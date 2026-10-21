Cuba

Fiscalía cubana pidió siete años de prisión para un adolescente de 16 años tras protestar contra el régimen

Jonathan enfrenta una petición fiscal de siete años de cárcel por presunta sedición. El joven fue excarcelado tras más de tres meses detenido, pero mantiene una medida cautelar que limita sus desplazamientos y deja abierto el proceso penal

Dibujo a color de un joven con cabello castaño, ojos oscuros y camisa a cuadros en blanco y negro sobre papel claro.
La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila solicitó siete años de prisión para el adolescente Jonathan David Muir Burgos por el presunto delito de sedición. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila solicitó siete años de prisión para Jonathan David Muir Burgos, un adolescente cubano de 16 años procesado por el presunto delito de sedición tras las protestas del 13 de marzo en Morón. Aunque fue excarcelado el 24 de junio, el joven permanece bajo una medida cautelar que limita sus desplazamientos, según documentó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Jonathan forma parte de un grupo de 19 personas procesadas por las manifestaciones que tuvieron lugar en Morón, en medio del descontento por los apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida. Las conclusiones provisionales de la Fiscalía contemplan penas de entre siete y 13 años de privación de libertad.

PUBLICIDAD

La petición contra el adolescente todavía no equivale a una condena. El expediente debe avanzar a la etapa judicial, donde corresponderá analizar los cargos, las pruebas y las responsabilidades atribuidas a cada acusado.

El Ministerio Público pidió penas de hasta 13 años de privación de libertad para adultos procesados en la misma causa judicial.- (Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)
El Ministerio Público pidió penas de hasta 13 años de privación de libertad para adultos procesados en la misma causa judicial.- (Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)

De acuerdo con la información publicada por Martí Noticias, la Fiscalía pidió la pena máxima de 13 años para Hosuán Naranjo Chacón. Para los adultos incluidos en la causa, entre ellos Brian Pérez Muñoz, solicitó 12 años de prisión.

Entre los menores de edad, Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 17 años, enfrenta una petición de ocho años. Para los demás adolescentes procesados, incluida la causa de Jonathan, las autoridades solicitaron siete años de cárcel.

PUBLICIDAD

La investigación se relaciona con los incidentes ocurridos frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) durante las protestas. Videos difundidos entonces mostraron daños contra puertas y ventanas, lanzamiento de piedras y quema de objetos en la vía pública.

Sin embargo, los antecedentes divulgados sobre la solicitud fiscal no precisan cuáles son las acciones concretas que la acusación atribuye de forma individual a Jonathan. Familiares de otros imputados cuestionaron la solidez de las pruebas y negaron que sus allegados hubieran intervenido en los hechos violentos.

La investigación penal vincula los cargos con disturbios registrados frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba. (Cortesía: Redes sociales)
La investigación penal vincula los cargos con disturbios registrados frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba. (Cortesía: Redes sociales)

Estuvo recluido en una prisión para adultos

El adolescente fue detenido el 16 de marzo después de acudir, junto con su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, a una citación policial. Permaneció más de tres meses privado de libertad y pasó parte de ese período en la prisión de Canaleta, una instalación para adultos de Ciego de Ávila.

Durante su encarcelamiento, familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron problemas en su estado de salud y dificultades para que recibiera asistencia médica por una afección dermatológica. El caso motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó medidas cautelares en abril ante el riesgo para su vida, integridad personal y salud.

El adolescente fue excarcelado el 24 de junio, aunque esa decisión no puso fin al proceso penal ni levantó las condiciones impuestas por el tribunal.

Un niño joven, Jonathan David Muir, con la piel de los brazos y manos amarillenta y con úlceras o ampollas. Se ve parte de su torso con manchas. Fondo claro
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares al joven por riesgos a su salud e integridad personal. (Captura de video)

El ICLEP registró el caso bajo el indicador de reclusión

Según el ICLEP, el joven recibió una notificación judicial que le impide salir de su vivienda sin autorización. La medida admite excepciones para asistir al trabajo, concurrir a clases en su horario habitual o recibir atención médica.

