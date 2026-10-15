Crimen y Justicia

Juicio por Loan: este jueves declara el abuelo de Lucio Dupuy

Ramón Dupuy prestará testimonio por videoconferencia desde La Pampa. Además, está citada una familia del menor desaparecido

Ramón Dupuy
Ramón Dupuy
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Ramón Dupuy declarará este jueves en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El abuelo de Lucio Dupuy y titular de la fundación que lleva el nombre de su nieto, lo hará por videoconferencia.

También está citada Betiana Soledad Caballero, una familiar del niño que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

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Dupuy prestará testimonio desde una sede judicial de La Pampa, donde reside. Su comparecencia había sido fijada inicialmente para septiembre, pero el tribunal dispuso que fuera presencial luego de que las partes objetaran una primera modalidad remota.

El testigo solicitó luego volver a declarar a distancia por problemas de salud. Finalmente, el tribunal aceptó que la audiencia se realizara por Zoom y reprogramó su intervención para este jueves.

Juicio caso Loan
Este jueves será la audiencia 35 del juicio por la desaparición de Loan

La declaración de Dupuy está vinculada con la presencia en 9 de Julio de un grupo de personas que utilizó su nombre y el de la fundación como referencia para justificar su participación en el caso.

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Nueve integrantes de ese grupo quedaron imputados por presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos, entre ellos estafa calificada.

Caballero, la otra testigo convocada para la audiencia, es familiar de Loan. Sus padres participaron de los primeros rastrillajes, por lo que se espera que pueda aportar datos de la búsqueda inicial, especialmente de la falsa alarma sobre el hallazgo del menor en la madrugada del 14 de junio, lo que movilizó a equipos de salud y personal policial hacia la vivienda de la abuela del niño.

Caballero también mantuvo contacto con la hija de Laudelina Peña por el hallazgo de un botín.

Un testigo detenido por falso testimonio

Testigo detenido en el juicio por Loan
Agustín Ibarra, el testigo que quedó detenido este miércoles tras su declaración

La nueva jornada se realizará después de que el Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenara el miércoles la detención de Agustín Ibarra por presunto falso testimonio.

Ibarra, quien trasladó a Laudelina Peña cuando presentó ante la Justicia provincial la hipótesis de un supuesto accidente de tránsito, declaró durante más de dos horas. Los jueces consideraron que incurrió en respuestas reticentes, elusivas e inconsistentes ante preguntas sobre su participación en esos hechos.

La audiencia de este jueves será la última de una semana con tres jornadas de debate. A partir de la semana próxima, el tribunal prevé celebrar dos audiencias semanales hasta el 1° de diciembre. Restan alrededor de 100 testigos por declarar en el proceso, que tiene 17 imputados.

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