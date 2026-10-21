Un joven quedó en terapia intensiva tras recibir una brutal golpiza en La Plata

Un joven de 22 años permanece internado en terapia intensiva tras una discusión callejera en La Plata.

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Un joven de 22 años permanece internado en terapia intensiva luego de recibir una brutal golpiza durante una discusión callejera en La Plata. Ahora, las autoridades trabajan para dar con el principal responsable.

El episodio ocurrió el domingo por la noche en el cruce de las calles 82 y 18, en el barrio de Altos de San Lorenzo, según denunció la familia de la víctima.

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La secuencia se inició a partir de una discusión entre la víctima y otro hombre en plena vía pública. Según el testimonio de su hermano, el joven decidió alejarse de la situación y tomó su moto con la intención de irse.

Sin embargo, siempre de acuerdo con el relato familiar, el ataque se produjo en ese instante. “En medio de la discusión mi hermano agarró su moto para irse y lo atacaron por la espalda con un hierro, lo dejaron inconsciente”, explicó el hermano de la víctima al describir lo sucedido. La agresión le provocó la pérdida de conocimiento y requirió su traslado de urgencia a un centro de salud.

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La familia sostiene que el agresor utilizó un elemento de hierro para golpear al joven por la espalda.

El caso, según informó el portal 0221, es investigado tras la intervención de la Policía en la zona. Por el momento, no se informaron detenciones vinculadas con el hecho, mientras la familia reclama que se esclarezcan las circunstancias del ataque y cuestiona la calificación inicial de la causa.

Después de ser atendido por las heridas sufridas, el joven fue trasladado al Hospital San Martín. Allí continúa internado en terapia intensiva, de acuerdo con la información dada a conocer por su entorno familiar.

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La gravedad del cuadro llevó a sus familiares a reclamar avances en la investigación. El hermano de la víctima pidió que el hecho sea analizado en función de las circunstancias denunciadas y de las consecuencias que tuvo para el joven.

El episodio violento ocurrió durante la noche en el cruce de las calles 82 y 18, en Altos de San Lorenzo. (Noticias XFN)

“Pedimos justicia por lo que le hicieron a mi hermano. Fue una tentativa de homicidio, no es un caso de lesiones”, afirmó el familiar. Esa definición expresa la posición de la familia y no constituye, hasta el momento, una calificación judicial confirmada públicamente.

El reclamo principal de los allegados apunta a identificar a la persona que habría golpeado al joven y a establecer cómo se desarrolló la discusión previa.

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Hasta ahora, la información disponible se concentra en el testimonio de los familiares y en la asistencia que recibió el joven tras el ataque. No se difundieron versiones oficiales sobre la identidad del hombre con quien habría discutido ni sobre la posible participación de otras personas.

La investigación deberá reconstruir la secuencia ocurrida antes de la agresión, determinar si existieron testigos directos y analizar los elementos que puedan aportar datos sobre el responsable. También será relevante establecer el contexto en el que se produjo la discusión y la posterior agresión.

Vecinos de la zona señalaron que observaron presencia policial luego del episodio. Algunos también aseguraron haber escuchado disparos durante esa noche en el sector donde ocurrió la agresión.

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No obstante, esta versión no fue confirmada por las autoridades. Por ese motivo, no hay información corroborada que vincule ese dato con el ataque contra el joven internado.