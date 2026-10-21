Tres muertos y cuatro heridos en una noche de balaceras en la Metrópoli de Guatemala

Una serie de ataques armados en la capital de Guatemala dejó tres personas fallecidas y cuatro heridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una serie de ataques armados en la Metrópoli de Guatemala dejaron tres personas fallecidas y cuatro heridas durante la tarde y la noche de este 20 de octubre.

Los incidentes se registraron en distintos sectores de la capital, donde socorristas atendieron llamados sucesivos de auxilio ante hechos de violencia cometidos con armas de fuego.

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El suceso con mayor cantidad de víctimas fatales ocurrió en la 29 calle final, en la colonia Manuel Colom Argueta, dentro de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

El Cuerpo de Bomberos Municipales recibió múltiples alertas vecinales, lo que movilizó a los técnicos en urgencias médicas al lugar de la agresión.

Al llegar al sitio, los paramédicos localizaron a tres personas sobre la vía pública con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Dos jóvenes de 18 años murieron por impactos de bala en la colonia Manuel Colom Argueta de la zona 3. (Bomberos Municipales)

Tras la evaluación clínica, se confirmó el fallecimiento de Henry Misael Caal Rax, de 18 años, y de Mario Alexander Mijangos Caal, de 18 años, debido a la gravedad de las heridas.

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Un tercer individuo, cuya identidad no fue establecida en el lugar, recibió atención prehospitalaria y fue trasladado de urgencia a las instalaciones del Hospital Roosevelt para su estabilización médica.

Los bomberos trasladaron al Hospital Roosevelt a un tercer afectado por la balacera en la zona 3. (Bomberos Municipales)

Una víctima mortal quedó sin identificar en la colonia Landívar

Otro hecho delictivo ocurrió en la intersección de la décima calle y sexta avenida A, en la colonia Landívar, correspondiente a la zona 7 capitalina.

Elementos de socorro acudieron ante las llamadas de emergencia e intentaron brindar primeros auxilios a una persona que yacía en el pavimento con disparos en órganos vitales, pero ya no presentaba signos vitales.

La víctima no pudo ser identificada de forma inmediata en el punto del ataque. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron para acordonar la escena del crimen, resguardar las evidencias balísticas y coordinar los peritajes forenses pertinentes.

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Un ataque armado en la colonia Landívar de la zona 7 causó la muerte de una persona que quedó sin identificar. (Bomberos Municipales)

Cuatro heridos ingresaron a hospitales por agresiones en Mixco y la calzada Aguilar Batres

Los episodios de violencia también abarcaron la sección 0-D y la sección O, frente al lote 84 de la colonia El Milagro, en la zona 6 del municipio de Mixco.

En esa dirección, dos hombres fueron blanco de detonaciones de arma de fuego: Víctor Manuel Bat Morales, de 43 años, y Edgar Erasmo Dávila Muralles, de 57 años.

Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Municipales lograron estabilizarlos y los llevaron en estado delicado hacia el Hospital Roosevelt.

Dos hombres sufrieron heridas graves por proyectil de arma de fuego en la colonia El Milagro de Mixco. (Bomberos Municipales)

De manera paralela, sobre la calzada Raúl Aguilar Batres y 47 calle, en la zona 12 capitalina, sujetos armados dispararon contra un automóvil particular.

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El conductor, identificado como Ever López, de 25 años, recibió un impacto en la pierna derecha mientras conducía. Los rescatistas realizaron maniobras para extraerlo de la cabina y lo trasladaron a traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en tanto agentes de la PNC comenzaron las indagatorias.

Una camioneta blanca quedó varada sobre una banqueta contra la estructura de un inmueble en la calzada Aguilar Batres de Guatemala tras recibir un impacto de bala en la ventanilla del lado del conductor. En el lugar, agentes policiales uniformados custodian la escena en la vía pública. (Video: Bomberos Municipales)

Las armas de fuego provocan más del 80% de los homicidios en Guatemala

La ola de atentados refleja el predominio del armamento liviano en la criminalidad del país. Conforme a las estadísticas oficiales del Ministerio de Gobernación analizadas en el informe sobre la violencia armada, el 84% de las muertes violentas en Guatemala ocurre mediante el uso de armas de fuego.

A su vez, registros de la incidencia delictiva difundidos a través de Mingob: 238 vidas salvadas y reducción e tasa de crímenes.

Mientras que afirman que el departamento central de Guatemala y Escuintla concentran de manera combinada el 54% de los homicidios de todo el país, problemática atribuida de forma predominante a disputas territoriales, ataques selectivos y extorsiones.

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