Lula y Bolsonaro buscan anular sus candidaturas en Brasil por presuntas irregularidades en redes sociales a días del balotaje (REUTERS)

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro pidió el martes al Tribunal Superior Electoral (TSE) que anule la candidatura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por presunto abuso de poder y propaganda indebida a través de WhatsApp, mientras que la campaña del mandatario prepara una denuncia contra el candidato derechista por supuesta manipulación algorítmica de Meta. Ambos se enfrentarán el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, después de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuviera el 47% de los votos frente al 45% de Lula en la primera ronda.

El recurso presentado por Bolsonaro ante la Justicia electoral, consultado por la AFP, acusa al mandatario de “abuso de poder” por la presunta difusión masiva de acciones de gobierno durante el período electoral mediante una cuenta gubernamental de WhatsApp, plataforma propiedad de Meta, la empresa estadounidense que también controla Facebook e Instagram.

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Por su parte, el equipo de Lula presentará un recurso para solicitar la revocación de la candidatura de Flávio Bolsonaro por una supuesta “manipulación algorítmica” de Meta, según confirmó a la AFP una fuente de la campaña oficialista. La presentación estaba prevista para el martes, pero finalmente se postergó para este miércoles, de acuerdo con el senador Camilo Santana, coordinador de la campaña del presidente.

La disputa por el funcionamiento de las plataformas digitales se intensificó en los días previos al balotaje, en medio de las denuncias del oficialismo por un supuesto trato desigual en la distribución de contenidos políticos. La campaña de Lula sostiene que las redes sociales de Meta perjudican al mandatario frente a su rival, de 45 años, mientras que el presidente, de casi 81, busca un cuarto mandato no consecutivo.

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Meta negó las acusaciones, aunque reconoció fallos en sus sistemas, entre ellos la desactivación de anuncios electorales favorables a Lula, que atribuyó a “problemas técnicos” que, según la compañía, no afectaron exclusivamente a Brasil.

Meta negó las acusaciones, aunque reconoció fallos en sus sistemas (EP)

A pedido de la empresa tecnológica, sus representantes y los abogados de ambas campañas se reunieron este martes ante el TSE para responder sobre el cumplimiento de una orden judicial que exige garantizar condiciones de equilibrio para los dos candidatos.

El juez Marco Aurélio Bellizze, quien encabezó la reunión, explicó el objetivo de la intervención judicial en una declaración difundida por el tribunal. “Transparencia e igualdad entre los candidatos es lo que se busca resguardar”, afirmó.

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Meta defendió las medidas adoptadas ante la Justicia electoral

La empresa aseguró este martes que cumplió las órdenes del TSE para garantizar la igualdad en la distribución de contenidos y anuncios electorales de ambas campañas.

El lunes, la autoridad electoral le había otorgado un plazo de 24 horas para demostrar que adoptó las medidas exigidas, después de considerar que la compañía no había cumplido con las disposiciones que el tribunal estableció la semana anterior. En caso de incumplimiento, Meta quedó expuesta a una multa diaria de unos 200.000 dólares.

Entre las denuncias presentadas por el equipo de Lula figuran un alcance restringido de sus publicaciones en Instagram y WhatsApp, además de supuestas diferencias en las respuestas de las herramientas de inteligencia artificial de Meta. Según la campaña oficialista, una de esas herramientas se negaba a generar contenido electoral favorable al presidente, pero no mostraba la misma limitación ante solicitudes relacionadas con Bolsonaro.

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Como parte de las medidas que anunció, Meta informó que solo los candidatos y los partidos registrados ante la Justicia electoral pueden publicar anuncios en sus redes sociales.

Las quejas también llegaron al consejo asesor de contenido de la compañía, un organismo independiente con sede en Londres que supervisa decisiones relacionadas con las publicaciones en sus plataformas. El consejo afirmó este martes que detectó “fallos recurrentes” vinculados con contenidos sobre las elecciones presidenciales brasileñas.

La empresa aseguró este martes que cumplió las órdenes del TSE para garantizar la igualdad en la distribución de contenidos y anuncios electorales de ambas campañas (REUTERS)

La campaña de Flávio Bolsonaro también presentó sus propias acusaciones contra el oficialismo. El equipo del senador denunció una presunta “ofensiva de propaganda negativa impulsada” por Lula, que, según su planteo, habría contado con la aprobación de Meta.

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Las presentaciones ante el TSE colocaron a las plataformas digitales en el centro de la disputa electoral, con acusaciones cruzadas sobre el alcance de las publicaciones, la publicidad política y las condiciones de difusión de los mensajes de ambos postulantes.

Lula ofreció divulgar sus extractos bancarios y telefónicos

En paralelo a la ofensiva judicial por el funcionamiento de las redes sociales, Lula intensificó sus cuestionamientos contra su rival después de quedar segundo en la primera vuelta. El presidente autorizó el martes la divulgación de sus extractos bancarios y telefónicos, así como los de su familia, con la condición de que Flávio Bolsonaro acepte someterse a la misma medida.

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La propuesta se produjo en medio de una investigación policial por posible corrupción contra el senador derechista. El caso se conoció después de que trascendiera que Bolsonaro pidió una suma millonaria a un banquero detenido por fraude para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra preso por golpismo.

El candidato opositor respondió con referencias a “Lulinha”, uno de los hijos del mandatario, investigado por presunto tráfico de influencias. Flávio Bolsonaro afirmó el domingo que sus cuentas se encuentran declaradas ante el fisco.

La disputa sobre la divulgación de información financiera y telefónica se sumó así a las denuncias cruzadas por presuntas irregularidades en las redes sociales, en una campaña marcada por los cuestionamientos de ambos sectores a la conducta de sus adversarios.

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Las campañas intensificaron sus actividades antes del domingo

Lula intensificó sus cuestionamientos contra su rival después de quedar segundo en la primera vuelta (EP)

Tras la primera vuelta, Lula y los sectores de izquierda intensificaron sus actividades para intentar obtener los votos necesarios para el balotaje. En los últimos días se celebraron movilizaciones masivas en distintas ciudades brasileñas, con consignas como “Bolsonaro nunca más” y “Por la democracia”.

El Gobierno también aumentó y adelantó los pagos del programa social Bolsa Familia, una iniciativa de asistencia destinada a hogares de bajos ingresos que alcanza a casi 50 millones de brasileños. En el Congreso, el oficialismo consiguió además la aprobación de una reforma constitucional que garantiza dos días de descanso para los trabajadores.

La segunda vuelta del domingo definirá la presidencia entre Lula, líder del Partido de los Trabajadores, y Flávio Bolsonaro, senador e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

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(Con información de AFP)