce, su primer modelo completamente eléctrico, y la recepción estuvo lejos de ser unánime. Tras el lanzamiento, las acciones de Ferrari en Milán también registraron una caída.

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Las principales críticas se concentraron en el diseño. Ferrari recurrió a LoveFrom, el estudio creativo de Jony Ive y Marc Newson, para desarrollar el proyecto completo: desde la carrocería hasta el habitáculo y la experiencia de uso.

El primer Ferrari Luce 100% eléctrico se exhibe durante la subasta en Monterrey Car Week, donde la unidad alcanzó un precio de 40.000.000 dólares.

Ive es una figura central del diseño tecnológico contemporáneo. Como exdirector de diseño de Apple, participó en la creación de productos como el iPod, el iPhone y el Apple Watch. Su intervención llevó a Ferrari a explorar un lenguaje formal diferente del que históricamente definió a sus deportivos.

La decisión abrió un debate sobre los límites de la innovación en una marca cuyo valor también está ligado a su herencia estética. Para algunos observadores, el Luce representa una adaptación necesaria a la era eléctrica. Para otros, se aleja demasiado de la identidad visual que convirtió al Cavallino Rampante en uno de los símbolos más reconocibles del automóvil deportivo.

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Vigna defendió el aporte de esa mirada externa. Según Reuters, sostuvo que trabajar únicamente desde una perspectiva interna no habría permitido alcanzar el mismo resultado y destacó las preguntas y respuestas surgidas del intercambio con personas ajenas a la compañía.

El desafío para Ferrari no consiste solo en reemplazar un motor de combustión por uno eléctrico. La marca también debe trasladar su identidad a una nueva etapa tecnológica, en la que el diseño, la experiencia de conducción y la relación con el conductor deberán redefinirse.

¿Empatía entre Vigna y Musk?

Existe una coincidencia que permite interpretar las declaraciones de Vigna desde otra perspectiva. Tanto el CEO de Ferrari como Musk enfrentaron cuestionamientos después de presentar productos que desafían las expectativas tradicionales de sus respectivas marcas.

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En el caso de Tesla, el Roadster llevó al extremo la idea de un deportivo al incorporar una tecnología cercana a la ciencia ficción. Pero también arrastra el antecedente de haber sido presentado en 2017 con una fecha de producción prevista para 2020 que nunca se cumplió. Con Cybertruck ocurrió algo similar: el modelo atravesó varias postergaciones antes de llegar a los consumidores.

En Ferrari, el Luce plantea una ruptura estética en una compañía cuya identidad está vinculada con décadas de diseño, competición y motores de combustión.

No hay elementos para afirmar que Vigna haya defendido a Musk por identificación personal o por haber atravesado una experiencia similar. Sí es posible interpretar sus palabras como una defensa de una idea compartida: las empresas que buscan innovar deben asumir riesgos y aceptar el rechazo inicial.

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El ejecutivo italiano tampoco se limitó a elogiar el impacto visual del evento. Su calificación máxima para la tecnología y la presentación representó un respaldo explícito a la audacia del proyecto, pese a las dudas sobre su llegada al mercado y a los antecedentes de Tesla con los plazos de producción.

La pregunta es si la industria automotriz está dispuesta a aceptar productos que se aparten radicalmente de lo conocido o si la innovación solo será celebrada cuando sus resultados hayan sido probados y aceptados por el público.

El Tesla Roadster y el Ferrari Luce representan dos caminos muy distintos frente a ese desafío. Uno lleva las prestaciones de un deportivo hacia un territorio casi aeroespacial; el otro intenta trasladar el ADN de Ferrari a la propulsión eléctrica mediante un diseño disruptivo.

En ambos casos, las críticas forman parte de la discusión. El mensaje de Vigna parece claro: para una industria que necesita reinventarse, el mayor riesgo no siempre está en equivocarse al intentar algo nuevo, sino en dejar de intentarlo.