El documento, de acuerdo con la información difundida por la organización, advierte que el incumplimiento de las condiciones puede derivar en una medida cautelar más restrictiva. La limitación mantiene al adolescente sujeto a control judicial pese a que ya no está recluido en un centro penitenciario.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), proyecto del ICLEP, documentó el expediente bajo el indicador de reclusión, que incluye medidas de confinamiento domiciliario relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Para la organización, la nueva petición fiscal y las restricciones posteriores a la excarcelación constituyen elementos de seguimiento de un caso que ya estaba bajo observación.

Temas Relacionados

CubaProtestasDisturbiosJonathan David Muir Burgos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cubanos parodian el desfile de Victoria’s Secret entre montañas de basura para retratar la crisis

Entre basureros desbordados, ramas secas de palma y una calle invadida por los desechos, tres jóvenes creadores de contenido cubanos montaron su propia pasarela al estilo de Victoria’s Secret

Cubanos parodian el desfile de Victoria’s Secret entre montañas de basura para retratar la crisis

Murieron 750 personas en accidentes de tránsito en Cuba durante 2025

La cifra representó un aumento del 18,2% frente a las 634 muertes de 2024, mientras los siniestros totalizaron 7.552 y los lesionados ascendieron a 6.729, según datos oficiales recogidos por 14ymedio

Murieron 750 personas en accidentes de tránsito en Cuba durante 2025

Hermano de Karildi Marín llama a familias de desaparecidos en Cuba a formar una red de apoyo

La propuesta de Yoandri Marín surge tras casi tres años sin noticias de su hermana y busca ordenar datos, facilitar contactos y compartir orientación entre allegados durante las búsquedas de casos

Hermano de Karildi Marín llama a familias de desaparecidos en Cuba a formar una red de apoyo

Un vertedero improvisado en Matanzas expone a familias a mosquitos y plagas dentro de sus viviendas

Las autoridades sanitarias reportaron un aumento sostenido de casos febriles asociados a arbovirosis en la provincia, mientras residentes de Embarcadero y Mujica alertaron sobre chinches, roedores, moscas y cucarachas en el sector

Un vertedero improvisado en Matanzas expone a familias a mosquitos y plagas dentro de sus viviendas

El ómnibus de Industriales sufre daños tras un accidente durante el viaje del equipo a Pinar del Río

Las fotografías difundidas muestran el parabrisas roto y deformaciones frontales del vehículo, que quedó detenido fuera de la carretera en una zona de vegetación, mientras la delegación se dirigía a disputar la Serie Nacional

El ómnibus de Industriales sufre daños tras un accidente durante el viaje del equipo a Pinar del Río

TECNO

Ni el calendario está a salvo: así son las falsas invitaciones y reuniones para robar datos y dinero

Ni el calendario está a salvo: así son las falsas invitaciones y reuniones para robar datos y dinero

Cómo saber qué dice un audio de WhatsApp sin tener que reproducirlo

Uncharted: The Nathan Drake Collection ya se puede jugar en PC a 120 FPS

Nueva herramienta de IA podría predecir supervivencia al cáncer con una selfie del paciente

Anthropic pidió al Congreso de EEUU una ley de IA que solo actúa si hay 50 muertes en juego

ENTRETENIMIENTO

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

Desde Tate McRae hasta Megan Thee Stallion: las figuras que deslumbraron en la previa al Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Murió la modelo Sahara Ray: así fue su relación con Justin Bieber

Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, habla sobre el impacto de la muerte de su hijo en su carrera: “No necesitaba a la banda”

MUNDO

El Ejército israelí abatió a un alto miembro del aparato de seguridad de Hamas en Gaza

El Ejército israelí abatió a un alto miembro del aparato de seguridad de Hamas en Gaza

“¡Al refugio, rápido!“: los bombardeos aéreos rusos transforman la vida escolar en Kiev

Lula y Bolsonaro buscan anular sus candidaturas en Brasil por presuntas irregularidades en redes sociales a días del balotaje

Detuvieron en Reino Unido a dos sospechosos por sus vínculos a Irán tras el incidente en la base aérea de Fairford

Un informe denunció que 12.000 norcoreanos trabajan bajo condiciones de esclavitud en una fábrica rusa de drones